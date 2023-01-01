Как сделать Python из Homebrew дефолтным на Mac OS X

#Основы Python  #Установка софта  
Быстрый ответ

Для того чтобы стандартным интерпретатором на вашем компьютере стал Python от Homebrew, добавьте путь к его директории bin в переменную окружения PATH:

echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

Если вместо zsh вы используете оболочку bash, то вместо ~/.zshrc строку следует добавить в ~/.bash_profile. Чтобы изменения вступили в силу немедленно, используйте команду source:

source ~/.zshrc

Теперь при запросе версии Python командой python --version в терминале будет возвращаться версия Python, установленная через Homebrew.

Приоритет в командной строке

Порядок записей в PATH крайне важен. Поместив путь к bin Homebrew на первое место в PATH, вы сообщаете системе о приоритете Python от Homebrew при выполнении команды 'python'. Это значительно упрощает работу с Python.

Если вы ранее создали символическую связь python на python3:

ln -s -f /usr/local/bin/python3 /usr/local/bin/python

То для окончательного переключения на использование Homebrew, выполните команду:

brew link --overwrite python

Теперь по умолчанию используется Python от Homebrew благодаря символической связи.

Визуализация

Подумайте о настройке основного Python как о перестройке маршрутов для поезда:

Путь (🛤️): Системный Python  -> Поезд (🚂): Знакомый маршрут
Путь (🛤️): Homebrew Python -> Поезд (🚂): Готов к новому маршруту!

Переориентация маршрутов на Homebrew Python:

# 1. Определите путь до Python от Homebrew
which python3

# 2. Добавьте его в `PATH`:
echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

# 3. Примените изменения в профиле:
source ~/.zshrc

Теперь ваш Python (🚂) перемещается по новому пути от Homebrew (🛤️):

Текущий путь для Python (🐍): Homebrew в действии (🛤️🚂)

Python-интерпретатор на уровне системы

Иногда возникает потребность установить Python от Homebrew в качестве стандартного на уровне всей системы, что возможно через изменение /etc/paths. Однако будьте аккуратны: такого рода действия могут фактически затронуть системные процессы.

Чтобы убедиться, что оболочка правильно истолковывает пути Homebrew, воспользуйтесь командой:

eval "$(brew shellenv)"

Это поможет zsh и другим оболочкам понять, как взаимодействовать с окружением Homebrew.

Проверка проведенной настройки и устранение возникающих проблем

Для проверки корректности настройки используйте which python. Ожидаются результаты вида /usr/local/bin/python. Команды python --version и pip -V должны возвращать версии от Homebrew.

Вы можете обнаружить и исправить встречающиеся проблемы настройки, запустив команду:

brew doctor

Она поможет вам найти и устранить типовые ошибки конфигурации.

Обновления

Следите за актуальной информацией о новых версиях от Homebrew, чтобы иметь возможность использовать самые свежие версии программ.

Управление несколькими версиями Python

Для работы с разными версиями Python в разных проектах используйте pyenv — инструмент, который не вносит изменений в системные настройки Python.

Полезные материалы

  1. Python — Документация Homebrew — официальное руководство по использованию Homebrew для управления установками Python.
  2. Как установить Python 3 в качестве основной версии на Mac с помощью Homebrew — статья об установке Homebrew Python на Mac.
  3. Руководство по установке и настройке Python 3 — подробное руководство по установке Python на macOS.
  4. Настройка переменных окружения в MacOS для Python — пошаговая инструкция по настройке переменных окружения Mac для работы с Python.
  5. Управление множеством версий Python при помощи pyenv — об использовании инструмента управления версиями Python под названием pyenv.
  6. Установка Python 3 на Mac OS X — инструкции по настройке Homebrew и связыванию Python-библиотек.
  7. Управление разными версиями Python на Mac через pyenv — руководство по использованию pyenv для работы с различными версиями Python на Mac.
