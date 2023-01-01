Как устранить ошибку установки scipy на Python через pip

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Ошибка "filename.whl не поддерживается на данной платформе" появляется, когда файл wheel не соответствует требованиям вашей системы. Рассмотрим на примере this_pkg-1.2.3-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl . Теги cp39 , cp39 и manylinux1_x86_64 указывают, что этот пакет предназначен для использования с Python 3.9 на 64-битной Linux системе. Чтобы устранить ошибку, найдите подходящий файл wheel или скомпилируйте пакет из исходников. Установка файла wheel выполняется командой:

sh Скопировать код pip install this_pkg-1.2.3-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl

Примечание: При замене this_pkg-1.2.3-cp39-cp39-manylinux1_x86_64.whl на имя скачанного файла wheel соблюдайте точность.

Расшифровка имени файла wheel и особенностей вашей системы

При возникновении ошибки первым делом стоит обратить внимание на имя файла и характеристики системы. Файл wheel имеет имя по определенному шаблону: пакет-версия-cpXY-none/abi3/платформа.whl , где XY должно соответствовать версии Python на вашем компьютере.

Запуск вашего pip

Обновите pip до последней версии для гарантии совместимости с файлами wheel:

sh Скопировать код # Разработчики Python предпочитают свежие версии python -m pip install --upgrade pip

Обновление pip часто способствует корректной работе с файлами wheel.

Определение архитектуры Python

Введите следующую команду для определения является ли ваш Python 32-битным или 64-битным:

sh Скопировать код # Python поможет определить текущую архитектуру python -c "import struct;print(8 * struct.calcsize('P'))"

Ответом будет 32 или 64 , что указывает на архитектуру вашей версии Python и должно соответствовать тегу файла wheel.

Поиск файлов wheel в интернете

Если на PyPI необходимый вам файл wheel отсутствует, попробуйте найти неофициальные сборки для Windows, например, на сайте Christoph Gohlke:

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

Сайты подобного рода зачастую содержат уникальные бинарные пакеты, которые могут стать настоящей находкой для пользователей Windows.

Визуализация

Markdown Скопировать код | Тег Wheel | Замок (Платформа) | | ------------------------------- | ------------------ | | cp27-cp27m-win_amd64 | 🔑🔒 | | cp38-none-any | 🔑🌍 | | cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64 | 🔑🍏 |

🔑🔒: Ключ к определенной системе, необходимый для установки.

🔑🌍: Универсальный ключ, подходящий вне зависимости от системы.

🔑🍏: Специфический ключ, требуемый в среде macOS.

Markdown Скопировать код Подводя итог: 🖥️ Ключ файла filename.whl 🔑 должен соответствовать системе, на которой он будет устанавливаться 🔒.

Установка файла wheel невозможна при несовпадении ключа!

Применяем мощные решения – Сборка из исходного кода

Если ваша система не поддерживает имеющиеся файлы wheel, соберите пакет из исходников:

sh Скопировать код pip install --no-binary :all: package_name # Эффективное решение, если нет скомпилированных файлов wheel

Такой подход заставляет pip компилировать пакет, а не искать готовые файлы wheel.

Анализ работы pip с использованием отладочного вывода

Отладочный вывод pip можно использовать для анализа проблем:

sh Скопировать код pip install your_package.whl -v # Вы получите больше информации, чем только сообщение об ошибке!

Эти логи помогут понять, почему pip отклоняет установку wheel файла.

Предотвращение начальных ошибок – проверьте имя файла

Убедитесь, что имя файла wheel было указано без опечаток и точно отражает требуемые характеристики. Опечатки, ошибки в указании версий могут стать причиной возникновения ошибок.

При обновлении не забывайте о соответствии версии Python требованиям пакетов. Последние выпуски Python обычно совместимы с большим числом современных пакетов.

