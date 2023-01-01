Как проверить отсутствие исключений в Python unittest
Быстрый ответ
Для проверки корректности работы вашего кода рекомендуется использовать блок
try с пустым блоком
except. Такой подход гарантирует, что тест будет считаться пройденным, если исключение не возникло. В случае возникновения неожиданного исключения, тест будет отмечен как не пройденный. Взгляните на следующий пример:
import unittest
def no_raise_function():
# Этот код настолько надежен, что исключений быть не должно... мы в него верим!
class TestNoRaiseValue(unittest.TestCase):
def test_no_exception_raised(self):
try:
no_raise_function() # Наш код настолько чист, что можно есть прямо с его поверхности.
except Exception: # Но если исключение все же произойдет...
self.fail('Исключение возникло. Такого не должно было случиться.')
Здесь нет необходимости использовать
assertRaises — только чистый код и метод
self.fail(), готовый реагировать на непредвиденные исключения.
Раскрывая секреты unittest: Как это работает изнутри
Основной принцип фреймворка
unittest заключается в том, что метод теста считается успешным, если он дополз до конца без исключений. Важно понимать разницу между провальными и ошибочными тестами: провал происходит, когда утверждение не подтверждается, а ошибка — это результат возникновения исключения. Понимание этого поможет вам создавать точные тесты и правильно их интерпретировать.
Создаем потомка assertNotRaises: Унаследуем функциональность от unittest
Фреймворк
unittest не предоставляет встроенную функцию
assertNotRaises, однако вы всегда можете создать ее самостоятельно, проявив умение и творчество. Используйте концепцию наследования и создайте нужный метод:
import unittest
class ExtendedTestCase(unittest.TestCase):
def assertNotRaises(self, exception, callable, *args, **kwargs):
try:
callable(*args, **kwargs)
except exception as e:
self.fail(f"Неприглашенное исключение {exception}: {e}")
Рисуем наглядно: Как писать кристально ясные тесты
Комментарии в ваших тестах должны быть подробными, и по возможности указывайте, почему не должно возникать исключений. Непредвиденные исключения следует рассматривать как явные ошибки. Стек вызовов — это ваш детектив, который поможет разобраться в происходящем.
Направляем инструкции: Лучшие практики для сценариев без исключений
- Подходите к написанию тестов так, чтобы они выполнялись без исключений.
- Используйте надежные блоки
try, чтобы обезопасить свой код.
- Контролируйте исключения, особенно те, которые связаны с основной логикой приложения.
- Поместите метод
self.fail()в блок
except. Он будет указывать на ошибку в случае неожиданного исключения.
Жонглируем исключениями: Их обработка в модульных тестах
Совершенствуйте навык обработки исключений с помощью try-except. Основное внимание уделите настройке блока
except таким образом, чтобы ловить только те исключения, которые допустимы, и избегать пропуска неучтенных ошибок. Детальный контроль – это ваш инструмент для поддержания порядка в тестах и успешного выполнения всех проверок.
Визуализация
Представьте себе систему безопасности (🛡️) с сиреной тревоги (🚨).
assertRaises проверяет, включится ли сирена в необходимых случаях:
Обычный рабочий день: 🛡️ – 🔧 -> срабатывание сирены 🚨
Теперь представьте зеленый индикатор (🟢), который горит, подтверждая, что все в норме.
Эксплуатация без ошибок: 🛡️ – 🟢 -> тревога 🚨 отсутствует
Тест с методом
assertNoRaise преполагает, что сирена не должна работать и зеленый индикатор горит, указывая на отсутствие проблем.
Выразительность: Добавляем ясность в тесты
Верно используйте слова: комментируйте и придерживайтесь прозрачных норм именования, чтобы очевидными были ваши ожидания от тестов. Это поможет сразу понять, пройдет тест или нет.
Успех – это золото: Подчеркиваем успешное выполнение
Иногда верное решение заключается в отсутствии возникновения проблем или ошибок. Метод
assertNotRaises подчеркивает ожидаемый успех тестового сценария. Он делает цель теста ясной и исключает возможность недопонимания.
Сохраняем гибкость: Обработка различных сценариев
Для случаев, когда некоторые исключения допустимы, подойдет
contextlib.suppress. Этот инструмент позволяет игнорировать исключения в конкретном контексте временно.
