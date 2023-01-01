Как установить max_retries в Python: модуль requests

#Работа с сетью (requests)  
Быстрый ответ

Для установки значения параметра max_retries в библиотеке requests, вам необходимо сконфигурировать стратегию повторных попыток и ассоциировать её с вашей сессией requests. Ниже представлен пример реализации:

from requests import Session
from requests.adapters import HTTPAdapter
from urllib3.util.retry import Retry

retries = Retry(total=5, backoff_factor=0.1, status_forcelist=[500, 502, 503, 504])

session = Session()
session.mount('http://', HTTPAdapter(max_retries=retries))
session.mount('https://', HTTPAdapter(max_retries=retries))

response = session.get('https://example.com')

Не забывайте ассоциировать HTTPAdapter как с протоколом http, так и с https. Для отправки запросов используйте session.get и таким образом сделайте их устойчивыми к сбоям.

Пошаговый план для смены профессии

Разбираемся с параметрами повторных попыток

Подробное знание параметров Retry поможет вам настроить оптимальную стратегию повторных запросов:

  • total: Максимальное количество попыток, в результате которых запрос будет считаться неудавшимся.
  • connect: Применяется в случае неудачи установления соединения.
  • read: Используется при возникновении проблем с чтением данных.
  • redirect: Число попыток при перенаправлении запроса.
  • status_forcelist: Коды ответов сервера, которые вызывают повторение запроса.
  • backoff_factor: Время ожидания между попытками.
  • allowed_methods: HTTP-методы, при которых допустимы повторные попытки.

С настройкой параметров следует обходиться с учётом необходимого уровня отказоустойчивости вашего приложения и стратегии обработки ошибок.

Ошибки при настройке повторных попыток

Установка глобального значения DEFAULT_RETRIES не является лучшим решением, следует использовать механизм повторений на уровне сессий. Также относитесь критически к изменению кода во время его выполнения (monkey-patching): это можно считать плохой практикой, ведущей к нестабильности работы кода.

Отслеживание обновлений

Поскольку библиотека requests продолжает развиваться, важно следить за возможными изменениями, которые могут повлиять на логику работы с повторными запросами.

Визуализация

Вы можете представить механизм повторных попыток как игру в дартс, где ваш запрос — это игрок, а попытки — дротики.

Игрок 🎯  = Ваш запрос
Дротики 🎯  = Повторные попытки

Пример использования "дротиков":

import requests
from requests.adapters import HTTPAdapter
from requests.packages.urllib3.util.retry import Retry

session = requests.Session()
retries = Retry(total=5, backoff_factor=0.1)
session.mount('http://', HTTPAdapter(max_retries=retries))

Таким образом, у игрока есть 5 попыток попасть в цель — сервер.

Итог: С увеличением количества попыток, увеличивается и вероятность успешного выполнения ваших запросов!
Игрок 🎯 -> Промах! -> Собирается 🎯 -> Пытается еще раз... (до 5 раз)

Это повышает шансы на успешное выполнение запроса до приемлимого результата даже при временных неполадках.

Дополнительные сведения

Повышенные требования к механике повторных попыток

Для систем с особыми требованиями можно разработать индивидуальную логику повторных попыток, применив например такие паттерны как «Цепные выключатели» (Circuit Breakers) и джиттер, чтобы предотвратить совпадение времени отправки повторных запросов.

Скоростные ограничения и замедление

В случае ограничения скорости передачи данных, можно настроить backoff_factor или реализовать способ учёта данных ограничений, чтобы обеспечить работоспособность процесса.

Постоянное удержание эффективности

Важно использовать сессии для сохранения cookie-файлов и заголовков, чтобы избежать их повторной отправки, и тем самым повысить эффективность работы.

Заключительные замечания о производительности

Будьте готовы к тому, что повторные попытки ведут к увеличению задержки отклика системы. Необходимо находить равновесие между быстродействием и надёжностью, регулярно анализируя время ответа системы.

Платон Карпов

Python-инженер

