Как сделать Python из Homebrew дефолтным на Mac OS X

Быстрый ответ

Для того чтобы стандартным интерпретатором на вашем компьютере стал Python от Homebrew, добавьте путь к его директории bin в переменную окружения PATH :

echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

Если вместо zsh вы используете оболочку bash, то вместо ~/.zshrc строку следует добавить в ~/.bash_profile . Чтобы изменения вступили в силу немедленно, используйте команду source :

source ~/.zshrc

Теперь при запросе версии Python командой python --version в терминале будет возвращаться версия Python, установленная через Homebrew.

Приоритет в командной строке

Порядок записей в PATH крайне важен. Поместив путь к bin Homebrew на первое место в PATH , вы сообщаете системе о приоритете Python от Homebrew при выполнении команды 'python'. Это значительно упрощает работу с Python.

Если вы ранее создали символическую связь python на python3:

ln -s -f /usr/local/bin/python3 /usr/local/bin/python

То для окончательного переключения на использование Homebrew, выполните команду:

brew link --overwrite python

Теперь по умолчанию используется Python от Homebrew благодаря символической связи.

Визуализация

Подумайте о настройке основного Python как о перестройке маршрутов для поезда:

Путь (🛤️): Системный Python -> Поезд (🚂): Знакомый маршрут Путь (🛤️): Homebrew Python -> Поезд (🚂): Готов к новому маршруту!

Переориентация маршрутов на Homebrew Python:

# 1. Определите путь до Python от Homebrew which python3 # 2. Добавьте его в `PATH`: echo 'export PATH="/usr/local/opt/python/libexec/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc # 3. Примените изменения в профиле: source ~/.zshrc

Теперь ваш Python (🚂) перемещается по новому пути от Homebrew (🛤️):

Текущий путь для Python (🐍): Homebrew в действии (🛤️🚂)

Python-интерпретатор на уровне системы

Иногда возникает потребность установить Python от Homebrew в качестве стандартного на уровне всей системы, что возможно через изменение /etc/paths . Однако будьте аккуратны: такого рода действия могут фактически затронуть системные процессы.

Чтобы убедиться, что оболочка правильно истолковывает пути Homebrew, воспользуйтесь командой:

eval "$(brew shellenv)"

Это поможет zsh и другим оболочкам понять, как взаимодействовать с окружением Homebrew.

Проверка проведенной настройки и устранение возникающих проблем

Для проверки корректности настройки используйте which python . Ожидаются результаты вида /usr/local/bin/python . Команды python --version и pip -V должны возвращать версии от Homebrew.

Вы можете обнаружить и исправить встречающиеся проблемы настройки, запустив команду:

brew doctor

Она поможет вам найти и устранить типовые ошибки конфигурации.

Обновления

Следите за актуальной информацией о новых версиях от Homebrew, чтобы иметь возможность использовать самые свежие версии программ.

Управление несколькими версиями Python

Для работы с разными версиями Python в разных проектах используйте pyenv — инструмент, который не вносит изменений в системные настройки Python.

Полезные материалы