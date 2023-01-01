Комбинирование цикла for и условия if в Python: примеры

Быстрый ответ

Для элегантной и функциональной комбинации циклов for и условий if используйте списковые включения. С помощью них можно решать подобные задачи одной строкой кода:

results = [x ** 2 for x in range(10) if x % 2 == 0]

В данном примере возводятся в квадрат все чётные числа. Если вам предстоит обработка больших массивов данных, полезными окажутся генераторные выражения, которые создают элементы по мере получения запросов, сэкономив память:

results_gen = (x ** 2 for x in range(10) if x % 2 == 0)

Выбор способа реализации зависит от конкретной ситуации. Однако в большинстве случаев списковые включения и генераторные выражения помогут написать чистый и лаконичный код.

Эффективное использование и другие случаи применения

Пройдите дальше основных приемов и изучите методы более высшего уровня:

Используйте операции над множествами, вроде set.intersection() для выделения общих элементов и set.difference() для отслеживания уникальных.

для выделения общих элементов и для отслеживания уникальных. Применяйте функцию sorted() для упорядочивания элементов после проведения операций над множествами.

для упорядочивания элементов после проведения операций над множествами. Убедитесь в том, что ваш код совместим с разными версиями Python.

Встроенная генерация кода улучшает его читаемость, облегчая восприятие:

def get_even_squares(numbers): return (x ** 2 for x in numbers if x % 2 == 0) squares = get_even_squares(range(10))

Рассмотрите использование функций из модуля operator и частичного применения функций для создания чёткого интерфейса:

from functools import partial from operator import mul twice = partial(mul, 2) results = [twice(x) for x in range(10) if x > 5]

Визуализация

Сочетание цикла for и условия if можно представить на примере поиска золотых камней в речном русле:

for stone in riverbed: if is_gold(stone): collect(stone)

Пример процедуры, напоминающей поиск сокровищ:

Начало: [🪨,🪨,🪨,🪨,✨,🪨,✨] Конец: [ ✨, ✨]

Мы отфильтровываем речной гравий в поисках золотых самородков, отделяя бесценное от обыденного.

Пайтонические принципы и трюки

Профессиональное использование filter()

Сочетайте функцию filter() со стрелочными функциями для осуществления функционального подхода:

filtered_results = filter(lambda x: x if x % 2 == 0 else None, range(10))

Магия оператора 'not in'

С помощью оператора 'not in' можно исключать элементы с высокой скоростью:

whitelist = {'apples', 'oranges'} fruits = [f for f in ['apples', 'bananas', 'oranges', 'kiwi'] if f not in whitelist]

Обороты с составной сложностью

Для сложных условий используйте функции с говорящими названиями или автономные генераторы:

def is_prime(num): # Предполагаем, что здесь функция корректно проверяет простоту числа pass primes = (x for x in range(100) if is_prime(x))

