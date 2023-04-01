Как правильно конвертировать UTC в эпоху в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Желаете преобразовать объект datetime в секунды Unix-эпохи? Воспользуйтесь следующим небольшим фрагментом кода:

Python Скопировать код from datetime import datetime # Задайте интересующую вас дату и время dt = datetime(2023, 1, 1) epoch = int(dt.timestamp()) print(epoch) # Теперь у вас в руках "секунды" времени!

Метод timestamp() вашего объекта datetime позволит получить время в формате эпохи. Не забудьте только передать свою переменную вместо dt .

Путеводитель по Python: версия 3.3 или старше

Если вы используете версию Python ниже 3.3 и у вас отсутствует метод datetime.timestamp() , количество секунд с момента начала Unix-эпохи можно расчитать следующим образом:

Python Скопировать код from datetime import datetime # Выберем дату и время... dt = datetime(2023, 1, 1) epoch = (dt – datetime(1970, 1, 1)).total_seconds() print(int(epoch)) # И снова ваши руки держут "секунды" времени!

Путешествие в центр часовых поясов

Всегда используйте мировое координированное время (UTC)

Функция calendar.timegm() станет вашей правой рукой при работе с UTC-временем и его преобразовании в Unix-время:

Python Скопировать код import calendar from datetime import datetime # Получаем время в формате UTC dt = datetime.utcnow() epoch = calendar.timegm(dt.utctimetuple()) print(epoch) # И наши руки вновь охватывают "секунды" времени!

Учёт локального времени

Если преобразование в Unix-время должно учитывать локальный часовой пояс, воспользуйтесь таким подходом:

Python Скопировать код import time from datetime import datetime dt = datetime.now() # Живем здесь и сейчас! epoch = int(time.mktime(dt.timetuple())) print(epoch) # Эх, время – вечная загадка!

Убедитесь, что time.mktime() учитывает ваш часовой пояс. По необходимости корректируйте время на UTC перед использованием этого метода.

Точность играет решающую роль – и это не только о механике

Микросекундная дотошность

Хотите, чтобы преобразование в Unix-время учитывало микросекунды для более точных измерений? Попробуйте так:

Python Скопировать код from datetime import datetime dt = datetime.now() epoch_with_microseconds = time.mktime(dt.timetuple()) + (dt.microsecond * 1e-6) print(epoch_with_microseconds) # Благодаря микросекундам мы способны на чудеса!

Визуализация

Преобразование даты и времени в Python в Unix-время можно представить на практике как магический трюк:

Markdown Скопировать код | Datetime (📆) | Unix-время (🕒) | | -------------------- | ----------------- | | 2023-04-01 12:00:00 | 1679860800 |

Вся магия в том, чтобы уметь переводить конкретный момент времени в числовое значение, восхищая этим окружающих: "Как это получилось?":

Markdown Скопировать код Начинаем отсчет: 1970-01-01 00:00:00 (начало эпохи, мы на месте! 🚦) Трансформируем: 📆 -> 🔄 -> 🕒 (Абракадабра! Появься кролик из шляпы!)

Заметки «на полях»

Свитки мудрости Python

Не забывайте щелкать по ссылке на документацию Python по strftime , чтобы всегда быть готовым к путешествиям во времени.

Настройка часов

Будьте внимательны к системным настройкам времени, так как они могут влиять на результат преобразования в Unix-время. Нет ничего хуже для путешествий во времени, чем несоответствие часов!

Полезные материалы