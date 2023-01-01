Контроль размера субплотов в Matplotlib: figure и figsize

Быстрый ответ

Для создания подграфиков разного размера в Matplotlib воспользуйтесь инструментом GridSpec и параметрами rowspan и colspan. Они позволят вам регулировать размер каждого подграфика по вертикали и горизонтали. Приведем пример:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.gridspec import GridSpec # Создаем сетку 3x3 gs = GridSpec(3, 3, figure=plt.figure(figsize=(8, 6))) # Создаем подграфик в левом верхнем углу plt.subplot(gs[0:2, 0:2]) # Создаем горизонтальный подграфик в нижней строке plt.subplot(gs[2, :]) # Создаем вертикальный подграфик в правом верхнем углу plt.subplot(gs[0:2, 2]) plt.show()

Дальнейшее изучение: GridSpec и параметры rowspan/colspan

С помощью GridSpec, rowspan и colspan вы сможете создать более сложное размещение подграфиков. Осмотрим пример продвинутой композиции:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.gridspec import GridSpec fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) gs = GridSpec(2, 3, figure=fig, width_ratios=[3, 1, 1], height_ratios=[1, 2]) # Создаем подграфик на всю ширину верхней строки ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :]) # Создаем подграфик, занимающий два столбца в нижней строке ax2 = fig.add_subplot(gs[1, 0:2]) # Создаем самый большой подграфик в правом нижнем углу ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 2]) plt.tight_layout() plt.show()

Тонкая настройка подграфиков

Регулировка размера вручную

Чтобы манипулировать размерами подграфиков напрямую, используйте объект Axes. Это позволяет выбрать детальный подход к размещению графиков.

Python Скопировать код fig = plt.figure() ax1 = fig.add_axes([0\.1, 0.1, 0.8, 0.4]) # Определяем место для основного графика ax2 = fig.add_axes([0\.3, 0.6, 0.4, 0.3]) # Выделяем место для небольшого дополнительного графика plt.show()

Использование возможностей Python: subplot2grid

Для точной работы с сеткой и гибкого управления расположением подграфиков используйте метод subplot2grid .

Python Скопировать код ax1 = plt.subplot2grid((3, 3), (0, 0), colspan=2) ax2 = plt.subplot2grid((3, 3), (1, 0), colspan=2, rowspan=2) ax3 = plt.subplot2grid((3, 3), (0, 2), rowspan=3) plt.show()

Памятка: размер фигуры имеет значение

Параметр figsize позволит вам контролировать общий размер фигуры и предоставлять достаточно пространства для всех подграфиков.

Визуализация: аналогии и примеры

Чтобы лучше понять принцип работы с подграфиками, представьте их как карманы рюкзака:

Markdown Скопировать код 🎒 До: [🧦, 🥪, 🥾, 🧴] 🎒 После: [🥾🥾, 🥪🧴, 🧦]

Большие подграфики можно сравнить с основным отделением для больших предметов (🥾🥾).\ Маленькие подграфики подходят для размещения небольших предметов, которые нужно держать под рукой (🥪🧴🧦).

GridSpec может стать таким же универсальным инструментом, как и хорошо спланированный рюкзак.

Создание подграфиков и их сохранение

Поздравляем, вы научились создавать мастерскую композицию подграфиков. Теперь остается поделиться ею с коллегами. Сохраните ваши графики в формате PDF с помощью fig.savefig , чтобы делиться ими или печатать.

Python Скопировать код fig.savefig('my_subplots.pdf')

Рекомендации от доктора: полезные приёмы и советы

Ускорение создания сеток

Для быстрого создания сетки, используйте fig, axs = plt.subplots(2, 2) .

. Синхронизируйте оси с помощью sharex=True или sharey=True .

Избегание рисков

Подграфики могут перекрыть друг друга: примените plt.tight_layout() для их автоматического размещения.

для их автоматического размещения. Смотрите за пропорциями: если изображение выглядит растянутым, откорректируйте размеры подграфиков.

Продвинутое использование библиотеки Matplotlib

Для создания сложных композиций подграфиков идеально подходит объектно-ориентированный подход.

Метод fig.add_subplot() помогает вставлять подграфики в нужные места сетки.

