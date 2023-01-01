Как вернуть HTTP статус 201 в Flask: решение ошибки

Быстрый ответ

HTTP-статус 201 передает информацию о успешном создании ресурса в REST API. Чтобы вернуть этот код во Flask, следует добавить его параллельно с результатом функции:

Python Скопировать код from flask import Flask, jsonify app = Flask(__name__) @app.route('/create', methods=['POST']) def create_resource(): # Создается ресурс return jsonify({'message': 'Ресурс успешно создан'}), 201

Такой подход ясно указывает на успешное создание нового ресурса.

Возврат ответов разного формата

Flask предоставляет возможность возвращать ответы не только в формате JSON. Для передачи HTML-содержимого можно использовать следующий код:

Python Скопировать код from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/create', methods=['POST']) def create_html_resource(): # Производится рендеринг страницы response = render_template('created.html') return response, 201, {'ContentType':'text/html'}

Такой код возвращает HTML-страницу, сопровождаемую HTTP-статусом 201 и MIME-типом text/html .

Пользовательские заголовки и использование стандартных статус-кодов

Чтобы добавить пользовательские заголовки в ответ, достаточно вставить их в кортеж:

Python Скопировать код return data, status_code, headers

Следуя стандартам HTTP и используя соответствующие статус-коды, вы гарантируете точность передаваемых сообщений.

Визуализация

Можно провести аналогию, где сервер Flask представлен в роли повара, а статус 201 – вашим заказом:

Markdown Скопировать код Клиент (🧑‍💻): "Я хотел бы заказать блюдо под номером 201." Повар (Flask 👨‍🍳): "Сейчас приготовим!" Повар на кухне (получение обратной связи 👨‍🍳🥘): @app.route('/create', methods=['POST']) def create_resource(): # Немного кодирования... и вот блюдо готово! return "Ваш заказ номер 201 готов!", 201 # 🍽✨

Итак, код статуса 201 объявляет: "Заказ выполнен" 🍽✨.

Необходимость явного создания исключений? Забудьте об этом.

С помощью кода статуса 201, указывающего на успешное выполнение, нет важности генерировать исключения; они обычно характерны для ошибок с кодами 4xx и 5xx.

Включение JSON-данных в ответ

Ответ с кодом статуса 201 может содержать информацию о созданном ресурсе в формате JSON:

Python Скопировать код return jsonify({'id': resource_id, 'message': 'Ресурс создан успешно.'}), 201

Такие данные, как ID или URL нового ресурса, помогают облегчить взаимодействие с вашим API.

Оформление вашего ответа

Для гарантированной правильности ответов:

Проведите тестирование для проверки структуры и содержания ответа. Используйте декораторы или промежуточное ПО для централизованного форматирования ответов.

Это способствует универсальности в коммуникации с клиентами вашего приложения.

Обработка ошибок

Метод abort используется для прерывания обработки и возвращения кода ошибки в случае, если в процессе создания ресурса возникли проблемы. Однако этот метод не требуется при успешной передаче статуса 201.

