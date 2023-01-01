Как проверить является ли тип значения списка в Python#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Типы данных
Быстрый ответ
Для проверки, является ли переменная списком в Python, следует применить функцию
isinstance().
is_list = isinstance(my_var, list) # Возвращает True, если my_var является списком
Когда и зачем используется
Функция
isinstance() служит для проверки типов объектов с учетом их наследования. Функция
type(), в отличие от нее, такую возможность не предоставляет.
is_subclass = isinstance(object, classinfo)
Преимущества использования
isinstance()
- С учетом подклассов: Функция корректно обрабатывает наследников и поддерживает полиморфность.
- Ясность: Способствует читаемости и интуитивности кода.
- Устойчивость к преобразованиям: Воспользовавшись
isinstance(), можно избежать сложностей при последующих изменениях иерархии классов.
Предостережение
Нежелательно использовать имена встроенных типов в качестве имен своих переменных, дабы не создать путаницу.
list = [1, 2, 3] # Сокрытие встроенного типа list
is_list = isinstance(list, list) # Ошибка, исходный контекст типа потерян.
Определение подклассов
В Python часто создаются пользовательские классы, наследующие функциональность встроенного
list. В этих случаях
isinstance() также срабатывает корректно.
class MyList(list): # Создан подкласс списка
pass
custom_list = MyList()
is_list_instance = isinstance(custom_list, list) # Возвращает True, так как MyList является наследником list
Остерегайтесь поддельных списков
Тем не менее будьте бдительны, иногда объекты могут имитировать список, не будучи на самом деле списками.
class NotAList(): # Этот класс подражает списку
def __iter__(self):
...
not_a_list = NotAList()
is_not_a_list = isinstance(not_a_list, list) # Возвращает False, поскольку это не список.
Применение
В Python версий старше 3.4 присутствует модуль
typing, который предназначен для работы со сложными типами данных.
from typing import List
is_typing_list = isinstance(my_var, List) # Проверка, является ли my_var типом из модуля typing
Визуализация
Вообразим, как Python определяет списки:
is_list = isinstance(some_var, list)
Можно визуализировать этот процесс как контроль при погрузке багажа:
✈️ ➡️ [ Чемодан, Чемодан, Рюкзак ] ➡️ 🛄
[some_var] Сканер Типа is_list?
Основная идея: Python с легкостью выполняет определение списков среди прочих типов данных вроде работника, обслуживающего багаж.
Чемодан == Список? ✅
Рюкзак == Список? ❌
Python каждый день помогает делать код более эффективным и изящным. 💼💼
Таисия Ермакова
backend-разработчик