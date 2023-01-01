Как отметить вертикальными линиями точки на графике Python

Быстрый ответ

Чтобы добавить вертикальную линию на график с использованием библиотеки matplotlib, вы можете применить функцию axvline . Вот пример использования:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Определяем данные x = range(10) y = [i**2 for i in x] # Создаем график plt.plot(x, y) plt.axvline(x=5, color='r', linestyle='--') # Добавляем вертикальную линию plt.show() # Отображаем график

Главное, что стоит запомнить: функция plt.axvline(x, color, linestyle) позволяет рисовать вертикальную линию. Вы можете изменять x-координату, цвет и стиль линий, чтобы добиться нужного вида.

Расширяем применение вертикальных линий

Вертикальные линии не являются простым декоративным элементом. Они исполняют важную функцию в выделении значимых моментов, критических значений данных или границ.

Рисуем последовательность линий

Если вам нужно нарисовать несколько вертикальных линий, вы можете использовать цикл. Это очень удобно, например, для обозначения ключевых точек на графике:

Python Скопировать код key_x = [3, 6, 9] # Ключевые позиции for x_spot in key_x: plt.axvline(x=x_spot, color='blue', linestyle=':', linewidth=2)

Короткие отрезки

Если линия на графике смотрится слишком доминантно, вы можете ограничить её длину, используя параметры ymin и ymax . Значения этих параметров принимаются от 0 до 1:

Python Скопировать код plt.axvline(x=5, color='green', linestyle='-.', ymin=0.25, ymax=0.75) # Укорачиваем линию

Обозначение интервалов

Если требуется выделить участок между двумя x-координатами, вы можете воспользоваться функцией axvspan . Она идеально подходит для наглядного выделения периодов:

Python Скопировать код plt.axvspan(xmin=4.5, xmax=6.5, facecolor='grey', alpha=0.5) # Обозначаем область между x=4.5 и x=6.5.

Визуализация

Добавление вертикальных линий на график можно сравнить с установкой дополнительных фонарей на улице:

Python Скопировать код plt.plot(data) # Ваши данные – это здания на улице

Мы устанавливаем фонари на позициях данных:

Позиция данных Фонарь 5 🚦 10 🚦 15 🚦

Python Скопировать код plt.axvline(x=5) # Устанавливаем фонарь на позиции 5 plt.axvline(x=10) # Размещаем фонарь на десятке plt.axvline(x=15) # Добавляем больше света!

С помощью matplotlib ваши данные станут выраженнее!

Точность с vlines

Функция vlines идеальна для рисования нескольких линий с индивидуальными параметрами:

Python Скопировать код plt.vlines(x=[1, 2, 3], ymin=[2, 4, 6], ymax=[8, 10, 12], colors=['red', 'blue', 'green'], linestyles='solid') # Разноцветные линии для наглядности

Горизонтальные аналоги

Не забывайте про горизонтальные линии ( axhline и axhspan ), которые вы можете использовать для выделения значений по оси y.

Автомасштабирование

Используйте параметр scaley=False , чтобы предотвратить автоматическое изменение пределов оси y при работе с axhline или vlines . Таким образом, линии сохранят исходные значения.

Возможные сложности

В процессе работы могут возникнуть определённые сложности:

Вертикальные линии могут быть невидимыми, если их координаты выходят за пределы осей графика. Убедитесь в корректности их отображения, проверив диапазон осей.

Линии могут быть замаскированы другими элементами графика. Используйте параметр zorder , чтобы решить эту проблему.

, чтобы решить эту проблему. Избыток линий может перегрузить ваш график. Будьте умеренны в использовании прозрачности и других визуализационных инструментов.

