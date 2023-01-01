Как проверить отсутствие исключений в Python unittest

Быстрый ответ

Для проверки корректности работы вашего кода рекомендуется использовать блок try с пустым блоком except . Такой подход гарантирует, что тест будет считаться пройденным, если исключение не возникло. В случае возникновения неожиданного исключения, тест будет отмечен как не пройденный. Взгляните на следующий пример:

Python Скопировать код import unittest def no_raise_function(): # Этот код настолько надежен, что исключений быть не должно... мы в него верим! class TestNoRaiseValue(unittest.TestCase): def test_no_exception_raised(self): try: no_raise_function() # Наш код настолько чист, что можно есть прямо с его поверхности. except Exception: # Но если исключение все же произойдет... self.fail('Исключение возникло. Такого не должно было случиться.')

Здесь нет необходимости использовать assertRaises — только чистый код и метод self.fail() , готовый реагировать на непредвиденные исключения.

Раскрывая секреты unittest: Как это работает изнутри

Основной принцип фреймворка unittest заключается в том, что метод теста считается успешным, если он дополз до конца без исключений. Важно понимать разницу между провальными и ошибочными тестами: провал происходит, когда утверждение не подтверждается, а ошибка — это результат возникновения исключения. Понимание этого поможет вам создавать точные тесты и правильно их интерпретировать.

Создаем потомка assertNotRaises: Унаследуем функциональность от unittest

Фреймворк unittest не предоставляет встроенную функцию assertNotRaises , однако вы всегда можете создать ее самостоятельно, проявив умение и творчество. Используйте концепцию наследования и создайте нужный метод:

Python Скопировать код import unittest class ExtendedTestCase(unittest.TestCase): def assertNotRaises(self, exception, callable, *args, **kwargs): try: callable(*args, **kwargs) except exception as e: self.fail(f"Неприглашенное исключение {exception}: {e}")

Рисуем наглядно: Как писать кристально ясные тесты

Комментарии в ваших тестах должны быть подробными, и по возможности указывайте, почему не должно возникать исключений. Непредвиденные исключения следует рассматривать как явные ошибки. Стек вызовов — это ваш детектив, который поможет разобраться в происходящем.

Направляем инструкции: Лучшие практики для сценариев без исключений

Подходите к написанию тестов так, чтобы они выполнялись без исключений .

. Используйте надежные блоки try , чтобы обезопасить свой код.

, чтобы обезопасить свой код. Контролируйте исключения, особенно те, которые связаны с основной логикой приложения.

Поместите метод self.fail() в блок except . Он будет указывать на ошибку в случае неожиданного исключения.

Жонглируем исключениями: Их обработка в модульных тестах

Совершенствуйте навык обработки исключений с помощью try-except. Основное внимание уделите настройке блока except таким образом, чтобы ловить только те исключения, которые допустимы, и избегать пропуска неучтенных ошибок. Детальный контроль – это ваш инструмент для поддержания порядка в тестах и успешного выполнения всех проверок.

Визуализация

Представьте себе систему безопасности (🛡️) с сиреной тревоги (🚨). assertRaises проверяет, включится ли сирена в необходимых случаях:

Markdown Скопировать код Обычный рабочий день: 🛡️ – 🔧 -> срабатывание сирены 🚨

Теперь представьте зеленый индикатор (🟢), который горит, подтверждая, что все в норме.

Markdown Скопировать код Эксплуатация без ошибок: 🛡️ – 🟢 -> тревога 🚨 отсутствует

Тест с методом assertNoRaise преполагает, что сирена не должна работать и зеленый индикатор горит, указывая на отсутствие проблем.

Выразительность: Добавляем ясность в тесты

Верно используйте слова: комментируйте и придерживайтесь прозрачных норм именования, чтобы очевидными были ваши ожидания от тестов. Это поможет сразу понять, пройдет тест или нет.

Успех – это золото: Подчеркиваем успешное выполнение

Иногда верное решение заключается в отсутствии возникновения проблем или ошибок. Метод assertNotRaises подчеркивает ожидаемый успех тестового сценария. Он делает цель теста ясной и исключает возможность недопонимания.

Сохраняем гибкость: Обработка различных сценариев

Для случаев, когда некоторые исключения допустимы, подойдет contextlib.suppress . Этот инструмент позволяет игнорировать исключения в конкретном контексте временно.

Полезные материалы