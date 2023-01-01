Как работать со списками в Python: передача по значению

Быстрый ответ

Для копирования содержимого списка, используйте конструктор списка или метод среза. Это поможет избежать создания копий, связанных с исходным списком по ссылкам.

Пример с конструктором списка:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] cloned = list(original) # Создаём копию списка.

Пример со срезом списка:

Python Скопировать код original = [1, 2, 3] cloned = original[:] # Создаём копию через срез.

При работе с вложенными списками или сложными объектами используйте copy.deepcopy() , чтобы копия и оригинал были полностью разделены.

Глубокое копирование:

Python Скопировать код import copy original = [[1], [2], [3]] cloned = copy.deepcopy(original) # Создаём независимую копию вложенных списков.

Когда нет необходимости в глубоком копировании

Метод copy.deepcopy() гарантирует полную независимость копии от оригинала, но может быть избыточным для больших или сложных структур данных. Его использование оправдано, когда список содержит изменяемые объекты, и критично предотвратить отражение внесённых в них изменений на исходный список.

Шаги копирования выше базового уровня

Для многомерных или вложенных списков базовое поверхностное копирование может быть недостаточно, потому что оно копирует только ссылки на вложенные объекты. В таком случае хорошо подойдёт генератор списка или глубокое копирование:

Python Скопировать код original = [[1], [2], [3]] cloned = [item[:] for item in original] # Так мы создаём более глубокую копию.

Найдите оптимальный баланс между созданием глубокой копии и поверхностной копией для ваших задач, учитывая сложность структур данных.

Видеть не всегда значит получать

С изменяемыми объектами важно тщательно подобрать способ копирования. Поверхностное копирование, сделанное через срез или list() , не защитит вложенные изменяемые объекты от модификаций. Поэтому всегда учитывайте изменчивость элементов списка, чтобы выбрать подходящий метод копирования.

Визуализация

Представьте, что у вас есть эксклюзивная карта сокровищ. Создавая копию для друга, вы хотели бы быть уверены, что его изменения не повлияют на оригинальную карту:

Markdown Скопировать код Оригинальная карта (🗺️): [X отмечает место] Копия для друга (🗺️🖨️): [X отмечает место]

Если ваш друг решит внести изменения в свою копию карты, оригинальный документ останется нетронутым:

Markdown Скопировать код Измененная карта друга (🗺️🖌️): [X отмечает место, добавлена 🌴] Ваша оригинальная карта (🗺️): [X отмечает место]

Такой же принцип используется при клонировании списков в Python:

Python Скопировать код original_list = [1, 2, 3] copied_list = original_list[:] # Правильное копирование.

Изменения в copied_list не повлияют на original_list :

Markdown Скопировать код До изменения: [💰, 💎, 🏆] После изменения в copied_list: [💰, 🗡️, 🏆] Оригинальный остается без изменений: [💰, 💎, 🏆]

Приоритет ресурсоёмкости

Для присоединения содержимого одного списка к другому, исключая вмешательство в оригинал, используйте метод b.extend(a) . С точки зрения ресурсоёмкости он является наиболее оптимальным:

Python Скопировать код b.extend(a) > a[:] > deepcopy # Вот такая вот иерархия эффективности.

Выбирайте метод копирования с учётом требований к производительности и логике работы кода.

Неприкосновенность функционального пространства

При передаче списка в функцию Python передаёт ссылку на список. Чтобы исключить модификацию исходного списка в процессе работы функции, явно передавайте копию списка:

Python Скопировать код def process_list(l): local_copy = l[:] # Создаём локальную копию списка. # ... выполнение определенных действий ... original_list = [1, 2, 3] process_list(original_list) # Исходный список остается без изменений.

original_list сохранит своё исходное состояние после вызова функции, что соответствует принципу иммутабельности в проектировании функций.

