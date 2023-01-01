Как сохранить вывод subprocess.Popen в строку Python#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для перехвата результата выполнения команды в Python, воспользуясь
subprocess.Popen, необходимо выполнить следующие шаги:
import subprocess
process = subprocess.Popen(["команда", "аргумент"], stdout=subprocess.PIPE)
output = process.communicate()[0].decode()
Более детальное перехватывание вывода: исключения и обработка ошибок
Мастерство в обработке ошибок
Обработка ошибок в процессах должна быть прямолинейной, такой же, как заказ напитка в Starbucks:
try:
process = subprocess.Popen(["brew"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
output, error = process.communicate()
if process.returncode != 0:
print(f"Процесс завершился с ошибкой: {error.decode()} 😞")
else:
print(f"Процесс завершился успешно: {output.decode()} ☕️")
except Exception as e:
print(f"Произошла ошибка: {str(e)}")
Визуализация
Предположим, вы находитесь на концерте и хотите записать аплодисменты:
import subprocess
performance = subprocess.Popen(['echo', 'Браво!'], stdout=subprocess.PIPE)
recording, _ = performance.communicate()
Использование
Popen аналогично нажатию кнопки "запись":
```markdown
| Концерт (Вывод) |
| 🎙 => 📼 (Запись) |
| Запись: "Браво!\n" |
## Советы и уловки: аргументы команд, безопасность и многое другое
### Правильное формирование аргументов команды
Использование списка, а не строки, для передачи команды и её аргументов помогает предотвратить атаки через инъекции кода:
python command = ["brew", "coffee"] process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) output = process.communicate()[0].decode("utf-8")
## Контроль выполнения команд
### Гарантия надёжного выполнения команды
Мы работаем с тайм-аутами и интерактивными командами, и это гораздо интереснее, чем огурцы в остром соусе:
python process = subprocess.Popen([r"/path/to/cool/command"], stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE)
try: output, = process.communicate(b'введите данные для обработки\n', timeout=9) except subprocess.TimeoutExpired: process.kill() output, = process.communicate()
Антон Крылов
Python-разработчик