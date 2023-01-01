Как реализовать Unix команду `touch` на Python: os.utime

Как реализовать Unix команду

Быстрый ответ

Чтобы имитировать функциональность Unix-команды touch с помощью Python, можно использовать режим добавления 'a' в функции open() . Например, следующий код создаст файл newfile.txt , если он не существует, и при этом не запишет в него ничего:

Python
with open('newfile.txt', 'a'):
    pass

Понятно, быстро и эффективно. Создание файла может быть простым процессом.

Детальный обзор функции touch

Если вы готовы погрузиться глубже после быстрого ответа, то далее вас ждут интересные детали! Вместо обычного open() , можно использовать метод Path.touch() из модуля pathlib , который доступен начиная с версии Python 3.4:

Python
from pathlib import Path
Path('newfile.txt').touch()

Этот метод не только создает файл, в случае его отсутствия, но и обновляет время последнего изменения для уже существующих.

Работа с атрибутами файла – временными метками

Если вы хотите освоить манипуляции с атрибутами файла, функция os.utime() в Python будет крайне полезной. Эта функция позволяет менять временные метки доступа и модификации файла, не затрагивая его содержимое:

Python
import os
from pathlib import Path
file_path = 'existing_file.txt'
Path(file_path).touch() # Создаст файл, если его нет
# Устанавливаем текущее время как метки доступа и модификации
os.utime(file_path, None)

Но стоит быть осторожными, чтобы избежать условий гонки при использовании os.utime() .

Погружение в глубину работы с файлами

Углубляясь в тему работы с файлами, мы сталкиваемся с проблемами прав доступа и условий гонок. Но это нас не испугает!

Манипуляции с разрешениями

Python предлагает тонкий контроль над правами доступа при создании файла с использованием os.open , os.O_CREAT и параметра mode:

Python
import os
file_path = 'newfile_with_perms.txt'
flags = os.O_CREAT | os.O_WRONLY
mode = 0o640 # Права доступа "640" разрешают чтение и запись владельцу
file_handle = os.open(file_path, flags, mode)
os.close(file_handle)

Управление атрибутами файла

Для тонкой настройки атрибутов файла в Python используется модуль os . Это позволяет точно контролировать изменение конкретных характеристик файла:

Python
import os
file_path = 'special_attributes_file.txt'
if not os.path.exists(file_path):
    open(file_path, 'a').close()
# Устанавливаем вручную время доступа и модификации
timestamp = (access_time, modification_time)
os.utime(file_path, timestamp)

Визуализация

Давайте представим процесс создания нового файла как покупку новой тетради:

Без использования touch : 📒❌ (Нет тетради, нет записей).

: 📒❌ (Нет тетради, нет записей). С использованием touch в Python: 📒✅ (Тетрадь приобретена! Готова к записи ваших идей 🚀).

Создать новый файл в Python очень просто:

Python
open('new_note.txt', 'a').close(); # Готово! Новая тетрадь готова к записям 📒🖊️

Таким образом, ваш новый файл уже готов для заполнения интересующими вас данными!

Кросс-платформенность

Одно из ключевых преимуществ Python – его универсальность для разных операционных систем. Создавая аналог команды touch на Python, мы обеспечиваем межплатформенную совместимость кода.

