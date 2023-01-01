Как подсчитать уникальные значения в pandas dataframe
Быстрый ответ
Для подсчета уникальных элементов в столбце DataFrame из библиотеки Pandas используется
nunique().
value_counts() позволяет исследовать частоту появления указанных значений:
import pandas as pd
# Создаем датафрейм
df = pd.DataFrame({'col': ['X', 'Y', 'X', 'Z', 'Y', 'X']})
# Подсчитываем количество уникальных значений
unique_count = df['col'].nunique()
# Визуализируем частоту появления каждого значения
frequency = df['col'].value_counts()
print(unique_count) # Вывод: 3
print(frequency)
Результат:
X 3
Y 2
Z 1
Name: col, dtype: int64
Особые приемы
Чтобы стать профессионалом в анализе данных, важно изучить разнообразные подходы к подсчету информации. Поговорим о них сегодня:
Исключение нулевых значений? Легко!
Отфильтровать нулевые значения при подсчете можно с помощью
count():
# Игнорируем нулевые значения
non_null_count = df['col'].count()
Включаем нулевые значения
Иногда нули тоже важны. Чтобы учесть их, используйте свойство
size, которое подсчитывает все элементы:
# Учитываем все элементы, включая нулевые
total_elements = df['col'].size
Подсчет по условиям
Используйте булевы маски для фильтрации и подсчета по условиям:
# Считаем количество 'X', исключая пустые значения
x_count = df[df['col'] == 'X']['col'].count()
Комбинированный подсчет через
agg()
Функция
agg() позволяет применять несколько операций подсчета одновременно:
# Инструмент с множеством возможностей: представляем `agg()`
summary_counts = df.agg({'col': ['count', 'nunique', 'size']})
Сначала фильтр, потом подсчет
Сначала используйте
query() для фильтрации данных, а затем приступайте к подсчету, чтобы получить более точные результаты:
# Чистые данные — верный путь к точному подсчету
filtered_x_count = df.query('col == "X"')['col'].count()
Подсчет уникальных значений по всему DataFrame
Для подсчета уникальных значений сразу по всем столбцам используйте
nunique() для всего DataFrame:
# Отмечаем уникальность в каждой ячейке данных
overall_unique_counts = df.nunique()
Групповой подсчет с
groupby()
Сгруппируйте похожие данные с помощью
groupby(), а затем используйте
count() для их подсчета:
# Разделяем и подсчитываем по группам
grouped_values_count = df.groupby('col')['value'].count()
Важно помнить о фундаментальном правиле: обязательно убедитесь в отсутствии дублирующихся записей с помощью
df.drop_duplicates(), чтобы избежать ошибок в расчетах!
Визуализация
Представьте, что у нас есть "сад DataFrame'ов" и мы хотим подсчитать различные виды цветов, где каждый вид -- это уникальное значение в столбце.🌸🌼🌺
Выполним команду:
garden['species'].value_counts()
И получим красивую строку чисел, демонстрирующих всю красоту нашего сада:
|Вид цветка
|Количество
|🌸
|15
|🌼
|7
|🌺
|12
Да, мы считаем цветы, но используем для этого формат pandas DataFrame. 🌟
Современные подходы к подсчету
В Pandas есть множество способов работы с сложными данными. Давайте узнаем, как выполнять подсчеты в условиях сложных данных!
Группировка и стекирование для наглядности
Используйте
groupby() в сочетании со стекированием результатов для лучшего понимания результата:
# Превращаем подсчеты в наглядные стеки
stacked_count_view = df.groupby('col').size().unstack()
Подсчет уникальных значений через
pivot_table
pivot_table – отличный инструмент для обобщения данных и подсчета уникальных значений:
# Создаем сводную таблицу для наглядного представления подсчетов
pivot_unique_count = df.pivot_table(index='col1', columns='col2', aggfunc='nunique')
Работа с большими объемами данных
При работе с большими данными используйте параметр
chunksize, чтобы оптимизировать использование памяти:
# Оптимизируем работу с большим объемом данных через `chunksize`
chunkwise_counts = pd.read_csv('large_dataset.csv', chunksize=10000)
Полезные материалы
- pandas.Series.value_counts — документация pandas 2.2.0 — Подробное руководство по эффективному подсчету уникальных значений в Pandas.
- pandas.DataFrame.nunique — документация pandas 2.2.0 — Работаем с данными, исходя из фактического числа уникальных элементов в DataFrame.
- Python pandas: секретные приемы, о которых вы, возможно, не слышали – Real Python — Лайфхаки, раскрывающие неочевидные возможности Pandas.
- Group by: сила объединения и подсчета – документация pandas 2.2.0 — Глубокое погружение в агрегацию данных с помощью group by.
- pandas.pivot_table — документация pandas 2.2.0 — Сводные таблицы для быстрого подсчета и группировки данных в Pandas.
- pandas.DataFrame.drop_duplicates — документация pandas 2.2.0 — Ваш путеводитель по удалению дублирующихся строк.
- Шпаргалка по работе с данными в Pandas — Ваша отправная точка для быстрого освоения основных операций с Pandas.
