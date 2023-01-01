logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Как очистить терминал из Python скрипта: стандартные методы
Перейти

Как очистить терминал из Python скрипта: стандартные методы

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы очистить консоль в Python, примените следующий код:

Python

import os
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

Данная команда определяет операционную систему и исполняет соответствующую ей команду: "cls" для Windows и "clear" для Unix/Linux. После её запуска, терминал будет очищен.

Пошаговый план для смены профессии

Расширяем набор инструментов

Рассмотрим несколько других методов для очистки терминала при помощи стандартной библиотеки Python:

Управление терминалом с использованием escape-последовательностей

Экран можно очистить при помощи escape-последовательностей:

Python

print("\033[H\033[J", end="")

Если \033[H перемещает курсор в верхний левый угол экрана, то уже после этого \033[J очищает экран.

Subprocess: мощный инструмент

При помощи модуля subprocess можно получить больший контроль:

Python

import subprocess

subprocess.run('cls' if os.name == 'nt' else 'clear', shell=True)

Модуль subprocess позволяет управлять выполнением команд с большей точностью.

Поддержка очистки буфера прокрутки

В Linux и macOS не только нужно очищать видимую часть консоли, но и буфер прокрутки:

Python

print("\033c\033[3J", end="")

В данном случае, \033c сбрасывает состояние терминала, а \033[3J очищает буфер прокрутки.

Управление терминалом и работа с курсором

Способность правильно управлять курсором и буфером увеличивает продуктивность работы:

Очистка без добавления новой строки

Вы можете очистить экран, сохранив текущее положение курсора:

Python

print("\033[H\033[J", end="")

Почистить экран с помощью subprocess

Для очистки экрана вы можете использовать команду printf через модуль subprocess:

Python

import subprocess

subprocess.run("printf '\033c'", shell=True)

Стилизация курсора

Можно изменить вид курсора при помощи escape-кодов:

Python

print("\033[2 q")  # Теперь курсор будет мигать, как блок

Визуализация

Пример демонстрации работы команды очистки:

Markdown

📋 До очистки: [📈, 🗃️, 📊, 📝, 🗂️]
Python

import os
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')  # Аналог действия маленького пылесоса
Markdown

📋 После очистки: [💡]

Кроссплатформенные решения

Для универсальной очистки терминала и работы с файлами можно использовать модуль shutil.

Очистка терминала с помощью модуля shutil

Python

import shutil
shutil.get_terminal_size()  # Мониторим размер терминала.
shutil.rmtree('folder_name')  # Удаляем директорию вместе с содержимым.

Модуль shutil позволяет совместно управлять терминалом и производить файловые операции.

За рамками традиционных команд терминала

Python обладает возможностями, выходящими за рамки стандартной работы с терминалом:

Использование библиотек GUI

Рассмотрите использование графических библиотек, таких как Tkinter или PyQt, для создания интерфейсов с функциями очистки экрана.

Интеграция с IDE

В интегрированных средах разработки и редакторах кода используйте специализированные команды для очистки терминала.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой код используется для очистки терминала в Python?
1 / 4

Антон Крылов

Python-разработчик

Загрузка...