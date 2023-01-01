Как правильно записать UTF-8 BOM в файл через Python#Основы Python #Файлы и пути #Работа со строками
Быстрый ответ
Для сохранения текста в файл в кодировке UTF-8 воспользуйтесь функцией
open, установив параметры
'w' и
encoding='utf-8':
with open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write('Некоторый текст с специальными символами: é, ñ, å')
Указанный выше код сохранит в файл
file.txt текст в кодировке UTF-8. Если необходимо пометить порядок байтов меткой BOM, используйте кодировку
'utf-8-sig'.
UTF-8 с BOM: не недруг, а союзник
Для создания файла в UTF-8 с BOM следует использовать кодировку
'utf-8-sig':
with open('file_with_bom.txt', 'w', encoding='utf-8-sig') as f:
f.write('Уверенно с BOM в кармане!') # С юмором и BOM в своем репертуаре! 😉
Кодировка
'utf-8-sig' автоматически добавит метку BOM, без лишних движений.
Зачем останавливаться на основном?
Определение кодировки файла
В Python нет встроенных функций для определения кодировки файла. Однако можно использовать внешние команды:
import subprocess
result = subprocess.run(['file', '-b', '--mime-encoding', 'file.txt'], stdout=subprocess.PIPE)
encoding = result.stdout.decode('utf-8').strip()
print(f'Кодировка файла: {encoding}, точно как у профи!')
Воспользовавшись модулем
subprocess, вы обязательно найдете решение, где бы оно ни скрывалось.
Unicode под маской
Добавить BOM вручную можно следующим образом:
BOM_UNICODE = u'\ufeff'
Или получить его по имени:
import unicodedata
BOM_UNICODE = unicodedata.lookup('ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE') # Вот он, настоящий супергерой BOM 🦸
Объявление кодировки скрипта: важное уточнение
В начале Python-скрипта следует указать объявление кодировки для правильной работы с UTF-8:
# -*- coding: utf-8 -*-
Теперь ни один иероглифический знак не останется неуваженным.
Гигиена кодировки
Используя менеджер контекста
with, можно не заботиться о закрытии файла. Но если вы открыли файл с помощью
codecs.open или
file, обязательно используйте
close():
f = codecs.open('file.txt', 'w', 'utf-8')
try:
f.write('Закрывай за собой двери!')
finally:
f.close() # Вежливость – залог хороших отношений с операционной системой 👍
Ваша операционная система отблагодарит вас за освобождение файловых дескрипторов.
Визуализация
Представьте процесс записи в файл как творческий процесс художника:
Палитра (🎨): Кодировка UTF-8
Холст (📄): Ваш файл
Шедевр (🖼️): Текст, который вы в него вносите
Python-код – это инструмент мастера, его кисть:
with open('masterpiece.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
file.write('Шедевр в текстовом формате готов покорять мир!') # Задание выполнено, дайте мне мой берет!
И вот перед вами готовое полотно:
📄: Холст, оживленный духом UTF-8!
Обсуждение нестандартных случаев
Простота превыше всего: UTF-8 без BOM
BOM иногда может усложнить жизнь и вызвать проблемы совместимости. Воспользуйтесь простой кодировкой
encoding='utf-8':
with open('file_no_bom.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write('Здеь только UTF-8, BOM здесь не причем.') # Сюда, только без BOM'ов, пожалуйста! 😅
Ошибка UnicodeDecodeError: под контролем
Ошибка UnicodeDecodeError может возникнуть при путанице между байтами и строками. Всегда убеждайтесь, что кодировка входных данных соответствует выходным данным.
Запись экзотических символов: освоение неизведанных глубин
Python использует Unicode, поэтому не опасается необычных символов. Хотите использовать самые экзотические? Воспользуйтесь Unicode escape-последовательностями или именованными символами:
with open('unicorns.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write('🦄 можно описать как \U0001F984 или \N{UNICORN FACE}') # Добавьте еще один мифический символ в свою кодовую коллекцию! 🌈
Полезные материалы
- Built-in Functions — Python 3.12.2 documentation — Официальная документация функции Python 3
open().
- Unicode HOWTO — Python 3.12.2 documentation — Руководство по работе с UTF-8.
- PEP 597 – Add optional EncodingWarning — Планы Python по работе с UTF-8.
- codecs — String Encoding and Decoding — PyMOTW 3 — Подробное описание преобразования кодировок.
- The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!) — Тест на знания об Unicode, который должен пройти каждый разработчик.
Антон Крылов
Python-разработчик