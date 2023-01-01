Как отобразить float с двумя знаками после запятой в Python

Быстрый ответ

Чтобы вывести число с плавающей точкой, оставив два знака после запятой в Python, можно использовать методы format() или round() . Метод format() предпочтительнее для форматирования строк: "{:.2f}".format(float_value) преобразует число в строку, форматируя его до двух десятичных знаков.

Пример использования format() :

Python Скопировать код formatted_num = "{:.2f}".format(123.456) # '123.45'

Также можно применить функцию round(float_value, 2) для округления числа до двух знаков после запятой перед его преобразованием в строку.

Пример с использованием round() :

Python Скопировать код rounded_num = round(123.456, 2) # 123.46

Выбираем подходящий метод: format() или round()

format() обладает рядом преимуществ:

Гарантирует одинаковый результат для любых чисел с плавающей точкой. Подходит для работы с целыми и десятичными числами, имеющими меньшее количество значимых цифр. Легко адаптируется к различным форматам вывода данных.

Соответствуем современности: форматирование с помощью F-строк

F-строки — это нововведение в Python, внедрённое начиная с версии 3.6. Они облегчают и ускоряют форматирование кода:

Пример использования F-строк:

Python Скопировать код value = 123.456 formatted_value = f'{value:.2f}' # '123.45'

Использование F-строк делает код более сжатым и соответствующим стилистике Python.

Старое, но доброе: оператор

Оператор % остаётся знакомым инструментом для тех, кто привык к более старым версиям Python:

Пример использования оператора % :

Python Скопировать код value = 123.456 formatted_value = '%.2f' % value # '123.45'

Такой подход может быть менее гибким, но он проверен временем и до сих пор актуален.

Визуализация

Вывод чисел с плавающей точкой в Python до двух знаков после запятой можно уподобить работе точного веса:

Markdown Скопировать код Число с плавающей точкой Точные весы ----------------------- ----------- 123.456 | 123.45 | 5.6789 | 5.68 | 0.12345 | 0.12 |

В коде это выглядит следующим образом:

Python Скопировать код "{:.2f}".format(value)

Применяя всего-лишь одну строку кода, вы достигаете высокой точности форматирования.

Возможные трудности при форматировании float и способы их преодоления

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

Особенности округления: Python использует метод «round-half-to-even». Работа с числами в формате, принятом в определённых странах: вам пригодится locale module . Тонкости арифметики с плавающей точкой: важно разбираться в деталях при работе с этим типом данных.

Раскрываем все возможности Format()

format() предлагает множество вариантов:

Указать количество знаков после запятой: заменяем .2f на .3f , чтобы выводить три знака.

на , чтобы выводить три знака. Добавить разделители тысяч: запятая превращает '1234.56' в '1,234.56'.

Разместить числа по левому или правому краю с определённой шириной поля.

Пример различного форматирования:

Python Скопировать код formatted_num = "{:,.2f}".format(1234.56) # '1,234.56' aligned_num = "{:>10.2f}".format(123.456) # ' 123.45'

