Как получить PYTHONPATH из Python: методы и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы мгновенно проверить местоположения, в которых Python ищет свои модули (то есть PYTHONPATH ), можно применить следующий однострочный код:

Python Скопировать код import sys print(sys.path)

Обратите внимание: данный код отобразит список каталогов, которыми Python пользуется при поиске модулей, и вот это и есть ваш PYTHONPATH .

Основные понятия: PYTHONPATH и sys.path

PYTHONPATH — это переменная окружения, содержащая список каталогов для поиска модулей Python при их импортировании. Когда стартует новая сессия Python, пути из PYTHONPATH добавляются в так называемый sys.path — список, к которому можно получить доступ с помощью модуля sys .

Структура sys.path

sys.path — это строка вложенных элементов, включающая следующее:

Каталог с исполняемым скриптом (или текущий рабочий каталог, если скрипт не указан).

Пути, указанные в PYTHONPATH (если таковые присутствуют).

(если таковые присутствуют). Стандартные папки, определенные во время установки Python.

Важно отметить, что список sys.path может содержать пути, которые не были определены в PYTHONPATH .

Полный доступ к PYTHONPATH

Чтобы получить доступ к PYTHONPATH напрямую из скрипта, выполните следующий код:

Python Скопировать код import os pythonpath = os.environ.get('PYTHONPATH', '').split(os.pathsep) print(pythonpath)

Примечание: возвращается пустая строка, если PYTHONPATH не задан, чтобы избежать ошибок.

Изменение путей Python

Расширение PYTHONPATH через командную оболочку

Для добавления новых директорий в PYTHONPATH можно использовать команду export :

Bash Скопировать код export PYTHONPATH="/new/path/to/include:$PYTHONPATH"

Модификация sys.path в скрипте Python

Sys.path можно изменять непосредственно во время выполнения скрипта:

Python Скопировать код import sys sys.path.append("/new/module/path")

Таким образом мы добавляем новый путь, в котором Python может найти необходимые модули.

Визуализация PYTHONPATH

PYTHONPATH можно рассмотреть как GPS-систему навигации для модулей Python — Python перебирает пути из sys.path , чтобы найти нужный модуль.

Python Скопировать код import sys print("Маршруты PYTHONPATH:") print("

".join(sys.path))

Можно сказать, что каждый определенный путь ведет к "дому" определенного модуля Python.

Работа на различных платформах и в разных версиях Python

Мультиплатформенный доступ к PYTHONPATH

Методы получения и изменения PYTHONPATH прекрасно работают и совместимы с различными операционными системами, включая Windows, macOS и Linux.

Совместимость с разными версиями Python

Если на вашем устройстве установлено несколько версий Python, то можете использовать python2 или python3 , чтобы установить рабочую среду для нужной вам версии Python.

Обработка исключений и настройка окружения

Случаи, когда PYTHONPATH не задан

Если PYTHONPATH не определена, обращение к ней через os.environ может вызвать KeyError . Для обработки этой ситуации можно использовать следующий код:

Python Скопировать код import os try: pythonpath = os.environ['PYTHONPATH'] except KeyError: print("PYTHONPATH не задан.")

Осторожное изменение sys.path

Вы можете модифицировать список sys.path , но стоит остерегаться потенциальных конфликтов при загрузке модулей из-за неразумных изменений.

Вызов из командной строки

Чтобы определить маршруты Python непосредственно из командной строки, используйте следующую команду:

shell Скопировать код python -c "import sys; print(sys.path)"

Данная команды запускает интерпретатор Python и выводит sys.path в терминале.

Полезные материалы