Как сохранить вывод subprocess.Popen в строку Python
Как сохранить вывод subprocess.Popen в строку Python

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для перехвата результата выполнения команды в Python, воспользуясь subprocess.Popen, необходимо выполнить следующие шаги:

import subprocess

process = subprocess.Popen(["команда", "аргумент"], stdout=subprocess.PIPE)
output = process.communicate()[0].decode()
Пошаговый план для смены профессии

Более детальное перехватывание вывода: исключения и обработка ошибок

Мастерство в обработке ошибок

Обработка ошибок в процессах должна быть прямолинейной, такой же, как заказ напитка в Starbucks:

try:
  process = subprocess.Popen(["brew"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  output, error = process.communicate()

  if process.returncode != 0:
    print(f"Процесс завершился с ошибкой: {error.decode()} 😞")
  else:
    print(f"Процесс завершился успешно: {output.decode()} ☕️")
except Exception as e:
  print(f"Произошла ошибка: {str(e)}")

Визуализация

Предположим, вы находитесь на концерте и хотите записать аплодисменты:

import subprocess

performance = subprocess.Popen(['echo', 'Браво!'], stdout=subprocess.PIPE)
recording, _ = performance.communicate()

Использование Popen аналогично нажатию кнопки "запись":

```markdown

| Концерт (Вывод) |

| 🎙 => 📼 (Запись) |

| Запись: "Браво!\n" |


## Советы и уловки: аргументы команд, безопасность и многое другое

### Правильное формирование аргументов команды

Использование списка, а не строки, для передачи команды и её аргументов помогает предотвратить атаки через инъекции кода:

python command = ["brew", "coffee"] process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) output = process.communicate()[0].decode("utf-8")


## Контроль выполнения команд

### Гарантия надёжного выполнения команды

Мы работаем с тайм-аутами и интерактивными командами, и это гораздо интереснее, чем огурцы в остром соусе:

python process = subprocess.Popen([r"/path/to/cool/command"], stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE)

try: output, = process.communicate(b'введите данные для обработки\n', timeout=9) except subprocess.TimeoutExpired: process.kill() output, = process.communicate()


Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой модуль в Python используется для выполнения команд в подсистеме?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

