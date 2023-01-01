Как получить вывод из subprocess.call() в Python: решение
Быстрый ответ
Если вам необходимо выполнить захват вывода команды, рекомендую использовать функцию
subprocess.run() с указанным параметром
capture_output=True. Пример использования функции представлен ниже:
import subprocess
result = subprocess.run(['ls', '-l'], capture_output=True, text=True)
output = result.stdout # Здесь сохраняется вывод команды
error = result.stderr # Здесь сохраняются ошибки, если таковые имеются
В результате выполнения данного кода вывод команды будет сохранён в переменной
output, а возникшие ошибки – в
error.
Детальное изучение: понимание и поиск альтернатив
Выбор подходящей функции для задачи
Есть множество инструментов, подходящих для выполнения различных задач. Хотя
subprocess.run() может быть универсальным решением, для определенных задач эффективней оказывается использование
subprocess.Popen() с указанным аргументом
stdout=subprocess.PIPE. Ваш выбор должен зависеть от сложности выполняемой задачи и используемой версии Python.
import subprocess
with subprocess.Popen(['ls', '-l'], stdout=subprocess.PIPE, text=True) as proc:
output, _ = proc.communicate() # Процесс захватывает вывод
Выявление ошибок
Ошибки – это неотъемлемая часть программирования, которую невозможно игнорировать. Если вы указываете вместе
stderr=subprocess.PIPE и
stdout, то в таком случае Python будет выявлять ошибки вместе с отслеживанием вывода.
result = subprocess.run(['ls', '-la'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True)
print(f"Вывод: {result.stdout}")
print(f"Ошибка: {result.stderr if result.stderr else 'Ошибок нет.'}")
Обозначение команд: универсальность важнее, чем эсперанто
Разные системы предполагают разные подходы к выполнению задач, и здесь может пригодиться
shlex.split(), позволяющий корректно обрабатывать командные строки для разных платформ.
import shlex, subprocess
command = shlex.split("ls -la")
result = subprocess.run(command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True)
print(result.stdout)
Декодирование вывода
Иногда вывод команды напоминает закодированное послание, в то время как вашему приложению требуется работать с обычным текстом. Применение
text=True позволяет декодировать вывод в понятный строковый формат, в противном случае придется разбираться с набором байтов.
Правильный выбор инструмента
Важно внимательно смотреть при выборе подходящих инструментов!
subprocess.call() улавливает статус выполнения процесса как археолог – артефакты, тогда как
subprocess.run() и
subprocess.check_output() подробно фиксируют информацию о выводе.
Визуализация
Можно представить работу
subprocess.call() как трубу в водопроводе (🚰), где вода – это процесс.
subprocess.call(args, ...)
|
| (вывод)
V
Ведро (🪣)
Здесь ведро (🪣) собирает статус выполнения.
В отличие от ведра, текстовый вывод (🗨️) лучше собирать с помощью более впитывающего объекта:
subprocess.check_output(args, ...)
|
| (текстовый вывод 🗨️)
V
Губка (🧽)
Губка (🧽) поглощает текстовый вывод с помощью
subprocess.check_output().
Хитрости, советы и решения, вызывающие восклицания "Ааа, вот так!"
Подготовка ко всем сценариям
Ошибки случаются, и Python предусматривает такие случаи. Для защиты от возможных проблем вы можете использовать
subprocess.CalledProcessError, что обеспечит надежную обработку исключений.
try:
output = subprocess.check_output(['false_command'], stderr=subprocess.STDOUT)
except subprocess.CalledProcessError as e:
print(f"Произошла ошибка: {e.output}")
Разъяснение недоразумений
Попытка использования
StringIO с
subprocess.call() для захвата вывода является бессмысленной и не приводит к успеху.
Быстрота и чистота
Старайтесь избегать создания лишних временных файлов при работе с выводом. Вместо этого используйте трубы (pipes) в сочетании с
Popen() и
communicate(), чтобы ваш код оставался аккуратным и работал эффективно.
Эволюция Python
Не забывайте, что
subprocess.run() доступна начиная с Python 3.5. В более ранних версиях используйте проверенный
Popen() или более лаконичный
check_output().
Антон Крылов
Python-разработчик