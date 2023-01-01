Как преобразовать NumPy array в JSON в Django: решение

#Основы Python  #Web-разработка (Django)  #Работа с JSON и CSV  
Быстрый ответ

Для преобразования массива NumPy в формат JSON сначала нужно конвертировать его в обычный список с помощью метода tolist(). Затем получившийся список сериализуется с использованием функции json.dumps():

import json
import numpy as np

np_array = np.array([1, 2, 3])

# Производим преобразование и сериализацию:
json_data = json.dumps(np_array.tolist())
Реализация собственного алгоритма кодирования для сложных типов NumPy

При работе с типами NumPy, которые не совместимы с форматом JSON, возможно создать собственный алгоритм кодирования для решения этой задачи:

import json
import numpy as np

# Наш собственный алгоритм кодирования
class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):
    def default(self, obj):
        if isinstance(obj, np.ndarray):
            return obj.tolist()
        return json.JSONEncoder.default(self, obj)

np_array = np.array([1, 2, 3])

# Используем наш алгоритм кодирования при сериализации
json_data = json.dumps(np_array, cls=NumpyEncoder)

Такой подход обеспечит дружественный и последовательный формат вашего JSON.

Как перевести данные обратно

Для того, чтобы преобразовать данные из формата JSON обратно в массив NumPy, достаточно использовать функцию np.array():

import json
import numpy as np

json_data = '[1, 2, 3]'
list_data = json.loads(json_data)

# Преобразуем данные обратно в NumPy!
np_array = np.array(list_data)

Так данные снова представлены в эффективном формате массива NumPy.

Как сохранять данные, работая с большими объемами

Для больших объемов данных важно применять правильный подход к их сохранению. Используйте функцию codecs.open() для надежного сохранения файлов без потери данных:

import codecs
import json
import numpy as np

np_array = np.array([1, 2, 3])

# Используем codecs для надежного сохранения
with codecs.open('datafile.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(np_array.tolist(), f)

Таким образом, ваши данные будут надёжно сохранены.

Визуализация

Сравним массивы NumPy и формат JSON:

| Форматы данных | Приемлемость для JSON |
| -------------- | --------------------- |
| Массив NumPy   | ❌                     |
| Обычный список | ✅                     |

Преобразуем ваш массив NumPy в формат, совместимый с JSON:

import numpy as np
import json

# Массив NumPy
np_array = np.array([1, 2, 3])

# Преобразуем его в обычный список (совместимый с JSON)
json_compatible_list = np_array.tolist()

# Используем в сериализации
json.dumps(json_compatible_list)  # 🖼️: "[1, 2, 3]"

Волшебство! И массив NumPy становится совместимым списком, готовым к использованию в JSON!

Работа с многомерными данными

Сложные многомерные массивы удобнее обрабатывать с помощью Pandas для упрощения процесса:

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({'col1': [1, 2], 'col2': [3, 4]})
json_data = df.to_json(orient='values')

# Возврат данных назад в NumPy массив
np_array = np.array(json.loads(json_data))

С Pandas сложные наборы данных больше не поставят вас в тупик!

Преобразование специализированных типов данных NumPy

Специализированные типы данных NumPy возможно сериализовать в формат JSON, если применить пользовательскую сериализацию:

import json
import numpy as np

# Функция для сериализации специализированных типов
def numpy_serializer(obj):
    if isinstance(obj, np.generic):
        return obj.item()
    raise TypeError("Тип не поддерживается для сериализации")

np_array = np.array([1, 2, 3], dtype=np.int64)

# Формат JSON готов принять np.int64
json_data = json.dumps(np_array.tolist(), default=numpy_serializer)

Благодаря пользовательской сериализации, все члены семейства NumPy становятся приветственными в мире JSON!

Полезные материалы

  1. json — кодировщик и декодировщик JSON — официальное руководство по библиотеке json в Python.
  2. Документация NumPy — подробное руководство по NumPy.
  3. Работа с данными JSON в Python — полный гид по сериализации JSON в Python.
  4. simplejson — кодировщик и декодировщик JSON — инструкции для более глубокого понимания работы с JSON.
  5. pandas.DataFrame.to_json — инструкция по преобразованию Pandas DataFrame в JSON.
  6. numpy.ndarray.tolist — метод, позволяющий преобразовать массив NumPy в список для последующей сериализации в JSON.
Милана Усова

разработчик бэкенда

