Как объединить два генератора в Python: использование os.walk

Быстрый ответ

Если вам требуется соединить два или более итерируемых объекта в Python в один поток данных, то функция itertools.chain() будет идеальным решением. Она успешно справляется как с генераторами, так и с другими типами итерируемых объектов.

Рассмотрим следующий пример:

Python Скопировать код from itertools import chain # Допустим, gen_numbers — это пицца, а gen_letters — пиво gen_numbers = (pizza for pizza in range(3)) # 🍕 gen_letters = (beer for beer in 'ab') # 🍺 # Смешиваем эти удовольствия с помощью chain combined = chain(gen_numbers, gen_letters) # Пора наслаждаться! Едим и пьём for item in combined: print(item) # Выведет: 🍕 и 🍺

Отметьте, что chain() не расходует сразу все пиццы и пиво — элементы потребляются постепенно, как в ленивое воскресенье.

Делегирование подгенераторам с помощью yield from

В Python версии 3.3 был введён удобный синтаксис yield from , позволяющий легко передать выполнение операций одного генератора другому. Со всплеском Python 3.5+, его эффективность стала особенно заметна в задачах объединения нескольких генераторов.

Python Скопировать код def combined_generators(gen1, gen2): yield from gen1 # Занимаюсь первой партией yield from gen2 # Теперь твоя очередь # Пример использования for item in combined_generators(gen_numbers, gen_letters): print(item) # Результат такой же, как в ленивое воскресенье

В этом случае мы избегаем прямого соединения и используем метод делегирования.

Краткость и ясность с помощью генераторных выражений

Если вам ближе использование встроенных возможностей и chain() по каким-то причинам вам не подходит, обратите внимание на генераторное выражение. Оно позволяет соединить циклы в единое целое, буквально в одну строку.

Вот краткий пример:

Python Скопировать код combined = (item for iterable in (gen_numbers, gen_letters) for item in iterable) # С радостью поделимся результатом! for item in combined: print(item)

Этот метод незаменим в сложных сценариях с вложенными циклами или при необходимости проведения пользовательских проверок.

Ловушки, которых следует избегать

Ошибкой было бы попытаться "сложить" генераторы с помощью + . Также стоит беречь генераторы от преждевременного преобразования в списки. Не забывайте, их суть заключается в ленивой генерации элементов. Не стоит раскрывать все карты заранее — никому не вкусно недопечённая пицца!

Визуализация

Представьте два ручейка, объединяющихся в бурную реку:

Markdown Скопировать код Ручей 1 (🏞️): [🌱, 🌿, 🍃] Ручей 2 (🌊): [🐟, 🦈, 🐠]

Теперь присоединим их:

Python Скопировать код combined_stream = (item for stream in (meadow_stream, ocean_stream) for item in stream)

И вот перед вами это чудо:

Markdown Скопировать код 🏞️🔀🌊: [🌱, 🌿, 🍃, 🐟, 🦈, 🐠] # Единая, гармоничная экосистема!

Ваши генераторы идеально сочитаются друг с другом!

Глубже: Обработка сложных структур данных

Если вам требуется соединить сложные структуры данных, например директории или файлы, Python предлагает функцию itertools.chain.from_iterable() . Её использование особенно полезно, если вы работаете с структурами папок.

Посмотрим на пример:

Python Скопировать код from itertools import chain # Допустим, что мы объединяем файлы из различных директорий files_folder1 = ['file1.txt', 'file2.doc'] # Папка 1 files_folder2 = ['file3.pdf', 'file4.ppt'] # Папка 2 # Объединяем все файлы в одну коллекцию all_files = chain.from_iterable([files_folder1, files_folder2]) # Просматриваем результаты for file in all_files: print(file) # Выведет 'file1.txt', 'file2.doc', 'file3.pdf', 'file4.ppt'

Справляясь со сложностями итераций

Сложные задачи, требующие специальных фильтров или трансформации данных, могут стоить перед необходимостью создания пользовательских функций генераторов. Это позволяет подробно настроить процесс итерации для различных данных.

Python Скопировать код def filtered_data(gen, filter_value): for data in gen: if data > filter_value: yield data # Возвращаем данные, которые превышают порог фильтрации # Пример использования for item in filtered_data(gen_numbers, 1): print(item) # Выведет 2 и 3, если генераторы не были исчерпаны ранее

