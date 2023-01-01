Как скопировать содержимое двух директорий в Python

Быстрый ответ

Для копирования фаjлов и директорий с сохранением их метаданных в уже существующую директорию хорошо подходят модули shutil и os . Ниже приведенный код демонстрирует, как это делается:

Python Скопировать код import os, shutil def recursive_copy(src, dst): os.makedirs(dst, exist_ok=True) for item in os.listdir(src): source_item = os.path.join(src, item) dest_item = os.path.join(dst, item) if os.path.isdir(source_item): recursive_copy(source_item, dest_item) else: shutil.copy2(source_item, dest_item) recursive_copy('/source/dir', '/target/existing/dir')

В результате все файлы и поддиректории из /source/dir будут перенесены в /target/existing/dir со сохранением их исходных атрибутов.

За рамками основного: исключения и версии Python

Обходной путь для версий Python ниже 3.8

Если вы используете версию Python ниже 3.8, то может возникнуть исключение OSError . Примените функцию copy_tree из модуля distutils.dir_util , чтобы избежать этой ошибки:

Python Скопировать код from distutils.dir_util import copy_tree copy_tree('/source/dir', '/target/existing/dir') # Теперь никакие OSError не помешают!

Внимательность к символическим ссылкам и правам доступа

Необходимо учесть символические ссылки и права доступа при копировании. Все должно быть скопировано правильно:

Python Скопировать код def custom_copy(src, dst): os.makedirs(dst, exist_ok=True) for item in os.listdir(src): s = os.path.join(src, item) d = os.path.join(dst, item) if os.path.islink(s): linkto = os.readlink(s) os.symlink(linkto, d) os.lchmod(d, os.lstat(s).st_mode) elif os.path.isdir(s): custom_copy(s, d) else: shutil.copy2(s, d) custom_copy('/source/dir', '/target/existing/dir')

Перехват ошибок на лету

Лучший способ обработать возможные ошибки — это перехватывать исключения shutil.Error :

Python Скопировать код try: custom_copy('/source/dir', '/target/existing/dir') except shutil.Error as e: print(f'Ошибка: {e}') # Python поможет определить причину ошибки

Визуализация

Предположим, что ваши папки – это полки с книгами 📚:

Вы хотите перенести свои книги (📖) на полку с мистическими сюжетами:

Python Скопировать код import shutil shutil.copytree('/source/books', '/destination/mysteries', dirs_exist_ok=True) # Магическое действие для перемещения книг

Результат операции:

Markdown Скопировать код До копирования: 📚📚 Книги 📚📚 Мистика [📖📖📖] [🔍🔍🔍] После копирования: 📚📚 Мистика [🔍🔍🔍📖📖📖]

Таким образом, книги (📖) были перенесены на полку с мистикой (🔍)!

Различные сценарии копирования директорий

Селективное обновление: копирование только новых файлов

Если вам требуется обновить только новые или измененные файлы, условно говоря, как повара добавляют в блюдо только недостающие специи:

Python Скопировать код import os, shutil, filecmp def selective_copy(src, dst): if not os.path.exists(dst) or not filecmp.cmp(src, dst, shallow=False): shutil.copy2(src, dst)

Используйте этот метод в функции recursive_copy , вместо стандартного shutil.copy2 .

Копирование только поддиректорий: игнорирование файлов верхнего уровня

Если необходимо скопировать только поддиректории, исключая файлы верхнего уровня, фильтруйте их таким образом:

Python Скопировать код from pathlib import Path def dirs_only_copy(src, dst): for item in Path(src).iterdir(): if item.is_dir(): recursive_copy(str(item), os.path.join(dst, item.name)) dirs_only_copy('/source/dir', '/target/existing/dir') # Теперь копируем только папки

Сохранение метаданных состояния файлов после копирования

Для создания точной копии including содержимого с сохранением метаданных примените shutil.copystat :

Python Скопировать код import shutil # После использования функции recursive_copy shutil.copystat('/source/dir', '/target/existing/dir') # Теперь это идеальное зеркало

Полезные материалы