Комментирование кода в шаблонах Django: правильный синтаксис#Веб-разработка #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
В Django шаблонах используются следующие комментарии:
{% comment %} ... {% endcomment %} для многострочных и
{# комментарий #} для однострочных:
{% comment %}Этот фрагмент кода — в режиме отдыха!{% endcomment %}
{# Этот фрагмент кода — в режиме паузы! #}
Обратите внимание, что блок
{% comment %} скрывает весь содержимый контент (включая HTML), в то время как
{# ... #} применяется для быстрых пометок.
Правильный синтаксис и обычные ошибки
Django предлагает специализированный синтаксис для комментирования с целью предотвращения ошибок при работе с шаблонами. Вот несколько советов, которые помогут избежать типичных ошибок:
- Не используйте HTML-комментарии (
<!-- комментарий -->), так как они будут видны в исходном коде страницы, что не всегда является желательным.
- Запись
{% # комментарий %}вместо
{# комментарий #}для однострочных комментариев приведет к ошибке "Invalid template", так что не стоит ее применять.
- Попытки использовать
{# % %}как комментарии обречены на провал. Django разрешает только
{# ... #}для однострочных комментариев.
- Если забыть закрыть комментарий
{% endcomment %}, весь последующий код будет проигнорирован. Это аналогично ситуации, когда вы выходите из дома, забыв надеть штаны.
Когда стоит использовать комментарии?
Комментирование в шаблонах Django — это не панацея; нужно знать, когда их применять. Они особенно полезны в следующих случаях:
- Для объяснения сложной логики или причин использования определенных фильтров.
- Если требуется предоставить контекст или указания для других разработчиков.
- Для уточнения целей отдельных блоков кода.
- Для временного отключения кода в целях отладки. Не забывайте удалять такие комментарии после завершения работы.
Комментирование для процесса отладки
Комментарии могут быть полезны при поиске ошибок в коде:
{% comment "Отладочная подсказка: кто-нибудь заметил пропущенную точку с запятой?" %}
{% include 'suspected_problem_template.html' %}
{% endcomment %}
Добавление описаний в
{% comment %} помогает другим разработчикам понять, зачем был временно отключен определенный блок кода.
Расширяя границы однострочных комментариев
При помощи комментариев в Django вы можете ясно отделить свои заметки от основного кода:
Небольшой шаг для шаблона,
Гигантский скачок для приложения... {# Здесь могла бы быть цитата Армстронга, но мне казалось, что это будет слишком... #}
Милана Усова
разработчик бэкенда