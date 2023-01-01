Клонирование векторов в матрицу в Python: numpy и transpose
Быстрый ответ
Для дублирования строковых и столбцовых векторов используйте библиотеку NumPy. Если вам важно оптимальное использование памяти, выбирайте
np.broadcast_to. Для создания независимых копий подойдет
np.tile. Рассмотрим пример столбцового вектора:
import numpy as np
# Исходный столбцовый вектор
vector = np.array([[1], [2], [3]])
# Клонируем с помощью протокола broadcast
broadcast_clone = np.broadcast_to(vector, (3, 4))
# Клонируем с помощью функции tile
tile_clone = np.tile(vector, (1, 4))
print(broadcast_clone)
print(tile_clone)
Функция
np.broadcast_to создает представление вектора, не дублируя данные, в отличие от
np.tile, которая формирует полные копии. Выбор метода зависит от ваших требований к использованию памяти и производительности.
Для дублирования строкового вектора используйте вложенные списки:
# Исходный строковой вектор
row_vector = np.array([1, 2, 3])
# Дублируем строковой вектор
replicated_row = np.array([row_vector] * 3)
print(replicated_row)
Для дублирования столбцового вектора воспользуйтесь транспонированием:
# Транспонируем строковой вектор в столбцовый
replicated_column = np.repeat(row_vector[:, np.newaxis], 3, axis=1)
print(replicated_column)
Завершение
Когда важно быстро обрабатывать большие объемы данных, эффективность дублирования играет критическую роль. Сравним производительность
np.tile,
np.repeat и
np.broadcast_to с использованием
%timeit:
%timeit np.tile(vector, (1, 1000))
%timeit np.repeat(vector, 1000, axis=1)
%timeit np.broadcast_to(vector, (3, 1000))
np.broadcast_to обычно более быстрая, поскольку она не осуществляет реальное копирование данных. Если необходимо создать независимые копии, можно использовать
np.tile или
np.array(np.broadcast_to()).
Неплатный вариант типа
np.broadcast_to может существенно сэкономить память, если данные после дублирования не меняются.
Какой инструмент выбрать для работы?
np.broadcast_to: Используйте, когда
- Вам важно экономить память.
- Нужен только чистовой доступ к данным.
- Вы не планируете выполнять сложные операции с копией.
np.tile или
np.array(np.broadcast_to()): Используйте, когда
- Данные будут изменяться.
- Требуется обеспечить независимость элементов копии.
- Копированные данные будут использоваться для сложных вычислений.
Визуализация
Представьте себе художественную выставку, где каждый экспонат – это копия одной и той же картины. Это можно сравнить с Ворхолом, но в мире Python, а не поп-арта.
Оригинальная картина: 🖼️
Выставка в ряд:
🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️ 🖼️
# Каждая копия 🖼️ в ряду — точная копия оригинала.
Выставка в столбик:
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
# Каждый столбец 🖼️ сформирован одинаковыми копиями.
Это наглядная иллюстрация процесса дублирования строковых и столбцовых векторов методом структурированного дублирования.
3D Пространство: Последний Предел Клонирования
Для дублирования в трехмерном пространстве с использованием NumPy:
# Клонирование строкового вектора в 3D
vector_3D_row_clone = np.tile(row_vector, (3, 3, 1))
# Клонирование столбцового вектора в 3D
vector_3D_column_clone = np.tile(vector, (1, 3, 3))
print(vector_3D_row_clone)
print(vector_3D_column_clone)
Важно следить за соответствием размеров и быть готовым к увеличенному использованию памяти.
Основы Python на примере клонирования в списке
На "непроходимом пути" Python вы можете использовать функции
list и
zip:
# Клонирование строкового вектора с использованием генератора списка
row_vector_simple = [1, 2, 3]
replicated_row_simple = [row_vector_simple for _ in range(3)]
# Клонирование столбцового вектора с использованием zip
column_vector_simple = (1, 2, 3)
replicated_column_simple = list(zip(*[column_vector_simple]*3))
print(replicated_row_simple)
print(replicated_column_simple)
Этот метод проще NumPy и прекрасно подходит для дублирования векторов.
Полезные материалы
- numpy.tile() in Python – GeeksforGeeks — подробное руководство по использованию
tile()из библиотеки NumPy.
- numpy.tile — NumPy v1.26 Manual — официальная документация по функции
tile()в библиотеке NumPy.
- pandas.concat — pandas 2.2.0 documentation — примеры использования функции
pandas.concat()для копирования данных.
- Python Lists – W3Schools — введение в работу со списками в Python, подходит для начинающих.
- Medium — статья о конкатенации данных в Pandas с примерами.
Екатерина Громова
аналитик данных