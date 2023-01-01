Как преобразовать NumPy array в JSON в Django: решение#Основы Python #Web-разработка (Django) #Работа с JSON и CSV
Быстрый ответ
Для преобразования массива NumPy в формат JSON сначала нужно конвертировать его в обычный список с помощью метода
tolist(). Затем получившийся список сериализуется с использованием функции
json.dumps():
import json
import numpy as np
np_array = np.array([1, 2, 3])
# Производим преобразование и сериализацию:
json_data = json.dumps(np_array.tolist())
Реализация собственного алгоритма кодирования для сложных типов NumPy
При работе с типами NumPy, которые не совместимы с форматом JSON, возможно создать собственный алгоритм кодирования для решения этой задачи:
import json
import numpy as np
# Наш собственный алгоритм кодирования
class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):
def default(self, obj):
if isinstance(obj, np.ndarray):
return obj.tolist()
return json.JSONEncoder.default(self, obj)
np_array = np.array([1, 2, 3])
# Используем наш алгоритм кодирования при сериализации
json_data = json.dumps(np_array, cls=NumpyEncoder)
Такой подход обеспечит дружественный и последовательный формат вашего JSON.
Как перевести данные обратно
Для того, чтобы преобразовать данные из формата JSON обратно в массив NumPy, достаточно использовать функцию
np.array():
import json
import numpy as np
json_data = '[1, 2, 3]'
list_data = json.loads(json_data)
# Преобразуем данные обратно в NumPy!
np_array = np.array(list_data)
Так данные снова представлены в эффективном формате массива NumPy.
Как сохранять данные, работая с большими объемами
Для больших объемов данных важно применять правильный подход к их сохранению. Используйте функцию
codecs.open() для надежного сохранения файлов без потери данных:
import codecs
import json
import numpy as np
np_array = np.array([1, 2, 3])
# Используем codecs для надежного сохранения
with codecs.open('datafile.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
json.dump(np_array.tolist(), f)
Таким образом, ваши данные будут надёжно сохранены.
Визуализация
Сравним массивы NumPy и формат JSON:
| Форматы данных | Приемлемость для JSON |
| -------------- | --------------------- |
| Массив NumPy | ❌ |
| Обычный список | ✅ |
Преобразуем ваш массив NumPy в формат, совместимый с JSON:
import numpy as np
import json
# Массив NumPy
np_array = np.array([1, 2, 3])
# Преобразуем его в обычный список (совместимый с JSON)
json_compatible_list = np_array.tolist()
# Используем в сериализации
json.dumps(json_compatible_list) # 🖼️: "[1, 2, 3]"
Волшебство! И массив NumPy становится совместимым списком, готовым к использованию в JSON!
Работа с многомерными данными
Сложные многомерные массивы удобнее обрабатывать с помощью Pandas для упрощения процесса:
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.DataFrame({'col1': [1, 2], 'col2': [3, 4]})
json_data = df.to_json(orient='values')
# Возврат данных назад в NumPy массив
np_array = np.array(json.loads(json_data))
С Pandas сложные наборы данных больше не поставят вас в тупик!
Преобразование специализированных типов данных NumPy
Специализированные типы данных NumPy возможно сериализовать в формат JSON, если применить пользовательскую сериализацию:
import json
import numpy as np
# Функция для сериализации специализированных типов
def numpy_serializer(obj):
if isinstance(obj, np.generic):
return obj.item()
raise TypeError("Тип не поддерживается для сериализации")
np_array = np.array([1, 2, 3], dtype=np.int64)
# Формат JSON готов принять np.int64
json_data = json.dumps(np_array.tolist(), default=numpy_serializer)
Благодаря пользовательской сериализации, все члены семейства NumPy становятся приветственными в мире JSON!
Милана Усова
разработчик бэкенда