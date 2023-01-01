Как преобразовать строки в списке Python: tolower и toUpper

Быстрый ответ

Преобразовать список строк в нижний или верхний регистр можно всего одним выражением:

Нижний регистр:

Python Скопировать код lowercase_list = [s.lower() for s in my_list]

Верхний регистр:

Python Скопировать код uppercase_list = [s.upper() for s in my_list]

Вместо my_list просто подставьте ваш исходный список строк.

Всё сразу: использование списочных включений и map

Рассмотрим, как применять списочные включения в Python, а также как сочетать функцию map() с lambda :

Python Скопировать код # Нижний регистр: использование map и lambda lowercase_list_map = list(map(lambda s: s.lower(), my_list)) # Верхний регистр: использование map и метода str.upper uppercase_list_map = list(map(str.upper, my_list))

В каждом из этих новых списков будут строки из исходного, приведённые к единому регистру. Исходные данные при этом останутся неизменными.

Не все яйца в одну корзину: разные ситуации требуют разных подходов

В зависимости от контекста может потребоваться разный подход. Вот несколько рекомендаций для различных случаев:

1. Map или списочные включения?

Использование функции Map даст вам преимущество ленивого вычисления, а списочные включения сразу сформируют весь список. Чем сложнее выражения и условия, тем более выгодно использовать списочные включения.

2. Исходный список остается нетронутым

Вы хотите сохранить исходный список в исходном виде? Создайте его копию, прежде чем менять элементы:

Python Скопировать код original_list = ["Python", "LiSt", "LoWEr", "CASE", "UPPER"] copied_list = original_list[:] uppercase_copied = [s.upper() for s in copied_list]

3. Большие данных и производительность

При работе с большими объемами данных важно учитывать затраты памяти и производительность. Более выгодными могут быть генераторы и функция map() , поскольку они генерируют значения по мере необходимости:

Python Скопировать код # Генератор для экономии памяти lowercase_generator = (s.lower() for s in my_list) for word in lowercase_generator: print(word)

Визуализация

Представьте себе мир строк:

Markdown Скопировать код Они выглядят так: ["Python", "LiSt", "LoWEr", "CASE", "UPPER"]

Применяя методы .lower() или .upper() в Python, мы приводим их к единому облику:

Python Скопировать код # Все строки станут нижнего регистра [word.lower() for word in words] # Все строки перейдут в верхний регистр [word.upper() for word in words]

Таким образом, наш список превращается в гармоничный хор:

Markdown Скопировать код Коллекция в нижнем регистре: [👕, 👕, 👕, 👕, 👕] Коллекция в верхнем регистре: [🎩, 🎩, 🎩, 🎩, 🎩]

Тонкости и подводные камни: обработка исключительных случаев

Рассмотрим, как обрабатывать непривычные, но важные ситуации:

Unicode строки и локализация

С Unicode строками, требующими особого подхода к приведению символов к нижнему регистру, могут понадобиться дополнительные шаги:

Python Скопировать код import unicodedata # Правильное приведение Unicode строк к нижнему регистру lowercase_unicode = [unicodedata.normalize('NFKD', s).encode('ASCII', 'ignore').decode().lower() for s in my_list]

Фильтрация нестроковых элементов

Если в списке есть не только строки, измените регистр только для строк:

Python Скопировать код # Меняем регистр только для строковых элементов, остальные не трогаем uniform_case_list = [s.lower() if isinstance(s, str) else s for s in my_list]

Модификация списка на месте: рискованный манёвр

Если сохранение исходного списка не является приоритетом:

Python Скопировать код # Модификация исходного списка на месте, будьте осторожны for i, s in enumerate(my_list): if isinstance(s, str): my_list[i] = s.lower()

Помните, что модификация на месте необратима и может привести к неожиданным последствиям.

