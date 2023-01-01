Как в Pandas преобразовать DataFrame в массив кортежей

Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача быстрой конвертации Pandas DataFrame в кортежи, используйте метод to_numpy() в сочетании с генератором списков или метод .itertuples() , чтобы выполнить это со затратами памяти:

Python Скопировать код # Предположим, что 'df' — это ваш DataFrame tuples_array = [tuple(row) for row in df.to_numpy()] # Принципы Python: Простота превыше сложности tuples_itertuples = list(df.itertuples(index=False, name=None)) # Принципы Python: Память лучше, чем переполнение памяти

Вот и все! Ваши кортежи теперь находятся в массиве:

Python Скопировать код [(1, 3), (2, 4)]

Однако это ещё не все! Рассмотрим, как можно выбирать конкретные столбцы для улучшения эффективности преобразования и использования кортежей при более массовом взаимодействии с данными, например, при их хранении в базах данных.

Фильтрация столбцов перед созданием кортежей

Иногда нужно отбросить лишнее и воздействовать только на выбранный набор столбцов. Примените фильтрацию столбцов перед конвертацией:

Python Скопировать код filtered_df = df[['column1', 'column2']] tuples_filtered = [tuple(row) for row in filtered_df.to_numpy()] # Меньше значит лучше

Выбор конкретных столбцов крайне важен при операциях с базами данных. Это позволяет сократить использование памяти и упростить обработку данных.

У вас большой DataFrame? Метод

С увеличением объёма данных возрастает и сложность в управлении памятью. В этом случае метод .itertuples() станет идеальным помощником. Его эффективность заключается в том, что он возвращает итератор и экономит память:

Python Скопировать код tuples_named = list(df.itertuples(index=False)) # Это поистине мудрый подход!

Иногда могут пригодиться именованные кортежи, однако если они не нужны, используйте name=None :

Python Скопировать код tuples_regular = list(df.itertuples(index=False, name=None)) # Кому вообще нужны имена?

Не только

Наиболее предпочтительный метод, безусловно, .itertuples() . Однако метод DataFrame.to_records() также заслуживает вашего внимания. Он возвращает структурированный массив NumPy (так называемый массив записей), который можно использовать для создания кортежей:

Python Скопировать код records_tuples = list(df.to_records(index=False)) # Сокровище, которое не стоит упустить!

Это решение особенно полезно, когда кортежи должны содержать названия столбцов для идентификации данных или когда требуется эффективность структурированных массивов.

Проведите бенчмаркинг, не доверяйте предположениям!

Субъективные мнения неверны, а вот бенчмарки — весомый аргумент. Используйте такие инструменты, как timeit , для проведения тестов производительности. Такие параметры как размер dataframe, объём системной памяти и необходимость фильтрации столбцов, влияют на выбор метода и добавляют вариативности.

Именованные кортежи вместо обычных: стоит ли рассмотреть?

Вопрос выбора между именованными и обычными кортежами классический. Именованные кортежи улучшают читаемость кода, поскольку дают возможность доступа к элементам по именам, но при этом они требуют немного больше памяти. Выбор за вами!

Python Скопировать код # Для именованных кортежей tuples_named = list(df.itertuples(index=False)) # Для любителей конкретики! # Для обычных кортежей tuples_regular = list(df.itertuples(index=False, name=None)) # Для ценителей простоты и экономии памяти!

Визуализация

Представьте поезд, где каждый вагон — это строка нашего DataFrame:

Markdown Скопировать код Поезд DataFrame: 🚂[📄, 📄, 📄, 📄]

Преобразовав его в массив кортежей, мы получим готовые пары данных:

Python Скопировать код array_of_tuples = df.to_records(index=False)

Вуаля, наш бальный зал кортежей готов к исключительным танцам!

Markdown Скопировать код Бальный зал кортежей: 🎩💃🕺👗 [ (👤,📝), (👤,📝), (👤,📝), (👤,📝) ]

Практическое применение преобразования в кортежи

Экспорт данных и манипуляции с ними

Преобразование DataFrame в кортежи актуально, когда речь идёт о экспорте данных в другую систему или о дополнительных манипуляциях со данными средствами Python. Кортежи — это удобная и универсальная структура данных, идеально подходящая для использования в качестве элементов множеств и ключей словарей.

Работа с базами данных

При выполении массовых операций с базами данных, преобразованные в кортежи DataFrame могут значительно упростить процесса интеграции данных или их обновления.

Эффективные вычисления

При возникающих трудностях с итерациями DataFrame, следует искать альтернативные решения. Например, превратить данные в кортежи — это часто позволяет ускорить вычисления, особенно когда работа ведется только с частью столбцов.

