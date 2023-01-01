Как скрыть ошибки вывода подпроцесса в Python с eSpeak#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы подавить вывод подпроцесса в Python, установите атрибуты
stdout и
stderr равными
subprocess.DEVNULL:
import subprocess
subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
После этого весь вывод будет скрыт.
Если используется версия Python старше 3.3, то стоит перенаправить вывод в специальный файловый объект
os.devnull:
import os
import subprocess
with open(os.devnull, 'w') as FNULL:
subprocess.run(['команда'], stdout=FNULL, stderr=FNULL)
Слияние stdout и stderr
В случае необходимости объединить
stdout и
stderr, а также подавить их вывод, используйте следующий код:
subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.STDOUT)
Этот подход можно сравнить с выбросом электронных отходов и мусора в одну и ту же урну.
Безопасная обработка исключений
Помните о возможном неудачном запуске команды и используйте блоки
try-except для обработки ошибок:
try:
subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
except subprocess.CalledProcessError as e:
print(f"Произошла ошибка исполнения: {e}")
Такой подход сделает ваш скрипт устойчивым, подобно кошке, всегда приземляющейся на лапы.
Использование subprocess с Popen
Для детального контроля можно использовать
subprocess.Popen, который незаменим при необходимости отдельной обработки информации об ошибках:
with subprocess.Popen(['команда'], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.PIPE) as proc:
errors = proc.stderr.read()
Визуализация
Включаем режим без звука:
# Представьте, что нашему шумному ребенку удалось заснуть
subprocess.run(["команда"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL)
До: 📢 "Я отображаю все сообщения на вашем экране!" После: 🔇 "(Тишина. Спокойствие и благодать.)"
Молча перехватываем вывод
Чтобы собирать вывод для его последующей обработки без непосредственного его отображения, используйте следующий метод:
result = subprocess.run(['команда'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
output = result.stdout.decode('utf-8')
Избегаем использование устаревших методов
Предпочтение следует отдавать
subprocess вместо устаревшего
commands.getoutput().
Обеспечиваем совместимость и переносимость
Для совместимости скрипта с Python 2 и 3:
- Используйте
subprocess.Popen.
- Применяйте
universal_newlines=Trueдля кодировки вывода.
Обработка ошибок
Убедитесь, что ваши скрипты адекватно обрабатывают ошибки:
- Проверяйте коды выхода.
- Записывайте информацию об ошибках в лог-файлы.
Полезные материалы
Антон Крылов
Python-разработчик