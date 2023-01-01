Как определить общий объем памяти Python-процесса

Быстрый ответ

Воспользуйтесь модулем psutil, чтобы получить информацию об используемой памяти:

Python Скопировать код import psutil print(f"Память: {psutil.Process().memory_info().rss / 1024 ** 2:.2f} МБ")

Этот код выведет величину Resident Set Size (RSS), отображающую объем оперативной памяти, занятый текущим процессом, в мегабайтах.

Углубляемся в управление памятью

Освоение особенностей управления памятью в Python критически важно для оптимизации ваших приложений. Библиотека psutil предоставляет доступ к детальной информации о системе и запущенных процессах.

Установка Сначала установите psutil, если это ещё не сделано, командой pip install psutil . Память в байтах Текущий объем памяти, занятой вашим процессом, можно получить следующим образом: Python Скопировать код import psutil process = psutil.Process() print(f"Употребленная память 🤓: {process.memory_info().rss} байт") Python 2.7 или psutil 5.6.3 Если вы работаете на Python 2.7 или psutil 5.6.3, используйте следующий синтаксис: Python Скопировать код print(process.memory_info()[0]) # Прямо и ясно! Система Windows В случае с Windows вам понадобится Windows Management Instrumentation (WMI), и нужно будет использовать библиотеку WMI для доступа к метрикам через параметр WorkingSet . Для Linux-пользователей В Linux можно анализировать информацию о памяти, просматривая файлы /proc/self/status или /proc/self/statm . Учтите необходимость преобразования из килобайт: Python Скопировать код memory_in_kb = float(process.memory_info().rss) / 1024 memory_in_mb = memory_in_kb / 1024 print(f"Любители измерять память в МБ, оцените: {memory_in_mb:.2f} МБ") Unix-гуру Для Unix-систем командная строка ps -u -p <process_id> может оказаться незаменимой при мониторинге использования памяти конкретного процесса.

Платформонезависимые методы

Способы измерения использования памяти могут отличаться в зависимости от платформы. В Unix-системах команда getrusage(resource.RUSAGE_SELF) предоставляет данные по текущему процессу, а getrusage(resource.RUSAGE_BOTH) соберет информацию по всем выполняемым процессам там, где это поддерживается.

Linux-фишка: Прочитав файл /proc/self/status , вы получите возможность увидеть величину VmRSS (Resident Set Size) напрямую. А если поработать со словарем, можно легко перевести из одних единиц измерения в другие:

Python Скопировать код scales = {'Джоули': 1, 'Калории': 4.18, 'кВт·ч': 3.6e6} memory_usage = memory_rss * scales['Калории']

Лучшая практика: Детальное управление памятью

Для детального контроля использования памяти на уровне отдельных строк используйте memory_profiler , который можно установить через pip . Именно гранулярный контроль за расходом памяти в режиме реального времени вам и нужен.

Если вы хотите раскрыть тайну утечек памяти и особенностей её выделения, обратите внимание на модуль tracemalloc . Этот инструмент, как настоящий Шерлок Холмс в мире Python, поможет вам в этом.

Визуализация

Взгляните на Python-процесс как на дом, где каждая комната имеет свой "вес":

Markdown Скопировать код Дом Памяти Python: 🚪🛏️ Комната 1: Переменные и Объекты – 'Вес: 5кг' 🚪🍳 Комната 2: Библиотеки – 'Вес: 3кг' 🚪🛋️ Комната 3: Интерпретатор – 'Вес: 2кг' Общий вес дома: 🏋️ 10кг

Употребляемая память – это вес, который каждый элемент вашей программы добавляет к общему весу дома:

Markdown Скопировать код 🏠🏋️‍♂️: [🛏️ 5кг] + [🍳 3кг] + [🛋️ 2кг] = Всего в памяти 🧠 10кг

Представьте использование памяти как общий "вес" всех компонентов вашей программы.

Проактивная проверка и компромиссы

Важно не только устранять проблемы, но и предотвращать их появление, зная, какие участки кода наиболее интенсивно используют память. Регулярные unit-тесты с проверками на использование памяти помогут избежать нежелательных сюрпризов.

Различные структуры данных потребляют разное количество памяти. Например, использование __slots__ в классах может сэкономить память при работе с большим количеством объектов, но могут быть и недостатки этого метода.

