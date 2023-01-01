Как выполнить код Django при старте сервера: однократно

Быстрый ответ

Python Скопировать код # Файл your_app/apps.py from django.apps import AppConfig class YourAppConfig(AppConfig): name = 'your_app' def ready(self): # Ваши инициализационные действия здесь from .startup import startup_routine startup_routine() # Файл your_app/startup.py def startup_routine(): # Этот код выполнится один раз, как моё самое первое блюдо, испеченное в духовке 🍳 pass # Обновите файл your_app/__init__.py default_app_config = 'your_app.apps.YourAppConfig'

Чтобы инициализационный код выполнился единожды, используйте метод ready в подклассе AppConfig .

в подклассе . Запакуйте код в отдельную функцию и вызывайте его только из ready , чтобы избежать повторного выполнения.

, чтобы избежать повторного выполнения. Не забудьте указать default_app_config ссылкой на ваш модифицированный класс AppConfig.

Использование Django: работа с устаревшими версиями и разные подходы

Как обрабатывать устаревшие версии Django

Для проектов, использующих версии Django ниже 1.7, код инициализации следует размещать в файле __init__.py ваших приложений, которые указаны в INSTALLED_APPS . Но будьте готовы, что путешествие в прошлое может оказаться полным неожиданностей... или проблем с обратной совместимостью!

Взаимодействие с WSGI.py

Стандартной практикой является помещение инициализационного кода в wsgi.py . Но будьте аккуратны: расположив код до вызова get_wsgi_application() , вы рискуете запустить бесконечную цепочку перезапусков сервера. В производственной среде такой подход может вызвать серьезные проблемы из-за бесконтрольного старта приложения!

Нюансы с командой runserver

Используйте ключ --noreload в команде manage.py runserver , чтобы избежать нежелательного многократного выполнения кода, или обращайте внимание на 'runserver' в sys.argv в методе ready() . Это удобный способ обеспечить корректность работы кода только на стадии разработки.

Избегаем неприятности с импортом

Предотвращайте возникновение ошибок AppRegistryNotReady , избегая внешних импортов вне метода ready . Никто не будет рад сюрпризам в виде неожиданных записей в реестре приложений.

Визуализация

Вся красота в простоте. Функция single_blastoff служит уникальной стартовой площадкой, которая гарантированно выполняет код только ОДИН раз при запуске Django.

Профессиональные заметки: продвинутые усовершенствования и лучшие практики

Системные проверки: штурмовики Django

Система проверок Django позволяет выполнять предзапускные тесты. Этот подход хорош не для основного инициализационного кода, а для проверки окружения и конфигурации при запуске.

Не искушайтесь Middleware

Средство middleware для начальной инициализации — путь в Ад. Middleware предназначен для обработки запросов и ответов, и его злоупотребление может привести к снижению производительности из-за многократного выполнения.

Что насчет urls.py?

Добавление инициализационного кода в urls.py кажется разумным на первый взгляд, но будьте осторожны! Такой подход может привести к путанице между процессом запуска и настройкой URL, что может посеять циклические импорты и другие неприятные последствия.

При деплое...

В среде, как Gunicorn или uWSGI, важно, чтобы процедуры инициализации были согласованы с многопроцессорной архитектурой. Нежелательно, чтобы каждый воркер запускал те же стартовые процедуры независимо, что может создать хаос.

Запуск фоновых задач

Для асинхронных операций следует использовать специализированные инструменты, например, Celery. Запускайте задачи из ready() , однако убедитесь, что одновременный запуск нескольких экземпляров воркерами исключен. В армии клонов нет необходимости!

