Как реализовать Unix команду `touch` на Python: os.utime

Как реализовать Unix команду#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы имитировать функциональность Unix-команды
touch с помощью Python, можно использовать режим добавления
'a' в функции
open(). Например, следующий код создаст файл
newfile.txt, если он не существует, и при этом не запишет в него ничего:
with open('newfile.txt', 'a'):
pass
Понятно, быстро и эффективно. Создание файла может быть простым процессом.
Детальный обзор функции touch
Если вы готовы погрузиться глубже после быстрого ответа, то далее вас ждут интересные детали! Вместо обычного
open(), можно использовать метод
Path.touch() из модуля
pathlib, который доступен начиная с версии Python 3.4:
from pathlib import Path
Path('newfile.txt').touch()
Этот метод не только создает файл, в случае его отсутствия, но и обновляет время последнего изменения для уже существующих.
Работа с атрибутами файла – временными метками
Если вы хотите освоить манипуляции с атрибутами файла, функция
os.utime() в Python будет крайне полезной. Эта функция позволяет менять временные метки доступа и модификации файла, не затрагивая его содержимое:
import os
from pathlib import Path
file_path = 'existing_file.txt'
Path(file_path).touch() # Создаст файл, если его нет
# Устанавливаем текущее время как метки доступа и модификации
os.utime(file_path, None)
Но стоит быть осторожными, чтобы избежать условий гонки при использовании
os.utime().
Погружение в глубину работы с файлами
Углубляясь в тему работы с файлами, мы сталкиваемся с проблемами прав доступа и условий гонок. Но это нас не испугает!
Манипуляции с разрешениями
Python предлагает тонкий контроль над правами доступа при создании файла с использованием
os.open,
os.O_CREAT и параметра mode:
import os
file_path = 'newfile_with_perms.txt'
flags = os.O_CREAT | os.O_WRONLY
mode = 0o640 # Права доступа "640" разрешают чтение и запись владельцу
file_handle = os.open(file_path, flags, mode)
os.close(file_handle)
Управление атрибутами файла
Для тонкой настройки атрибутов файла в Python используется модуль
os. Это позволяет точно контролировать изменение конкретных характеристик файла:
import os
file_path = 'special_attributes_file.txt'
if not os.path.exists(file_path):
open(file_path, 'a').close()
# Устанавливаем вручную время доступа и модификации
timestamp = (access_time, modification_time)
os.utime(file_path, timestamp)
Визуализация
Давайте представим процесс создания нового файла как покупку новой тетради:
- Без использования
touch: 📒❌ (Нет тетради, нет записей).
- С использованием
touchв Python: 📒✅ (Тетрадь приобретена! Готова к записи ваших идей 🚀).
Создать новый файл в Python очень просто:
open('new_note.txt', 'a').close(); # Готово! Новая тетрадь готова к записям 📒🖊️
Таким образом, ваш новый файл уже готов для заполнения интересующими вас данными!
Кросс-платформенность
Одно из ключевых преимуществ Python – его универсальность для разных операционных систем. Создавая аналог команды
touch на Python, мы обеспечиваем межплатформенную совместимость кода.
Полезные материалы
- os — Различные интерфейсы операционной системы — детальное руководство по функции
os.utime.
- Pathlib — упрощает работу с файловыми путями.
- time — Доступ к времени и его преобразования — полезный модуль для работы со временными метками.
- Чтение и запись файлов — основы работы с файлами в Python.
- Общие операции с путями файлов — введение в возможности
os.path.
- Составные операторы — обзор оператора
with, облегчающего работу с файлами.
Антон Крылов
Python-разработчик