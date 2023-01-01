Как проверить является ли тип значения списка в Python

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Типы данных  
Быстрый ответ

Для проверки, является ли переменная списком в Python, следует применить функцию isinstance().

is_list = isinstance(my_var, list)  # Возвращает True, если my_var является списком
Когда и зачем используется

Функция isinstance() служит для проверки типов объектов с учетом их наследования. Функция type(), в отличие от нее, такую возможность не предоставляет.

is_subclass = isinstance(object, classinfo)

Преимущества использования isinstance()

  1. С учетом подклассов: Функция корректно обрабатывает наследников и поддерживает полиморфность.
  2. Ясность: Способствует читаемости и интуитивности кода.
  3. Устойчивость к преобразованиям: Воспользовавшись isinstance(), можно избежать сложностей при последующих изменениях иерархии классов.

Предостережение

Нежелательно использовать имена встроенных типов в качестве имен своих переменных, дабы не создать путаницу.

list = [1, 2, 3]               # Сокрытие встроенного типа list
is_list = isinstance(list, list)  # Ошибка, исходный контекст типа потерян.

Определение подклассов

В Python часто создаются пользовательские классы, наследующие функциональность встроенного list. В этих случаях isinstance() также срабатывает корректно.

class MyList(list):      # Создан подкласс списка
    pass

custom_list = MyList()
is_list_instance = isinstance(custom_list, list) # Возвращает True, так как MyList является наследником list

Остерегайтесь поддельных списков

Тем не менее будьте бдительны, иногда объекты могут имитировать список, не будучи на самом деле списками.

class NotAList():          # Этот класс подражает списку
    def __iter__(self):
        ...

not_a_list = NotAList()  
is_not_a_list = isinstance(not_a_list, list)  # Возвращает False, поскольку это не список.

Применение

В Python версий старше 3.4 присутствует модуль typing, который предназначен для работы со сложными типами данных.

from typing import List

is_typing_list = isinstance(my_var, List)  # Проверка, является ли my_var типом из модуля typing

Визуализация

Вообразим, как Python определяет списки:

is_list = isinstance(some_var, list)

Можно визуализировать этот процесс как контроль при погрузке багажа:

           ✈️         ➡️  [ Чемодан, Чемодан, Рюкзак ]  ➡️  🛄
[some_var]           Сканер Типа           is_list?

Основная идея: Python с легкостью выполняет определение списков среди прочих типов данных вроде работника, обслуживающего багаж.

Чемодан   == Список?    ✅
Рюкзак    == Список?    ❌

Python каждый день помогает делать код более эффективным и изящным. 💼💼

Таисия Ермакова

backend-разработчик

