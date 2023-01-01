Комментирование кода в шаблонах Django: правильный синтаксис

Быстрый ответ

В Django шаблонах используются следующие комментарии: {% comment %} ... {% endcomment %} для многострочных и {# комментарий #} для однострочных:

django {% comment %}Этот фрагмент кода — в режиме отдыха!{% endcomment %} {# Этот фрагмент кода — в режиме паузы! #}

Обратите внимание, что блок {% comment %} скрывает весь содержимый контент (включая HTML), в то время как {# ... #} применяется для быстрых пометок.

Правильный синтаксис и обычные ошибки

Django предлагает специализированный синтаксис для комментирования с целью предотвращения ошибок при работе с шаблонами. Вот несколько советов, которые помогут избежать типичных ошибок:

Не используйте HTML-комментарии ( <!-- комментарий --> ), так как они будут видны в исходном коде страницы, что не всегда является желательным. Запись {% # комментарий %} вместо {# комментарий #} для однострочных комментариев приведет к ошибке "Invalid template", так что не стоит ее применять. Попытки использовать {# % %} как комментарии обречены на провал. Django разрешает только {# ... #} для однострочных комментариев. Если забыть закрыть комментарий {% endcomment %} , весь последующий код будет проигнорирован. Это аналогично ситуации, когда вы выходите из дома, забыв надеть штаны.

Когда стоит использовать комментарии?

Комментирование в шаблонах Django — это не панацея; нужно знать, когда их применять. Они особенно полезны в следующих случаях:

Для объяснения сложной логики или причин использования определенных фильтров.

Если требуется предоставить контекст или указания для других разработчиков.

Для уточнения целей отдельных блоков кода.

Для временного отключения кода в целях отладки. Не забывайте удалять такие комментарии после завершения работы.

Комментирование для процесса отладки

Комментарии могут быть полезны при поиске ошибок в коде:

django {% comment "Отладочная подсказка: кто-нибудь заметил пропущенную точку с запятой?" %} {% include 'suspected_problem_template.html' %} {% endcomment %}

Добавление описаний в {% comment %} помогает другим разработчикам понять, зачем был временно отключен определенный блок кода.

Расширяя границы однострочных комментариев

При помощи комментариев в Django вы можете ясно отделить свои заметки от основного кода:

django Небольшой шаг для шаблона, Гигантский скачок для приложения... {# Здесь могла бы быть цитата Армстронга, но мне казалось, что это будет слишком... #}

