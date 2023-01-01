Как сделать Python из Homebrew дефолтным на Mac OS X#Основы Python #Установка софта
Быстрый ответ
Для того чтобы стандартным интерпретатором на вашем компьютере стал Python от Homebrew, добавьте путь к его директории bin в переменную окружения
PATH:
echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
Если вместо zsh вы используете оболочку bash, то вместо
~/.zshrc строку следует добавить в
~/.bash_profile. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, используйте команду
source:
source ~/.zshrc
Теперь при запросе версии Python командой
python --version в терминале будет возвращаться версия Python, установленная через Homebrew.
Приоритет в командной строке
Порядок записей в
PATH крайне важен. Поместив путь к bin Homebrew на первое место в
PATH, вы сообщаете системе о приоритете Python от Homebrew при выполнении команды 'python'. Это значительно упрощает работу с Python.
Если вы ранее создали символическую связь
python на python3:
ln -s -f /usr/local/bin/python3 /usr/local/bin/python
То для окончательного переключения на использование Homebrew, выполните команду:
brew link --overwrite python
Теперь по умолчанию используется Python от Homebrew благодаря символической связи.
Визуализация
Подумайте о настройке основного Python как о перестройке маршрутов для поезда:
Путь (🛤️): Системный Python -> Поезд (🚂): Знакомый маршрут
Путь (🛤️): Homebrew Python -> Поезд (🚂): Готов к новому маршруту!
Переориентация маршрутов на Homebrew Python:
# 1. Определите путь до Python от Homebrew
which python3
# 2. Добавьте его в `PATH`:
echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
# 3. Примените изменения в профиле:
source ~/.zshrc
Теперь ваш Python (🚂) перемещается по новому пути от Homebrew (🛤️):
Текущий путь для Python (🐍): Homebrew в действии (🛤️🚂)
Python-интерпретатор на уровне системы
Иногда возникает потребность установить Python от Homebrew в качестве стандартного на уровне всей системы, что возможно через изменение
/etc/paths. Однако будьте аккуратны: такого рода действия могут фактически затронуть системные процессы.
Чтобы убедиться, что оболочка правильно истолковывает пути Homebrew, воспользуйтесь командой:
eval "$(brew shellenv)"
Это поможет
zsh и другим оболочкам понять, как взаимодействовать с окружением Homebrew.
Проверка проведенной настройки и устранение возникающих проблем
Для проверки корректности настройки используйте
which python. Ожидаются результаты вида
/usr/local/bin/python. Команды
python --version и
pip -V должны возвращать версии от Homebrew.
Вы можете обнаружить и исправить встречающиеся проблемы настройки, запустив команду:
brew doctor
Она поможет вам найти и устранить типовые ошибки конфигурации.
Обновления
Следите за актуальной информацией о новых версиях от Homebrew, чтобы иметь возможность использовать самые свежие версии программ.
Управление несколькими версиями Python
Для работы с разными версиями Python в разных проектах используйте pyenv — инструмент, который не вносит изменений в системные настройки Python.
Антон Крылов
Python-разработчик