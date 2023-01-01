Как проверить расширение файла в программе: решение#Разное
Быстрый ответ
Функция
os.path.splitext() в Python дает возможность разделить имя файла на основную часть и расширение:
import os
# Получаем расширение файла 'example.txt' или 'final_draft_v2_FINAL.txt'
print(os.path.splitext('example.txt')[1]) # Результат: .txt
Этот способ простой и эффективный для извлечения только расширения файла.
Ниже представлены улучшения для проверки расширения файла с учетом регистра и обработки нескольких расширений:
filename = 'example.TXT'
extension = os.path.splitext(filename)[1].lower() # Преобразование в нижний регистр
if extension == '.txt':
print("Обнаружен TXT файл. Источник данных.")
elif extension in ('.jpg', '.jpeg', '.png'):
print("Обнаружен графический файл!")
Извлечение расширения с помощью pathlib
Модуль
pathlib предлагает более современный и понятный способ работы с файлами в Python:
from pathlib import Path
# Определение расширения файла с использованием pathlib
file_path = Path('example.txt')
if file_path.suffix.lower() == '.txt':
print(f"Файл {file_path.name} может содержать неожиданные данные.")
Модуль
pathlib позволяет разделить файлы и каталоги, исключая возможную ошибку чтения директории как файла.
Поиск по шаблону с помощью fnmatch
Для поиска файлов с рядом однотипных расширений можно использовать модуль
fnmatch и его функцию поиска по шаблонам:
import fnmatch
import os
for file in os.listdir('.'):
if fnmatch.fnmatch(file, '*.txt'):
print(f"{file} – Внимание, обнаружен текстовый документ!")
Визуализация
Расширение файла можно рассматривать как его "специфику":
Допустим, у нас есть файл `data.2022.report.xlsx`.
[data][2022][report][📊 xlsx]
Последняя часть указывает на особенности файла:
... [📊 xlsx] – Как вы уже догадались, это таблица Excel!
Распознавание шаблонов с помощью glob
С помощью модуля
glob можно легко найти файлы определенного расширения, включая поиск в подкаталогах:
import glob
# Поиск всех текстовых файлов в текущей директории
text_files = glob.glob('*.txt')
for file in text_files:
print(f"{file}: Почему велосипед не может стоять самостоятельно? Ему некогда.")
Обработка типов файлов с применением умного подхода
Для оптимизации кода и избавления от громоздких конструкций
if-elif при обработке разнообразных типов файлов можно использовать следующий подход:
file_ext_actions = {
'.txt': process_text_file, # Обработчик текстовых документов
'.jpg': process_image_file, # Обработчик файлов JPEG
'.png': process_image_file, # Обработчик файлов PNG
'.pdf': process_pdf_file, # Обработчик PDF-документов
}
file_ext = os.path.splitext('example.txt')[1] # Определение типа файла
action = file_ext_actions.get(file_ext.lower()) # Выбор соответствующего действия ...
if action:
action() # Выполняем соответствующую обработку
else:
print("Указанный тип файла не поддерживается. Возможно, необходимы дополнительные расширения?")
Так, определенные функции могут обрабатывать файлы в зависимости от их расширения.
