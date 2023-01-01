Как получить вывод из subprocess.call() в Python: решение

Быстрый ответ

Если вам необходимо выполнить захват вывода команды, рекомендую использовать функцию subprocess.run() с указанным параметром capture_output=True . Пример использования функции представлен ниже:

Python Скопировать код import subprocess result = subprocess.run(['ls', '-l'], capture_output=True, text=True) output = result.stdout # Здесь сохраняется вывод команды error = result.stderr # Здесь сохраняются ошибки, если таковые имеются

В результате выполнения данного кода вывод команды будет сохранён в переменной output , а возникшие ошибки – в error .

Детальное изучение: понимание и поиск альтернатив

Выбор подходящей функции для задачи

Есть множество инструментов, подходящих для выполнения различных задач. Хотя subprocess.run() может быть универсальным решением, для определенных задач эффективней оказывается использование subprocess.Popen() с указанным аргументом stdout=subprocess.PIPE . Ваш выбор должен зависеть от сложности выполняемой задачи и используемой версии Python.

Python Скопировать код import subprocess with subprocess.Popen(['ls', '-l'], stdout=subprocess.PIPE, text=True) as proc: output, _ = proc.communicate() # Процесс захватывает вывод

Выявление ошибок

Ошибки – это неотъемлемая часть программирования, которую невозможно игнорировать. Если вы указываете вместе stderr=subprocess.PIPE и stdout , то в таком случае Python будет выявлять ошибки вместе с отслеживанием вывода.

Python Скопировать код result = subprocess.run(['ls', '-la'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True) print(f"Вывод: {result.stdout}") print(f"Ошибка: {result.stderr if result.stderr else 'Ошибок нет.'}")

Обозначение команд: универсальность важнее, чем эсперанто

Разные системы предполагают разные подходы к выполнению задач, и здесь может пригодиться shlex.split() , позволяющий корректно обрабатывать командные строки для разных платформ.

Python Скопировать код import shlex, subprocess command = shlex.split("ls -la") result = subprocess.run(command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True) print(result.stdout)

Декодирование вывода

Иногда вывод команды напоминает закодированное послание, в то время как вашему приложению требуется работать с обычным текстом. Применение text=True позволяет декодировать вывод в понятный строковый формат, в противном случае придется разбираться с набором байтов.

Правильный выбор инструмента

Важно внимательно смотреть при выборе подходящих инструментов! subprocess.call() улавливает статус выполнения процесса как археолог – артефакты, тогда как subprocess.run() и subprocess.check_output() подробно фиксируют информацию о выводе.

Визуализация

Можно представить работу subprocess.call() как трубу в водопроводе (🚰), где вода – это процесс.

Markdown Скопировать код subprocess.call(args, ...) | | (вывод) V Ведро (🪣)

Здесь ведро (🪣) собирает статус выполнения.

Markdown Скопировать код В отличие от ведра, текстовый вывод (🗨️) лучше собирать с помощью более впитывающего объекта: subprocess.check_output(args, ...) | | (текстовый вывод 🗨️) V Губка (🧽)

Губка (🧽) поглощает текстовый вывод с помощью subprocess.check_output() .

Хитрости, советы и решения, вызывающие восклицания "Ааа, вот так!"

Подготовка ко всем сценариям

Ошибки случаются, и Python предусматривает такие случаи. Для защиты от возможных проблем вы можете использовать subprocess.CalledProcessError , что обеспечит надежную обработку исключений.

Python Скопировать код try: output = subprocess.check_output(['false_command'], stderr=subprocess.STDOUT) except subprocess.CalledProcessError as e: print(f"Произошла ошибка: {e.output}")

Разъяснение недоразумений

Попытка использования StringIO с subprocess.call() для захвата вывода является бессмысленной и не приводит к успеху.

Быстрота и чистота

Старайтесь избегать создания лишних временных файлов при работе с выводом. Вместо этого используйте трубы (pipes) в сочетании с Popen() и communicate() , чтобы ваш код оставался аккуратным и работал эффективно.

Эволюция Python

Не забывайте, что subprocess.run() доступна начиная с Python 3.5. В более ранних версиях используйте проверенный Popen() или более лаконичный check_output() .

