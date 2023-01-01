Как проверить отсутствие исключений в Python unittest

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки корректности работы вашего кода рекомендуется использовать блок try с пустым блоком except. Такой подход гарантирует, что тест будет считаться пройденным, если исключение не возникло. В случае возникновения неожиданного исключения, тест будет отмечен как не пройденный. Взгляните на следующий пример:

import unittest

def no_raise_function():
    # Этот код настолько надежен, что исключений быть не должно... мы в него верим!

class TestNoRaiseValue(unittest.TestCase):
    def test_no_exception_raised(self):
        try:
            no_raise_function()  # Наш код настолько чист, что можно есть прямо с его поверхности.
        except Exception:  # Но если исключение все же произойдет...
            self.fail('Исключение возникло. Такого не должно было случиться.')

Здесь нет необходимости использовать assertRaises — только чистый код и метод self.fail(), готовый реагировать на непредвиденные исключения.

Пошаговый план для смены профессии

Раскрывая секреты unittest: Как это работает изнутри

Основной принцип фреймворка unittest заключается в том, что метод теста считается успешным, если он дополз до конца без исключений. Важно понимать разницу между провальными и ошибочными тестами: провал происходит, когда утверждение не подтверждается, а ошибка — это результат возникновения исключения. Понимание этого поможет вам создавать точные тесты и правильно их интерпретировать.

Создаем потомка assertNotRaises: Унаследуем функциональность от unittest

Фреймворк unittest не предоставляет встроенную функцию assertNotRaises, однако вы всегда можете создать ее самостоятельно, проявив умение и творчество. Используйте концепцию наследования и создайте нужный метод:

import unittest

class ExtendedTestCase(unittest.TestCase):
    def assertNotRaises(self, exception, callable, *args, **kwargs):
        try:
            callable(*args, **kwargs)
        except exception as e:
            self.fail(f"Неприглашенное исключение {exception}: {e}")

Рисуем наглядно: Как писать кристально ясные тесты

Комментарии в ваших тестах должны быть подробными, и по возможности указывайте, почему не должно возникать исключений. Непредвиденные исключения следует рассматривать как явные ошибки. Стек вызовов — это ваш детектив, который поможет разобраться в происходящем.

Направляем инструкции: Лучшие практики для сценариев без исключений

  • Подходите к написанию тестов так, чтобы они выполнялись без исключений.
  • Используйте надежные блоки try, чтобы обезопасить свой код.
  • Контролируйте исключения, особенно те, которые связаны с основной логикой приложения.
  • Поместите метод self.fail() в блок except. Он будет указывать на ошибку в случае неожиданного исключения.

Жонглируем исключениями: Их обработка в модульных тестах

Совершенствуйте навык обработки исключений с помощью try-except. Основное внимание уделите настройке блока except таким образом, чтобы ловить только те исключения, которые допустимы, и избегать пропуска неучтенных ошибок. Детальный контроль – это ваш инструмент для поддержания порядка в тестах и успешного выполнения всех проверок.

Визуализация

Представьте себе систему безопасности (🛡️) с сиреной тревоги (🚨). assertRaises проверяет, включится ли сирена в необходимых случаях:

Обычный рабочий день:            🛡️ – 🔧 -> срабатывание сирены 🚨

Теперь представьте зеленый индикатор (🟢), который горит, подтверждая, что все в норме.

Эксплуатация без ошибок:         🛡️ – 🟢 -> тревога 🚨 отсутствует

Тест с методом assertNoRaise преполагает, что сирена не должна работать и зеленый индикатор горит, указывая на отсутствие проблем.

Выразительность: Добавляем ясность в тесты

Верно используйте слова: комментируйте и придерживайтесь прозрачных норм именования, чтобы очевидными были ваши ожидания от тестов. Это поможет сразу понять, пройдет тест или нет.

Успех – это золото: Подчеркиваем успешное выполнение

Иногда верное решение заключается в отсутствии возникновения проблем или ошибок. Метод assertNotRaises подчеркивает ожидаемый успех тестового сценария. Он делает цель теста ясной и исключает возможность недопонимания.

Сохраняем гибкость: Обработка различных сценариев

Для случаев, когда некоторые исключения допустимы, подойдет contextlib.suppress. Этот инструмент позволяет игнорировать исключения в конкретном контексте временно.

Полезные материалы

  1. unittest — Работа с модульными тестами — Документация Python 3.12.2 — Руководство по встроенному фреймворку unittest в Python.
  2. Модульное тестирование – Python unittest – аналог assertRaises в обратную сторону? – Обсуждение на Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о различных методах обхода использования assertRaises в Python unittest.
  3. 7. Простые операторы — Документация Python 3.12.2 — Объяснение принципа работы оператора assert в Python, а также знакомство с альтернативами assertRaises.
  4. contextlib — Утилиты для контекстов оператора with — Документация Python 3.12.2 — Обучение использованию утилиты suppress из пакета contextlib, которая может служить альтернативой для assertRaises.
  5. Эффективное тестирование на Python с использованием Pytest – Real Python — Знакомство с pytest, мощным фреймворком для тестирования, который может стать отличной альтернативой, если вам требуется функциональность, обратная assertRaises.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какова основная цель использования блока try-except в unittest?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

