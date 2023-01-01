Как скрыть ошибки вывода подпроцесса в Python с eSpeak

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Чтобы подавить вывод подпроцесса в Python, установите атрибуты stdout и stderr равными subprocess.DEVNULL:

Python
Скопировать код
import subprocess

subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)

После этого весь вывод будет скрыт.

Если используется версия Python старше 3.3, то стоит перенаправить вывод в специальный файловый объект os.devnull:

Python
Скопировать код
import os
import subprocess

with open(os.devnull, 'w') as FNULL:
    subprocess.run(['команда'], stdout=FNULL, stderr=FNULL)
Слияние stdout и stderr

В случае необходимости объединить stdout и stderr, а также подавить их вывод, используйте следующий код:

Python
Скопировать код
subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.STDOUT)

Этот подход можно сравнить с выбросом электронных отходов и мусора в одну и ту же урну.

Безопасная обработка исключений

Помните о возможном неудачном запуске команды и используйте блоки try-except для обработки ошибок:

Python
Скопировать код
try:
    subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
except subprocess.CalledProcessError as e:
    print(f"Произошла ошибка исполнения: {e}")

Такой подход сделает ваш скрипт устойчивым, подобно кошке, всегда приземляющейся на лапы.

Использование subprocess с Popen

Для детального контроля можно использовать subprocess.Popen, который незаменим при необходимости отдельной обработки информации об ошибках:

Python
Скопировать код
with subprocess.Popen(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.PIPE) as proc:
    errors = proc.stderr.read()

Визуализация

Включаем режим без звука:

Python
Скопировать код
# Представьте, что нашему шумному ребенку удалось заснуть
subprocess.run(["команда"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)

До: 📢 "Я отображаю все сообщения на вашем экране!" После: 🔇 "(Тишина. Спокойствие и благодать.)"

Молча перехватываем вывод

Чтобы собирать вывод для его последующей обработки без непосредственного его отображения, используйте следующий метод:

Python
Скопировать код
result = subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
output = result.stdout.decode('utf-8')

Избегаем использование устаревших методов

Предпочтение следует отдавать subprocess вместо устаревшего commands.getoutput().

Обеспечиваем совместимость и переносимость

Для совместимости скрипта с Python 2 и 3:

  • Используйте subprocess.Popen.
  • Применяйте universal_newlines=True для кодировки вывода.

Обработка ошибок

Убедитесь, что ваши скрипты адекватно обрабатывают ошибки:

  • Проверяйте коды выхода.
  • Записывайте информацию об ошибках в лог-файлы.

