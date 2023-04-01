Как сохранить только дату при использовании pandas.to_datetime?#Python и Pandas для анализа данных #Даты и время #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Чтобы исключить время из объектов datetime в Pandas, воспользуйтесь атрибутом
.dt.date:
df['only_date'] = pd.to_datetime(df['column']).dt.date
Данный подход возвратит серию объектов дат без времени.
Если необходимо сохранить формат данных
datetime64[ns], но установить время на начало дня (полночь), используйте метод
.dt.normalize():
df['normalized_date'] = pd.to_datetime(df['column']).dt.normalize()
Преобразование в дату с сохранением типа datetime64
Чтобы сохранить формат данных
datetime64[ns], важный, например, для анализа временных рядов, воспользуйтесь методом
.dt.normalize(). Он делает также временную пометку на начало дня, но при этом сохраняет исходный тип данных:
df['normalized_dates'] = df['dates'].dt.normalize()
Избавление от преобразования в тип object
Применение
.dt.date приводит к изменению типа данных на
object, который не так эффективен по сравнению с
datetime64[ns]. Это может снижать производительность при работе с большими объёмами данных, поэтому нужно быть внимательными:
# Осторожно! Преобразование в тип object
df['date_objects'] = df['dates'].dt.date
Предпочтительнее использовать метод
.dt.floor('d') для округления времени:
df['floored_dates'] = df['dates'].dt.floor('d')
Такой подход позволяет сохранить данные в формате
datetime64[ns] и обеспечивает высокую производительность операций.
Особенности форматирования даты при сохранении в .csv
Для сохранения данных в CSV-файле без указания времени воспользуйтесь параметром
date_format:
df['dates'].to_csv('dates.csv', date_format='%Y-%m-%d')
Преимущества векторизованных операций
Векторизация должна быть предпочтительным методом для масштабных операций над столбцами, так как она намного более эффективна в сравнении с последовательным преобразованием элементов в
datetime.date:
df['dates'] = [d.date() for d in pd.to_datetime(df['column'])]
Суперспособности из strftime
Для форматирования дат используйте
strftime, однако им следует пользоваться с осторожностью и избегать его использования, когда возможно проведение векторизации:
df['formatted_dates'] = df['dates'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
Обновления pandas
Библиотека pandas постоянно обновляется, в частности в отношении работы с датами и временем. В частности, начиная с версии pandas 0.15.0, аксессор
.dt значительно улучшил свои возможности.
Визуализация
Ниже приведён пример того, как мы превращаем объект datetime в строгое представление даты с помощью
pandas.to_datetime:
|Объект DateTime
|Объект Даты
|2023-04-01 15:30:00 ⏰
|2023-04-01 📅
|2023-05-15 08:45:00 ⏰
|2023-05-15 📅
|2023-08-22 22:10:00 ⏰
|2023-08-22 📅
Сравнимо, как если бы мы перешли из мира тикающих часов в мир календаря, где дни отделяются один от другого.
pandas.to_datetime(['2023-04-01']).normalize() # Путешествие в начало дня без временного дефицита.
Об точности
Когда требуется использовать только даты, применяйте
.to_datetime с указанием необходимой точности, чтобы заодно избавиться от зависимости от часового пояса:
df['precise_date'] = pd.to_datetime(df['datetime_column'], format='%Y-%m-%d')
Часовые пояса: не только для путешественников
Часовые пояса заслуживают особого внимания, так как они могут усложнить работу с датами. Рекомендуется сначала нормализовать дату к UTC, чтобы избежать недоразумений:
df['utc_date'] = pd.to_datetime(df['datetime_column'], utc=True).dt.date
Екатерина Громова
аналитик данных