Как подсчитать уникальные значения в pandas dataframe

Быстрый ответ

Для подсчета уникальных элементов в столбце DataFrame из библиотеки Pandas используется nunique() . value_counts() позволяет исследовать частоту появления указанных значений:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем датафрейм df = pd.DataFrame({'col': ['X', 'Y', 'X', 'Z', 'Y', 'X']}) # Подсчитываем количество уникальных значений unique_count = df['col'].nunique() # Визуализируем частоту появления каждого значения frequency = df['col'].value_counts() print(unique_count) # Вывод: 3 print(frequency)

Результат:

X 3 Y 2 Z 1 Name: col, dtype: int64

Особые приемы

Чтобы стать профессионалом в анализе данных, важно изучить разнообразные подходы к подсчету информации. Поговорим о них сегодня:

Исключение нулевых значений? Легко!

Отфильтровать нулевые значения при подсчете можно с помощью count() :

Python Скопировать код # Игнорируем нулевые значения non_null_count = df['col'].count()

Включаем нулевые значения

Иногда нули тоже важны. Чтобы учесть их, используйте свойство size , которое подсчитывает все элементы:

Python Скопировать код # Учитываем все элементы, включая нулевые total_elements = df['col'].size

Подсчет по условиям

Используйте булевы маски для фильтрации и подсчета по условиям:

Python Скопировать код # Считаем количество 'X', исключая пустые значения x_count = df[df['col'] == 'X']['col'].count()

Комбинированный подсчет через agg()

Функция agg() позволяет применять несколько операций подсчета одновременно:

Python Скопировать код # Инструмент с множеством возможностей: представляем `agg()` summary_counts = df.agg({'col': ['count', 'nunique', 'size']})

Сначала фильтр, потом подсчет

Сначала используйте query() для фильтрации данных, а затем приступайте к подсчету, чтобы получить более точные результаты:

Python Скопировать код # Чистые данные — верный путь к точному подсчету filtered_x_count = df.query('col == "X"')['col'].count()

Подсчет уникальных значений по всему DataFrame

Для подсчета уникальных значений сразу по всем столбцам используйте nunique() для всего DataFrame:

Python Скопировать код # Отмечаем уникальность в каждой ячейке данных overall_unique_counts = df.nunique()

Групповой подсчет с groupby()

Сгруппируйте похожие данные с помощью groupby() , а затем используйте count() для их подсчета:

Python Скопировать код # Разделяем и подсчитываем по группам grouped_values_count = df.groupby('col')['value'].count()

Важно помнить о фундаментальном правиле: обязательно убедитесь в отсутствии дублирующихся записей с помощью df.drop_duplicates() , чтобы избежать ошибок в расчетах!

Визуализация

Представьте, что у нас есть "сад DataFrame'ов" и мы хотим подсчитать различные виды цветов, где каждый вид -- это уникальное значение в столбце.🌸🌼🌺

Выполним команду:

Python Скопировать код garden['species'].value_counts()

И получим красивую строку чисел, демонстрирующих всю красоту нашего сада:

Вид цветка Количество 🌸 15 🌼 7 🌺 12

Да, мы считаем цветы, но используем для этого формат pandas DataFrame. 🌟

Современные подходы к подсчету

В Pandas есть множество способов работы с сложными данными. Давайте узнаем, как выполнять подсчеты в условиях сложных данных!

Группировка и стекирование для наглядности

Используйте groupby() в сочетании со стекированием результатов для лучшего понимания результата:

Python Скопировать код # Превращаем подсчеты в наглядные стеки stacked_count_view = df.groupby('col').size().unstack()

Подсчет уникальных значений через pivot_table

pivot_table – отличный инструмент для обобщения данных и подсчета уникальных значений:

Python Скопировать код # Создаем сводную таблицу для наглядного представления подсчетов pivot_unique_count = df.pivot_table(index='col1', columns='col2', aggfunc='nunique')

Работа с большими объемами данных

При работе с большими данными используйте параметр chunksize , чтобы оптимизировать использование памяти:

Python Скопировать код # Оптимизируем работу с большим объемом данных через `chunksize` chunkwise_counts = pd.read_csv('large_dataset.csv', chunksize=10000)

Полезные материалы