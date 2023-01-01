Клонирование векторов в матрицу в Python: numpy и transpose

Быстрый ответ

Для дублирования строковых и столбцовых векторов используйте библиотеку NumPy. Если вам важно оптимальное использование памяти, выбирайте np.broadcast_to. Для создания независимых копий подойдет np.tile. Рассмотрим пример столбцового вектора:

import numpy as np

# Исходный столбцовый вектор
vector = np.array([[1], [2], [3]])

# Клонируем с помощью протокола broadcast
broadcast_clone = np.broadcast_to(vector, (3, 4))

# Клонируем с помощью функции tile
tile_clone = np.tile(vector, (1, 4))

print(broadcast_clone)
print(tile_clone)

Функция np.broadcast_to создает представление вектора, не дублируя данные, в отличие от np.tile, которая формирует полные копии. Выбор метода зависит от ваших требований к использованию памяти и производительности.

Для дублирования строкового вектора используйте вложенные списки:

# Исходный строковой вектор
row_vector = np.array([1, 2, 3])

# Дублируем строковой вектор
replicated_row = np.array([row_vector] * 3)

print(replicated_row)

Для дублирования столбцового вектора воспользуйтесь транспонированием:

# Транспонируем строковой вектор в столбцовый
replicated_column = np.repeat(row_vector[:, np.newaxis], 3, axis=1)

print(replicated_column)
Когда важно быстро обрабатывать большие объемы данных, эффективность дублирования играет критическую роль. Сравним производительность np.tile, np.repeat и np.broadcast_to с использованием %timeit:

%timeit np.tile(vector, (1, 1000))
%timeit np.repeat(vector, 1000, axis=1)
%timeit np.broadcast_to(vector, (3, 1000))

np.broadcast_to обычно более быстрая, поскольку она не осуществляет реальное копирование данных. Если необходимо создать независимые копии, можно использовать np.tile или np.array(np.broadcast_to()).

Неплатный вариант типа np.broadcast_to может существенно сэкономить память, если данные после дублирования не меняются.

Какой инструмент выбрать для работы?

np.broadcast_to: Используйте, когда

  • Вам важно экономить память.
  • Нужен только чистовой доступ к данным.
  • Вы не планируете выполнять сложные операции с копией.

np.tile или np.array(np.broadcast_to()): Используйте, когда

  • Данные будут изменяться.
  • Требуется обеспечить независимость элементов копии.
  • Копированные данные будут использоваться для сложных вычислений.

Визуализация

Представьте себе художественную выставку, где каждый экспонат – это копия одной и той же картины. Это можно сравнить с Ворхолом, но в мире Python, а не поп-арта.

Оригинальная картина: 🖼️

Выставка в ряд:
🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️
# Каждая копия 🖼️ в ряду — точная копия оригинала.

Выставка в столбик:
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
# Каждый столбец 🖼️ сформирован одинаковыми копиями.

Это наглядная иллюстрация процесса дублирования строковых и столбцовых векторов методом структурированного дублирования.

3D Пространство: Последний Предел Клонирования

Для дублирования в трехмерном пространстве с использованием NumPy:

# Клонирование строкового вектора в 3D
vector_3D_row_clone = np.tile(row_vector, (3, 3, 1))

# Клонирование столбцового вектора в 3D
vector_3D_column_clone = np.tile(vector, (1, 3, 3))

print(vector_3D_row_clone)
print(vector_3D_column_clone)

Важно следить за соответствием размеров и быть готовым к увеличенному использованию памяти.

Основы Python на примере клонирования в списке

На "непроходимом пути" Python вы можете использовать функции list и zip:

# Клонирование строкового вектора с использованием генератора списка
row_vector_simple = [1, 2, 3]
replicated_row_simple = [row_vector_simple for _ in range(3)]

# Клонирование столбцового вектора с использованием zip
column_vector_simple = (1, 2, 3)
replicated_column_simple = list(zip(*[column_vector_simple]*3))

print(replicated_row_simple)
print(replicated_column_simple)

Этот метод проще NumPy и прекрасно подходит для дублирования векторов.

Полезные материалы

  1. numpy.tile() in Python – GeeksforGeeks — подробное руководство по использованию tile() из библиотеки NumPy.
  2. numpy.tile — NumPy v1.26 Manual — официальная документация по функции tile() в библиотеке NumPy.
  3. pandas.concat — pandas 2.2.0 documentation — примеры использования функции pandas.concat() для копирования данных.
  4. Python Lists – W3Schools — введение в работу со списками в Python, подходит для начинающих.
  5. Medium — статья о конкатенации данных в Pandas с примерами.
Екатерина Громова

аналитик данных

