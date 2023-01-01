Как вставить изображение в Jupyter Notebook: Markdown и Python

Быстрый ответ

Чтобы вставить изображение, используйте модуль IPython.display.Image в Jupyter Notebook:

Для изображения с вашего компьютера:

Python Скопировать код from IPython.display import Image Image('unicorn.png') # Замените 'unicorn.png' на название вашего файла.

Для изображения из сети:

Python Скопировать код from IPython.display import Image Image(url='https://example.com/rainbow.png') # Замените пример URL на ту ссылку, по которой располагается необходимое изображение.

Оживите свой Markdown изображениями

Понимание того, как можно вставить изображения в Jupyter notebooks, совершенно меняет ваш анализ данных. В Markdown это происходит следующим образом:

Используйте возможности Markdown для вставки изображений

Markdown является прекрасным инструментом для добавления изображений. Для файла на вашем компьютере это делается так:

Markdown Скопировать код ![Альтернативный текст для людей с ограниченными возможностями зрения](./path/to/unicorn.png) # Укажите правильный путь к файлу.

Равно как и для изображения из интернета:

Markdown Скопировать код ![Заменяющий текст](https://example.com/rainbow.png) # Вставьте нужную ссылку.

Не забывайте, что файлы должны быть без пробелов в названии, чтобы избежать ошибок. Для полной переносимости кода рекомендуется также использовать относительные пути.

HTML-теги: ваш секретный инструмент для настройки изображений

Если вам нужно изменить размеры изображения или его расположение, можно воспользоваться HTML-тегами:

HTML Скопировать код <img src="path/to/image.png" width="300" align="center"> # Адаптируйте ширину и выравнивание в соответствии с форматом вашей презентации.

Ошибка 404: как избежать неприятностей

Если вы столкнулись с ошибкой 404 , убедитесь, что Jupyter работает в директории где находится ваше изображение, и дважды проверьте пути. Если в ссылке встречается %20 , замените эти пробелы на подчеркивание или дефис.

Простой способ вставить изображение

Тем, кто предпочитает визуальные интерфейсы, будет удобно использовать функцию "Вставить изображение" Jupyter, которая позволяет просто перетаскивать файлы.

Визуализация

Используйте эти элементы для оживления вашего Jupyter Notebook:

Ячейка с текстом: для разъяснений и комментариев.

Ячейка с кодом: здесь происходит вся магия.

Изображение: помогает наглядно изложить и подчеркнуть ваши идеи. Локальное изображение: ![Моё изображение](path/to/image.png) — четкое организуй структуры файлов. ИЛИ Изображение из web: ![Изображение из web](http://link_to_image.jpg) — используйте только те ресурсы, которые допускают быть использованными.

Markdown позволяет украсить ваш документ изображениями всего одной строкой кода.

Раcкрутите интригу: лучшие практики при обмене блокнотами

Будьте предусмотрительны: храните локальные копии

Не забывайте хранить локальные копии используемых изображений, чтобы гарантировать надежность и воспроизводимость вашей работы, особенно если вы распространяете блокноты с коллегами или публикуете их на GitHub.

Здравствуй, JupyterLab: адаптируйтесь к современным рабочим процессам

JupyterLab ограничивает возможности программного взаимодействия, однако вам все равно доступна вставка изображений с помощью markdown или HTML, что добавляет динамику к вашему анализу.

Покажите динамичные визуализации

Для более сложных задач используйте кодовые ячейки для загрузки и отображения изображений:

Python Скопировать код from matplotlib import pyplot as plt import matplotlib.image as mpimg img = mpimg.imread('path/to/logo.png') # Загрузите изображение, указав путь к файлу. plt.imshow(img) # Отобразите изображение. plt.axis('off') # Отключите отображение осей. plt.show()

