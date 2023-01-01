Как проверить является ли тип значения списка в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки, является ли переменная списком в Python, следует применить функцию isinstance() .

Python Скопировать код is_list = isinstance(my_var, list) # Возвращает True, если my_var является списком

Когда и зачем используется

Функция isinstance() служит для проверки типов объектов с учетом их наследования. Функция type() , в отличие от нее, такую возможность не предоставляет.

Python Скопировать код is_subclass = isinstance(object, classinfo)

Преимущества использования isinstance()

С учетом подклассов: Функция корректно обрабатывает наследников и поддерживает полиморфность. Ясность: Способствует читаемости и интуитивности кода. Устойчивость к преобразованиям: Воспользовавшись isinstance() , можно избежать сложностей при последующих изменениях иерархии классов.

Предостережение

Нежелательно использовать имена встроенных типов в качестве имен своих переменных, дабы не создать путаницу.

Python Скопировать код list = [1, 2, 3] # Сокрытие встроенного типа list is_list = isinstance(list, list) # Ошибка, исходный контекст типа потерян.

Определение подклассов

В Python часто создаются пользовательские классы, наследующие функциональность встроенного list . В этих случаях isinstance() также срабатывает корректно.

Python Скопировать код class MyList(list): # Создан подкласс списка pass custom_list = MyList() is_list_instance = isinstance(custom_list, list) # Возвращает True, так как MyList является наследником list

Остерегайтесь поддельных списков

Тем не менее будьте бдительны, иногда объекты могут имитировать список, не будучи на самом деле списками.

Python Скопировать код class NotAList(): # Этот класс подражает списку def __iter__(self): ... not_a_list = NotAList() is_not_a_list = isinstance(not_a_list, list) # Возвращает False, поскольку это не список.

Применение

В Python версий старше 3.4 присутствует модуль typing , который предназначен для работы со сложными типами данных.

Python Скопировать код from typing import List is_typing_list = isinstance(my_var, List) # Проверка, является ли my_var типом из модуля typing

Визуализация

Вообразим, как Python определяет списки:

Python Скопировать код is_list = isinstance(some_var, list)

Можно визуализировать этот процесс как контроль при погрузке багажа:

✈️ ➡️ [ Чемодан, Чемодан, Рюкзак ] ➡️ 🛄 [some_var] Сканер Типа is_list?

Основная идея: Python с легкостью выполняет определение списков среди прочих типов данных вроде работника, обслуживающего багаж.

Чемодан == Список? ✅ Рюкзак == Список? ❌

Полезные материалы