Как запустить Python-скрипт как службу Windows?

#Основы Python  #DevOps/Deploy  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для того чтобы Python-скрипт мог работать в роли службы Windows, рекомендуется использовать библиотеку pywin32. Создайте класс службы, который будет унаследован от win32serviceutil.ServiceFramework, а затем переопределите методы SvcDoRun и SvcStop для управления запуском и остановкой службы. Установка и управление службой происходит через командную строку. Пример кода представлен ниже:

Python
Скопировать код
import win32serviceutil
import win32service
import win32event

class PythonService(win32serviceutil.ServiceFramework):
    _svc_name_ = 'MyPythonService'
    _svc_display_name_ = 'Служба Python'

    def __init__(self, args):
        win32serviceutil.ServiceFramework.__init__(self,args)
        self.hWaitStop = win32event.CreateEvent(None, 0, 0, None)

    def SvcStop(self):
        self.ReportServiceStatus(win32service.SERVICE_STOP_PENDING)
        win32event.SetEvent(self.hWaitStop)

    def SvcDoRun(self):
        win32event.WaitForSingleObject(self.hWaitStop, win32event.INFINITE)

if __name__ == '__main__':
    win32serviceutil.HandleCommandLine(PythonService)

Для установки и запуска службы воспользуйтесь следующими командами:

cmd
Скопировать код
python YourServiceScript.py install
python YourServiceScript.py start

Данный метод позволит вам работать со скриптом Python как с службой Windows.

Расширение функционала вашей службы

Использование NSSM для упрощённого управления службами

NSSM (Non-Sucking Service Manager) предлагает комфортный графический интерфейс для управления службами, облегчая настройку использования скриптов и переменных среды.

Регистрация вашей службы с помощью sc.exe

Можно зарегистрировать ваш скрипт как службу, используя команду sc.exe:

cmd
Скопировать код
sc create PythonScriptService binpath= "C:\Path\To\Python.exe C:\Path\To\YourScript.py"

Применение Python и Django для управления службами

Python и Django предоставляют возможность создавать веб-интерфейсы для управления службами, улучшая удобство и гибкость их использования.

Использование опыта работы с демонами в Linux

Если у вас имеется опыт работы с демонами в Linux, то вы усвоите создание служб для Windows быстрее, несмотря на специфику реализации в этих системах.

Визуализация

Представьте себе Python-скрипт, превращающийся в службу Windows, как робот (🤖), которы работает в автономном режиме:

Задача Рабочий (🤖)
Скрипт Python 📜 превращается в 🤖
Запущен как служба Windows 🤖 + 🏃 работает автономно

Изначально Python-скрипт — это просто набор команд (📜), но после аккуратной настройки (🔧👨‍🔧), он превращается в полноценно функционирующую службу (🤖).

Решение возникающих проблем

Журналирование работы службы и обработка ошибок

Servicemanager поможет вести журнал работы службы и адекватно обрабатывать возникающие ошибки, давая полное представление о функционировании службы и возможных проблемах.

Управление переменными окружения

Использование динамической конфигурации на основе переменных окружения позволит службе адаптироваться к различным условиям работы: отладка, предпродакшн, продакшн.

Управление зависимостями

Работа службы может требовать конкретные версии библиотек или внешние модули Python. Для этого используются виртуальные среды и PyInstaller, который создаёт исполняемые файлы со всеми необходимыми зависимостями.

Продвинутое управление службой

Масштабирование службы

Для организации управления нагрузкой на службы можно применить виртуальное окружение, что упростит изоляцию и решение потенциальных проблем, связанных с масштабированием.

Тонкая настройка службы через реестр

Можно детально настроить поведение службы на уровне реестра Windows по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services.

Бесперебойные обновления и поддержка служб

Обеспечивайте возможности "горячего" обновления и "мягкого" завершения работы службы для сокращения времени простоя. Нужно продумать надежный механизм обновлений, который позволит внедрять новые версии службы без ручного вмешательства.

Полезные материалы

  1. NSSM – the Non-Sucking Service Manager — инструмент для простого управления Python-службами.
  2. Как запустить скрипт Python как службу в Windows на Stack Overflow — обсуждения и решения от сообщества разработчиков.
  3. Полный пример службы от Microsoft — официальные рекомендации по созданию служб Windows.
  4. Руководство по PyInstaller — создание автономных исполняемых файлов из Python-скриптов.
  5. Планировщик задач для разработчиков от Microsoft — использование Планировщика задач Windows для автоматизации Python-скриптов.
  6. Supervisor: Система контроля процессов — мониторинг и контроль над продолжительными службами на Python.
Никита Титов

разработчик Node.js

