Как в pandas Python создать новый DataFrame из столбцов

Быстрый ответ

Если вы хотите извлечь определённые столбцы из вашего DataFrame df и создать новый DataFrame, примените метод .copy() из библиотеки pandas. Это можно сделать так:

Python Скопировать код new_df = df[['A', 'B']].copy()

Этот способ позволяет быстро и просто скопировать столбцы 'A' и 'B' из df в новый DataFrame new_df . Готово!

Расширяем свои знания: продвинутые способы копирования столбцов

Теперь, освоив основы, настал момент улучшить наши навыки. Рассмотрим несколько продвинутых методов копирования столбцов.

Используем .copy(), чтобы избежать предупреждений

При создании нового DataFrame в виде подмножества исходного pandas рекомендует использовать .copy() , чтобы уберечься от испуга встречи с SettingWithCopyWarning. Это помогает создать полную копию данных и предотвращает нежелательные изменения в оригинальном DataFrame.

Python Скопировать код # Копируем столбцы A, B и C. Таким образом, df2 никак не связан с df1 и не создаст проблем. df2 = df1[['A', 'B', 'C']].copy()

Нам нужен только нужный фильтр

Если вы хотите выбирать столбцы по их названиям, можете воспользоваться функцией filter() .

Python Скопировать код # df.select_dtypes(include=[np.number]) выбирает все числовые столбцы. Не включайте столбец, если не уверены, что он вам нужен! new_df = df.filter(df.select_dtypes(include=[np.number]).columns)

Умеем отказываться от лишнего

Иногда необходимость удаления столбца может создать сложности. Но метод drop() придет на помощь!

Python Скопировать код # Столбец B вы не заслуживает нашего внимания? Избавляемся от него. Нам не нужна в данных негативная энергия (столбца B). new_df = df.drop('B', axis=1)

Без названия, только номер: использование iloc

Если названия столбцов неизвестны или уж слишком замысловаты, вы можете использовать метод iloc и выбирать столбцы по их позициям.

Python Скопировать код # Я могу быть анонимным, но вы знаете, где меня найти. new_df = df.iloc[:, [0, 2, 3]].copy() # Предполагая, что 'A', 'C', 'D' – это первый, третий и четвёртый столбцы.

Доверимся управлением памяти pandas

Не нужно углубляться в управление памятью, когда перед вами стоит задача работы с большим DataFrame. Для больших наборов данных лучше использовать методы filter() и iloc() .

Визуализация

Давайте наглядно проиллюстрируем процесс копирования. Возьмем за пример инструментальный ящик (🧰). В нем есть различные инструменты, но нам по каким-то причинам нужны только отвёртки:

Markdown Скопировать код Оригинальный инструментальный ящик (🧰): [🔨, 🪓, 🔧, 🪛, 🗡️, 🪚]

Вы решили сделать свою работу удобнее и создали новый инструментальный ящик:

Markdown Скопировать код Новый инструментальный ящик: [🪛]

Здесь отвёртки (🪛) символизируют наши столбцы , а новый инструментальный ящик 🆕🧰 — это ваш новый DataFrame.

Практическое руководство: выбор столбцов в реальной работе

Теперь перейдем к практическим решениям задач. Вот как можно выбрать столбцы в реальной работе.

Быстрый выбор столбцов по типу данных

У опытного программиста времени всегда не хватает, поэтому он ценит эффективность. Выберем столбцы определенного типа, например, числовые, с помощью метода select_dtypes() :

Python Скопировать код numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist() new_df = df[numeric_cols]

Сохраняем память

Когда работаете с DataFrame большого размера, важно экономить память. Выбор только некоторых столбцов вместо удаления множества может сэкономить ресурсы:

Python Скопировать код cols_to_keep = ['A', 'B', 'F'] # B и F – это столбцы, которые мы решили оставить new_df = df[cols_to_keep]

Гибкий и динамический выбор столбцов

Дайте столбцам работать на вас. Выбирайте столбцы в зависимости от задач:

Python Скопировать код # Ваш друг: Эй, можешь ли ты выбрать все столбцы, которые связаны с 'sales'? # Вы, гуру Python: Без проблем! cols_to_select = [col for col in df.columns if 'sales' in col] new_df = df[cols_to_select].copy()

