Как найти путь установки Python на компьютере: руководство

Быстрый ответ

Для Unix/Linux/Mac:

sh
Скопировать код
which python3

Для Python версии 2.x:

sh
Скопировать код
which python

Для Windows:

cmd
Скопировать код
where python

В Python скрипте или интерактивном режиме:

Python
Скопировать код
import sys
print(sys.executable)

Вышеуказанные команды позволяют определить путь к исполняемому файлу Python. sys.executable возвращает полный путь в любом Python-окружении.

Подробные возможности с помощью модуля sys

Модуль sys раскрывает и другую важную информацию:

  • sys.exec_prefix указывает путь к папке со стандартными библиотеками Python.
  • sys.path выводит список каталогов, где Python ищет модули.

Пример кода:

Python
Скопировать код
import sys
print("Путь к исполняемому файлу:", sys.executable)
print("Путь к стандартным библиотекам:", sys.exec_prefix)
print("Каталоги поиска модулей:", sys.path)

Заметка: если исполняемый файл Python не добавлен в системный PATH, команды типа which или where могут не работать.

Управление несколькими версиями Python

Если у вас установлено несколько версий Python и используются виртуальные окружения, поиск может усложниться. Для облегчения задачи применяются следующие команды:

Для Unix/Linux/Mac:

sh
Скопировать код
type -a python3

Эта команда выведет все пути к исполняемым файлам python3.

Для Windows: в PowerShell:

powershell
Скопировать код
Get-Command python | Select-Object -ExpandProperty Definition

В виртуальных окружениях сначала активируйте их, затем команда sys.executable покажет точный путь:

sh
Скопировать код
source env/bin/activate
python -c 'import sys; print(sys.executable)'

Типичные проблемы при поиске установки Python

Вы можете столкнуться с такими неприятностями:

  • Python 2 против Python 3: Может быть получен путь к неподходящей версии, если обе версии установлены.
  • Различия командных оболочек: Установки PATH в разных оболочках могут влиять на результаты команд which или where.
  • Символические ссылки: Временами which возвращает путь к символической ссылке, а не к реальному файлу установки.

Визуализация

Представьте себя детективом (🕵️‍♂️), ищущим скрытого Python:

Markdown
Скопировать код
Инструмент               | Поиски Python
------------------------ | -----------------
`which python`           | 🔎🐍 (для Unix-подобных систем)
`where python`           | 🔎🐍 (для Windows)
`sys.executable`         | 🔎🐍 (в любом скрипте на Python)

Каждый инструмент с отличающейся точностью указывает на местоположение Python, где бы он ни прятался.

Уровень эксперта: Раскрытие Python

Вот ещё команды, позволяющие раскрыть установленные версии Python:

Поиск абсолютного пути Pythonistic

Для пользователей Unix readlink поможет определить реальное расположение исполняемого файла Python:

sh
Скопировать код
readlink -f $(which python3)

Python и ваша оболочка

У пользователям Bash могут быть интересны команды, связанные с историей использования Python:

sh
Скопировать код
history | grep python

P.S.: Это как отправиться на поиски сокровищ в собственном терминале — кто знает, что можно обнаружить!

Переменные окружения под лупой

Переменные окружения, как PATH, PYTHONHOME и PYTHONPATH, могут предоставить дополнительную информацию:

sh
Скопировать код
printenv | grep PYTHON
echo $PATH

Полезные материалы

  1. sys — Системно-зависимые параметры и функции – официальная документация Python.
  2. os — Работа с операционной системой – официальная документация Python.
  3. Github Gist: Python – inspect – Получение пути вызова – скрипт для вывода обширной информации о путях Python.
  4. Super User: Добавляем Python в системный путь Windows – инструкция по добавлению Python в системные переменные Windows.
  5. Работа с файлами в Python – Real Python – обучающий материал по использованию файлов в Python.
  6. Reddit – Погружение в различные темы – обсуждение по поиску путей Python.
