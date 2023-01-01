Как проверить число: int или float в Python?

Быстрый ответ

Для того чтобы самым быстрым образом определить относится ли переменная x к типу int или float, в Python предусмотрена функция isinstance():

Python Скопировать код x = 42.0 # главный ответ всегда 42 is_int = isinstance(x, int) # False, потому что это вещественное число is_float = isinstance(x, float) # True, так как число вещественное

Учет всех числовых типов:двойная проверка

Python способен работать с другими числовыми типами кроме целых и вещественных чисел, в том числе и с комплексными и рациональными.

Python Скопировать код import numbers # Python прекрасно обрабатывает даже очень большие числа n = 12345678901234567890 is_long_int = isinstance(n, numbers.Integral) # True для больших целых чисел в Python 2.x

Класс numbers.Integral используется для проверки принадлежности числа к целочисленному типу, включая тип long в Python 2.x.

Python Скопировать код # Вещественные числа – тоже не проблема для Python n = 987.65 is_real = isinstance(n, numbers.Real) # True как для int, так и для float

Благодаря numbers.Real , мы можем выяснить, является ли переменная вещественным числом, сюда относятся типы int и float.

Изучаем другие методы

Сопоставление остатка от деления

Можем использовать операцию остатка от деления для определения, является ли число целым, но представленным в формате числа с плавающей точкой:

Python Скопировать код n = 18.0 is_integer_in_disguise = n % 1 == 0 # True для чисел с плавающей точкой, которые представляют собой целые числа

Изучив остаток от деления на единицу, можно определить, имеется ли у числа дробная часть.

Уловка с использованием блока try-except

В определенных случаях, когда весь код имеет значение, мы можем отслеживать ошибки обработки типов с помощью блока try-except :

Python Скопировать код num = '10.0' try: hero = int(num) except ValueError: print(f"{num} – это либо вещественное число, либо целое число, представленное в строковом формате!")

Попытавшись преобразовать строку в значение типа int, мы можем оценить, не скрывается ли за строкой число с плавающей точкой. Ошибка ValueError будет указывать на числа, которые не могут быть представлены типом int.

Погружаемся в природу чисел

Можно провести аналогию между числами и сосудами, которые заполнены жидкостью – либо точно до краев, либо с переливом:

Markdown Скопировать код | Сосуд (число) | Точное количество (Int)? | Перелив (Float)? | | ------------- | ------------------------ | -------------------- | | Ведро '7' | Да. Вместимость – **7** | Без переливов 🪣✅ | | Кружка '7.5' | Нет | Переливается 0.5 🥤💧 |

В Python при помощи проверки типов мы в состоянии определить, к какому типу относится данное число:

Python Скопировать код num = 7 isinstance(num, int) # 'ведро', заполненное до краев. Идеальный `int`. 🪣✅ num = 7.5 isinstance(num, float) # В 'кружке' перелив. Очевидный `float`. 🥤💧

Тип int можно представить как ведро, а float как кружку, из которой переливается жидкость.

Уточнение проверки типов

Мы можем оптимизировать код, обернув проверку типов в функцию. Это делает код более чистым и гибким для дальнейшего использования, что будет полезно для каждого разработчика:

Python Скопировать код def is_integer(n): return isinstance(n, numbers.Integral) # Проверяем, принадлежит ли число к определённому типу. Здесь мы рассматриваем только целые числа. print(is_integer(2)) # True print(is_integer(2.5)) # False

Учитываем версию Python

Нельзя забывать о специфике работы с целочисленными типами в разных версиях Python. Итак, Python 2.x и Python 3.x, это как сочетание Classic и Diet Coke:

Python 2.x: isinstance(n, (int, long, float))

Python 3.x: isinstance(n, (int, float)) # Для проверки int и float в Python 3.x этого вполне достаточно.

Определение типа числа влияет на поведение операций

Знание типа переменной имеет не только теоретическое, но и практическое значение, т.к. может существенно определять результаты различных операций, например, округления и вычислительной точности. Так что необходимо быть внимательным, чтобы избежать ошибок при проведении математических расчетов.

