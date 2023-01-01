Как получить PYTHONPATH из Python: методы и примеры#Основы Python #Файлы и пути #Модули и пакеты
Быстрый ответ
Для того чтобы мгновенно проверить местоположения, в которых Python ищет свои модули (то есть
PYTHONPATH), можно применить следующий однострочный код:
import sys
print(sys.path)
Обратите внимание: данный код отобразит список каталогов, которыми Python пользуется при поиске модулей, и вот это и есть ваш
PYTHONPATH.
Основные понятия: PYTHONPATH и sys.path
PYTHONPATH — это переменная окружения, содержащая список каталогов для поиска модулей Python при их импортировании. Когда стартует новая сессия Python, пути из
PYTHONPATH добавляются в так называемый
sys.path — список, к которому можно получить доступ с помощью модуля
sys.
Структура sys.path
sys.path — это строка вложенных элементов, включающая следующее:
- Каталог с исполняемым скриптом (или текущий рабочий каталог, если скрипт не указан).
- Пути, указанные в
PYTHONPATH(если таковые присутствуют).
- Стандартные папки, определенные во время установки Python.
Важно отметить, что список
sys.path может содержать пути, которые не были определены в
PYTHONPATH.
Полный доступ к PYTHONPATH
Чтобы получить доступ к
PYTHONPATH напрямую из скрипта, выполните следующий код:
import os
pythonpath = os.environ.get('PYTHONPATH', '').split(os.pathsep)
print(pythonpath)
Примечание: возвращается пустая строка, если
PYTHONPATH не задан, чтобы избежать ошибок.
Изменение путей Python
Расширение PYTHONPATH через командную оболочку
Для добавления новых директорий в
PYTHONPATH можно использовать команду
export:
export PYTHONPATH="/new/path/to/include:$PYTHONPATH"
Модификация sys.path в скрипте Python
Sys.path можно изменять непосредственно во время выполнения скрипта:
import sys
sys.path.append("/new/module/path")
Таким образом мы добавляем новый путь, в котором Python может найти необходимые модули.
Визуализация PYTHONPATH
PYTHONPATH можно рассмотреть как GPS-систему навигации для модулей Python — Python перебирает пути из
sys.path, чтобы найти нужный модуль.
import sys
print("Маршруты PYTHONPATH:")
print("\n".join(sys.path))
Можно сказать, что каждый определенный путь ведет к "дому" определенного модуля Python.
Работа на различных платформах и в разных версиях Python
Мультиплатформенный доступ к PYTHONPATH
Методы получения и изменения
PYTHONPATH прекрасно работают и совместимы с различными операционными системами, включая Windows, macOS и Linux.
Совместимость с разными версиями Python
Если на вашем устройстве установлено несколько версий Python, то можете использовать
python2 или
python3, чтобы установить рабочую среду для нужной вам версии Python.
Обработка исключений и настройка окружения
Случаи, когда PYTHONPATH не задан
Если
PYTHONPATH не определена, обращение к ней через os.environ может вызвать
KeyError. Для обработки этой ситуации можно использовать следующий код:
import os
try:
pythonpath = os.environ['PYTHONPATH']
except KeyError:
print("PYTHONPATH не задан.")
Осторожное изменение sys.path
Вы можете модифицировать список
sys.path, но стоит остерегаться потенциальных конфликтов при загрузке модулей из-за неразумных изменений.
Вызов из командной строки
Чтобы определить маршруты Python непосредственно из командной строки, используйте следующую команду:
python -c "import sys; print(sys.path)"
Данная команды запускает интерпретатор Python и выводит
sys.path в терминале.
Антон Крылов
Python-разработчик