Как сохранить вывод subprocess.Popen в строку Python

Быстрый ответ

Для перехвата результата выполнения команды в Python, воспользуясь subprocess.Popen , необходимо выполнить следующие шаги:

Python Скопировать код import subprocess process = subprocess.Popen(["команда", "аргумент"], stdout=subprocess.PIPE) output = process.communicate()[0].decode()

Более детальное перехватывание вывода: исключения и обработка ошибок

Мастерство в обработке ошибок

Обработка ошибок в процессах должна быть прямолинейной, такой же, как заказ напитка в Starbucks:

Python Скопировать код try: process = subprocess.Popen(["brew"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) output, error = process.communicate() if process.returncode != 0: print(f"Процесс завершился с ошибкой: {error.decode()} 😞") else: print(f"Процесс завершился успешно: {output.decode()} ☕️") except Exception as e: print(f"Произошла ошибка: {str(e)}")

Визуализация

Предположим, вы находитесь на концерте и хотите записать аплодисменты:

Python Скопировать код import subprocess performance = subprocess.Popen(['echo', 'Браво!'], stdout=subprocess.PIPE) recording, _ = performance.communicate()

Использование Popen аналогично нажатию кнопки "запись":

```markdown

| Концерт (Вывод) |

| 🎙 => 📼 (Запись) |

| Запись: "Браво!

" |

## Советы и уловки: аргументы команд, безопасность и многое другое ### Правильное формирование аргументов команды Использование списка, а не строки, для передачи команды и её аргументов помогает предотвратить атаки через инъекции кода:

python command = ["brew", "coffee"] process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) output = process.communicate()[0].decode("utf-8")

## Контроль выполнения команд ### Гарантия надёжного выполнения команды Мы работаем с тайм-аутами и интерактивными командами, и это гораздо интереснее, чем огурцы в остром соусе:

python process = subprocess.Popen([r"/path/to/cool/command"], stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE)

try: output, = process.communicate(b'введите данные для обработки

', timeout=9) except subprocess.TimeoutExpired: process.kill() output, = process.communicate()