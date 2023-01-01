Как работать с 'timezone aware' datetime в Python: PST, UTC-8

Быстрый ответ

Знакомьтесь с pytz — вашим помощником для работы с временными зонами. Для работы с значениями даты и времени, осведомлёнными о временной зоне, можно использовать datetime.now() совместно с библиотекой pytz :

Python Скопировать код from datetime import datetime import pytz # "Осведомлённый" объект datetime aware_datetime = datetime.now(pytz.timezone("UTC")) print(aware_datetime) # Какое сейчас время?

Просто замените "UTC" на нужное название временной зоне, например, "America/New_York", чтобы получить актуальное время в данном регионе.

Установка текущего времени в формате UTC

Если вы часто работаете в формате UTC, то для получения текущего времени можно воспользоваться методом datetime.utcnow().replace(tzinfo=pytz.utc) :

Python Скопировать код from datetime import datetime import pytz # UTC всегда под рукой utc_aware_datetime = datetime.utcnow().replace(tzinfo=pytz.utc) print(utc_aware_datetime)

Указываем временную зону чтобы избежать путаницы

Всегда явно указывайте временные зоны при работе с датами и временем, чтобы избежать любых недоразумений:

Python Скопировать код # Пусть временной зоне Los Angeles будет уделено внимание la_time = datetime.now(pytz.timezone('America/Los_Angeles')) print(la_time) # Привет, Лос-Анджелес! Какие новости?

Учет перехода на летнее время в Python

Мир полон неожиданностей, таких как летнее время (DST). Однако библиотеки pytz и zoneinfo (начиная с Python 3.9+) помогут вам использовать актуальную базу данных IANA временных зон:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone from zoneinfo import ZoneInfo # Точное текущее время с учётом ZoneInfo pst_aware_datetime = datetime.now(ZoneInfo("America/Los_Angeles"))

Помните, что операции с датами и временем выполнены в формате UTC наиболее надежно.

Не судите о классе tzinfo по его размеру

Создание пользовательского класса tzinfo обеспечит универсальность работы с временными зонами в различных контекстах. Размер значения здесь не главное:

Python Скопировать код # Создайте свой миниатюрный, но функциональный класс tzinfo.

Преимущества Python: стандартная поддержка временных зон

Уже начиная с версии Python 3.2, можно использовать встроенный модификатор datetime.timezone.utc для создания "осведомлённых" объектов datetime , без подключения сторонних библиотек:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone utc_aware_datetime = datetime.now(timezone.utc) print(utc_aware_datetime) # Просто и понятно, как и подобает Python 3.2+

Визуализация

Представьте себе настройку часов (🕰️) для отображения всемирного времени (🌐):

Markdown Скопировать код Местное время по часам (🕰️): 12:00 PM

При учете временной зоны ваши часы преобразуются в навигатор по мировому времени (🧭). Разные города, одно и то же время:

Python Скопировать код from datetime import datetime import pytz # Часы принимают во внимание временные зоны! aware_datetime = datetime.now(pytz.utc)

Таким образом, "часы" могут отображать:

Markdown Скопировать код Всемирное время по часам (🕰️🌐): 12:00 PM UTC

При таком уровне точности преодолеваются границы пространства и времени.

Советы и подводные камни

Производительность : Будьте внимательны при работе с временными зонами на границах дней. Ваши действия могут влиять на производительность системы.

: Будьте внимательны при работе с временными зонами на границах дней. Ваши действия могут влиять на производительность системы. Управление данными : Храните все данные в UTC в базе данных. При необходимости вы можете конвертировать время в локальное для пользователя.

: Храните все данные в UTC в базе данных. При необходимости вы можете конвертировать время в локальное для пользователя. Актуальность : pytz и zoneinfo требуют регулярных обновлений . Для этого можно использовать пакет tzdata .

: и требуют регулярных . Для этого можно использовать пакет . Пользовательские данные : Очень важно чётко интерпретировать пользовательские данные с учетом временных зон.

: Очень важно чётко интерпретировать пользовательские данные с учетом временных зон. Точность до секунды: Удивительно, но datetime не поддерживает учет секунд. Если вам требуется сверхточность, возможно, придётся искать альтернативные решения.

Полезные материалы