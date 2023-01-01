Как подсчитать количество True в списке Python: эффективно

Быстрый ответ

Чтобы подсчитать количество истинных значений в списке Python, примените функцию sum() :

Python Скопировать код count_true = sum(my_list)

Например, для my_list = [True, False, True] ответ будет 2 , так как в Python True конвертируется в 1 , упрощая тем самым подсчет.

Применение функции

Функция sum() в Python отлично подходит для подсчета элементов. Она интерпретирует True как 1 и False как 0 , что делает её идеальным инструментом для подсчета истинных значений.

Python Скопировать код trues = [True, False, True, True] true_count = sum(trues) # И в итоге их оказалось трое!

Использование метода

Для более явного подсчета True можно использовать list.count() :

Python Скопировать код true_count = trues.count(True) # Вуаля, эти же трое!

Этот метод особенно понятен для тех, кто только начинает знакомство с Python.

Мастерство использования списковых включений

Списковые включения расширяют возможности фильтрации и применения условий при подсчете элементов:

Python Скопировать код true_count = sum(1 for x in trues if x)

Этот подход приходится кстати, когда помимо простого подсчета истинных значений нужна еще и фильтрация.

Ошибки и профессиональные рекомендации

Ни в коем случае не переопределяйте значения True и False — это неизменяемые константы в Python, изменение которых вызовет ошибки.

Если вам нужно обработать большой список, sum() сэкономит время и усилия. Однако list.count() , работая в нативной реализации на C, может быть даже быстрее.

Визуализация

Представьте список с boolean-значениями как металлоискатель, который реагирует только на золото — на True .

Markdown Скопировать код Последовательность сигналов: [📶,🌾,📶,📶,🌾,🌾]

Python Скопировать код treasures = [True, False, True, True, False, False] beeps = sum(treasures) # Итак, у нас выявлены три подлинных золотых находки!

Исследование других способов подсчета

Всегда полезно знать альтернативные методы подсчета истинных значений:

1. Мощь NumPy: Идеально подходит для больших объемов данных, позволяя ощутить скорость работы с низкоуровневым кодом:

Python Скопировать код import numpy as np np_trues = np.array([True, False, True, True]) true_count = np.sum(np_trues) # Считаем быстро, как молния!

2. Генераторы: Экономят память, не создавая временных списков.

Python Скопировать код true_count = sum(1 for item in huge_list if item) # Экономим память!

3. collections.Counter : Позволяет подсчитать количество всех уникальных элементов списка в удобном виде.

Python Скопировать код from collections import Counter true_count = Counter(huge_list)[True] # Считаем не только True!

Фильтрация: поисковая игра

Фильтрация часто необходима для отбора элементов по определенным критериям:

Python Скопировать код valid_treasures = [gold if gold > 0.5 else False for gold in dig_site] beeps = sum(valid_treasures) # Мы забираем только те находки, которые того стоят!

Здесь gold > 0.5 выступает как условие истинности.

