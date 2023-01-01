Как очистить терминал из Python скрипта: стандартные методы#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы очистить консоль в Python, примените следующий код:
import os
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
Данная команда определяет операционную систему и исполняет соответствующую ей команду:
"cls" для Windows и
"clear" для Unix/Linux. После её запуска, терминал будет очищен.
Расширяем набор инструментов
Рассмотрим несколько других методов для очистки терминала при помощи стандартной библиотеки Python:
Управление терминалом с использованием escape-последовательностей
Экран можно очистить при помощи escape-последовательностей:
print("\033[H\033[J", end="")
Если
\033[H перемещает курсор в верхний левый угол экрана, то уже после этого
\033[J очищает экран.
Subprocess: мощный инструмент
При помощи модуля
subprocess можно получить больший контроль:
import subprocess
subprocess.run('cls' if os.name == 'nt' else 'clear', shell=True)
Модуль
subprocess позволяет управлять выполнением команд с большей точностью.
Поддержка очистки буфера прокрутки
В Linux и macOS не только нужно очищать видимую часть консоли, но и буфер прокрутки:
print("\033c\033[3J", end="")
В данном случае,
\033c сбрасывает состояние терминала, а
\033[3J очищает буфер прокрутки.
Управление терминалом и работа с курсором
Способность правильно управлять курсором и буфером увеличивает продуктивность работы:
Очистка без добавления новой строки
Вы можете очистить экран, сохранив текущее положение курсора:
print("\033[H\033[J", end="")
Почистить экран с помощью subprocess
Для очистки экрана вы можете использовать команду
printf через модуль
subprocess:
import subprocess
subprocess.run("printf '\033c'", shell=True)
Стилизация курсора
Можно изменить вид курсора при помощи escape-кодов:
print("\033[2 q") # Теперь курсор будет мигать, как блок
Визуализация
Пример демонстрации работы команды очистки:
📋 До очистки: [📈, 🗃️, 📊, 📝, 🗂️]
import os
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear') # Аналог действия маленького пылесоса
📋 После очистки: [💡]
Кроссплатформенные решения
Для универсальной очистки терминала и работы с файлами можно использовать модуль
shutil.
Очистка терминала с помощью модуля shutil
import shutil
shutil.get_terminal_size() # Мониторим размер терминала.
shutil.rmtree('folder_name') # Удаляем директорию вместе с содержимым.
Модуль
shutil позволяет совместно управлять терминалом и производить файловые операции.
За рамками традиционных команд терминала
Python обладает возможностями, выходящими за рамки стандартной работы с терминалом:
Использование библиотек GUI
Рассмотрите использование графических библиотек, таких как Tkinter или PyQt, для создания интерфейсов с функциями очистки экрана.
Интеграция с IDE
В интегрированных средах разработки и редакторах кода используйте специализированные команды для очистки терминала.
Антон Крылов
Python-разработчик