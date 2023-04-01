Как правильно конвертировать UTC в эпоху в Python#Основы Python #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Желаете преобразовать объект
datetime в секунды Unix-эпохи? Воспользуйтесь следующим небольшим фрагментом кода:
from datetime import datetime
# Задайте интересующую вас дату и время
dt = datetime(2023, 1, 1)
epoch = int(dt.timestamp())
print(epoch) # Теперь у вас в руках "секунды" времени!
Метод
timestamp() вашего объекта
datetime позволит получить время в формате эпохи. Не забудьте только передать свою переменную вместо
dt.
Путеводитель по Python: версия 3.3 или старше
Если вы используете версию Python ниже 3.3 и у вас отсутствует метод
datetime.timestamp(), количество секунд с момента начала Unix-эпохи можно расчитать следующим образом:
from datetime import datetime
# Выберем дату и время...
dt = datetime(2023, 1, 1)
epoch = (dt – datetime(1970, 1, 1)).total_seconds()
print(int(epoch)) # И снова ваши руки держут "секунды" времени!
Путешествие в центр часовых поясов
Всегда используйте мировое координированное время (UTC)
Функция
calendar.timegm() станет вашей правой рукой при работе с UTC-временем и его преобразовании в Unix-время:
import calendar
from datetime import datetime
# Получаем время в формате UTC
dt = datetime.utcnow()
epoch = calendar.timegm(dt.utctimetuple())
print(epoch) # И наши руки вновь охватывают "секунды" времени!
Учёт локального времени
Если преобразование в Unix-время должно учитывать локальный часовой пояс, воспользуйтесь таким подходом:
import time
from datetime import datetime
dt = datetime.now() # Живем здесь и сейчас!
epoch = int(time.mktime(dt.timetuple()))
print(epoch) # Эх, время – вечная загадка!
Убедитесь, что
time.mktime() учитывает ваш часовой пояс. По необходимости корректируйте время на UTC перед использованием этого метода.
Точность играет решающую роль – и это не только о механике
Микросекундная дотошность
Хотите, чтобы преобразование в Unix-время учитывало микросекунды для более точных измерений? Попробуйте так:
from datetime import datetime
dt = datetime.now()
epoch_with_microseconds = time.mktime(dt.timetuple()) + (dt.microsecond * 1e-6)
print(epoch_with_microseconds) # Благодаря микросекундам мы способны на чудеса!
Визуализация
Преобразование даты и времени в Python в Unix-время можно представить на практике как магический трюк:
| Datetime (📆) | Unix-время (🕒) |
| -------------------- | ----------------- |
| 2023-04-01 12:00:00 | 1679860800 |
Вся магия в том, чтобы уметь переводить конкретный момент времени в числовое значение, восхищая этим окружающих: "Как это получилось?":
Начинаем отсчет: 1970-01-01 00:00:00 (начало эпохи, мы на месте! 🚦)
Трансформируем: 📆 -> 🔄 -> 🕒 (Абракадабра! Появься кролик из шляпы!)
Заметки «на полях»
Свитки мудрости Python
Не забывайте щелкать по ссылке на документацию Python по
strftime, чтобы всегда быть готовым к путешествиям во времени.
Настройка часов
Будьте внимательны к системным настройкам времени, так как они могут влиять на результат преобразования в Unix-время. Нет ничего хуже для путешествий во времени, чем несоответствие часов!
Антон Крылов
Python-разработчик