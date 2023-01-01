Как проверить валидность URL в Python: обработка сырых ссылок#Основы Python #Работа с сетью (requests) #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
URL в Python можно проверить на валидность с помощью метода
url из пакета
validators:
import validators
is_valid = validators.url("http://www.example.com")
print("Удовлетворяет ли ваш URL необходимым требованиям? :", is_valid)
С помощью данного кода вы можете легко определить, соответствует ли URL стандартам, и в случае успешной проверки вернуть
True.
Стратегии проверки URL
Существует множество способов проверки URL на валидность в Python, подход к выбору которых зависит от поставленных задач и предпочтений. Рассмотрим некоторые из них.
Используем возможности Django
Пользователи Django могут воспользоваться встроенным
URLValidator. Это инструмент проверяет не только формат URL, но и факт существования пути:
from django.core.validators import URLValidator
from django.core.exceptions import ValidationError
validator = URLValidator(verify_exists=True)
try:
validator("https://www.example.com")
print("URL проходит проверку!")
except ValidationError as e:
print("Попытки обмануть нас не пройдут, некорректный URL:", e)
Не обходите стороной средства Python’s urlparse
Модуль
urlparse из стандартной библиотеки Python обеспечивает средства для анализа URL:
from urllib.parse import urlparse
def is_valid_url(url):
parsed_url = urlparse(url)
return all([parsed_url.scheme, parsed_url.netloc])
url = "http://www.example.com"
print("Следует ли ваш URL всем правилам? :", is_valid_url(url))
Этот способ позволяет проверить наличие схемы и домена в URL.
Учитываем разнообразие и сложности
Следует учесть, что существуют множественные вариации URL, включающие различные порты, параметры запроса и другие элементы. Важно тщательно проверять соответствие URL всем требуемым условиям.
Визуализация
Продемонстрируем на аналогии с парком автомобилей:
URL (Ваш автомобиль): 🚘
Дорога (Интернет): 🛣️🚧🛤️
-🛣️- Валидная дорога (URL): [🚘 -> 🛣️] (Плавное движение)
-🛤️- Невалидная дорога (URL): [🚘 -> ❓] (Авария!)
По аналогии с проверкой дорог перед началом поездки, важно убедиться, что URL готов к "путешествию" в интернет:
def is_valid_url(url):
try:
result = urlparse(url)
return all([result.scheme, result.netloc])
except ValueError:
return False
Таким образом, мы гарантируем наличие схемы и домена в URL и предотвращаем "аварии" вроде "404 not found".
Продвинутая проверка URL
Проверка URL — это сложная и детализированная работа, которая часто выходит за простую валидацию формата.
Регулярные выражения в помощь
Для полного контроля над процессом можно использовать регулярные выражения:
import re
regex_pattern = re.compile(
r"^(?:http|ftp)s?://"
r"(?:[A-Z0-9](?:[A-Z0-9-]{0,61}[A-Z0-9])?\.)+(?:[A-Z]{2,6}\.?|[A-Z0-9-]{2,}\.?$)"
r"(?::\d+)?"
r"(?:/?|[/?]\S+)$", re.IGNORECASE)
def is_valid_url(url, pattern=regex_pattern):
return re.match(pattern, url) is not None
print("Удаётся ли вашему URL обманывать регулярные выражения?:", is_valid_url("http://localhost:8000/test"))
Проверяем, прежде чем делать... HTTP-запрос
Проверка URL перед выполнением HTTP-запроса позволяет минимизировать риск возникновения ошибок:
import requests
url = "http://www.example.com"
if is_valid_url(url):
response = requests.get(url)
else:
print("Ваш URL не прошёл проверку.")
Целостность данных: важный вопрос
При работе с данными, особенно если они предоставлены пользователем или получены из внешних источников, крайне важно проводить валидацию каждого URL для гарантии целостности и безопасности данных.
Полезные материалы
- urllib.parse — Разбор URL до составляющих — Документация Python 3.12.2
- Как проверить URL на валидность в Python? (Корректный или нет) – Stack Overflow
- validators — документация пакета validators 0.11.2
- Валидаторы | Документация Django | Django
- RFC 3986 – Единообразный идентификатор ресурса (URI): общий синтаксис
- Requests: HTTP для людей™ — Документация Requests 2.31.0
Антон Крылов
Python-разработчик