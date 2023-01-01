Конвертация байт в шестнадцатеричную строку в Python 3

Быстрый ответ

Для преобразования байтового массива в шестнадцатеричное представление в Python 3 используйте метод bytes.hex() :

Python Скопировать код hex_string = b'example'.hex() print(hex_string) # Вывод: 6578616d706c65

Если предпочитаете формировать строку вручную, воспользуйтесь следующим способом:

Python Скопировать код hex_string = ''.join(f'{byte:02x}' for byte in b'example') print(hex_string) # Вывод: 6578616d706c65

Оба эти варианта позволяют получить шестнадцатеричную строку непосредственно из байтовой последовательности.

Продвинутые методы и примеры их применения

Встретились с устаревшим кодом?

Если в старых версиях кода не поддерживается метод bytes.hex() , необходимо применить binascii.hexlify() :

Python Скопировать код import binascii hex_string = binascii.hexlify(b'example').decode('ascii') print(hex_string) # Вывод: 6578616d706c65

Зачем здесь decode ? binascii.hexlify() возвращает байтовую последовательность, которую обязательно нужно декодировать в строку.

Модуль codecs — важный инструмент

Модуль codecs также предлагает функционал для преобразования байт в шестнадцатеричное представление:

Python Скопировать код import codecs hex_string = codecs.encode(b'example', 'hex_codec').decode() print(hex_string) # Вывод: 6578616d706c65

Стилистика вывода

Starting with Python 3.8, separators can be added when converting using bytes.hex() :

Python Скопировать код fancy_hex_string = b'example'.hex(':') print(fancy_hex_string) # Вывод: 65:78:61:6d:70:6c:65

Вы можете использовать двоеточия или любые другие знаки препинания для стилизации вашего вывода.

Визуализация

Процесс может быть изображён следующим образом:

Markdown Скопировать код Исходные байты: b'\xf0\xf1\xf2'

Python Скопировать код # Конвертируем байты в шестнадцатеричную строку hex_string = b'\xf0\xf1\xf2'.hex()

И результат будет таким:

Markdown Скопировать код String Hex: 'f0f1f2'

Каждый байт преобразуется в соответствующее ему шестнадцатеричное представление.

Остановка на деталях: Другие способы преобразования

Байты в аналогичные форматы

Для множества задач полезны и другие форматы преобразования, например, base64 или zlib:

Используйте base64 для сохранения данных в URL или татуировках.

для сохранения данных в URL или татуировках. А zlib будет полезен для сжатия данных.

Прежде чем конвертировать, не забудьте закодировать строки

Для преобразования строк в шестнадцатеричный формат сначала необходимо конвертировать их в байты:

Python Скопировать код string = 'trip' byte_data = string.encode('utf-8') hex_string = binascii.hexlify(byte_data).decode('ascii')

Возможные трудности

Размер шестнадцатеричной строки всегда в два раза больше, чем размер соответствующего байтового массива.

При использовании binascii.hexlify() для декодирования в строку важно выбрать подходящую кодировку — 'ascii' будет надежным решением.

В Python 3 метод bytes.encode('hex') более не используется и вызовет ошибку.

