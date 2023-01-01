Как найти путь установки Python на компьютере: руководство

Быстрый ответ

Для Unix/Linux/Mac:

sh Скопировать код which python3

Для Python версии 2.x:

sh Скопировать код which python

Для Windows:

cmd Скопировать код where python

В Python скрипте или интерактивном режиме:

Python Скопировать код import sys print(sys.executable)

Вышеуказанные команды позволяют определить путь к исполняемому файлу Python. sys.executable возвращает полный путь в любом Python-окружении.

Подробные возможности с помощью модуля sys

Модуль sys раскрывает и другую важную информацию:

sys.exec_prefix указывает путь к папке со стандартными библиотеками Python.

указывает путь к папке со Python. sys.path выводит список каталогов, где Python ищет модули.

Пример кода:

Python Скопировать код import sys print("Путь к исполняемому файлу:", sys.executable) print("Путь к стандартным библиотекам:", sys.exec_prefix) print("Каталоги поиска модулей:", sys.path)

Заметка: если исполняемый файл Python не добавлен в системный PATH , команды типа which или where могут не работать.

Управление несколькими версиями Python

Если у вас установлено несколько версий Python и используются виртуальные окружения, поиск может усложниться. Для облегчения задачи применяются следующие команды:

Для Unix/Linux/Mac:

sh Скопировать код type -a python3

Эта команда выведет все пути к исполняемым файлам python3 .

Для Windows: в PowerShell:

powershell Скопировать код Get-Command python | Select-Object -ExpandProperty Definition

В виртуальных окружениях сначала активируйте их, затем команда sys.executable покажет точный путь:

sh Скопировать код source env/bin/activate python -c 'import sys; print(sys.executable)'

Типичные проблемы при поиске установки Python

Вы можете столкнуться с такими неприятностями:

Python 2 против Python 3: Может быть получен путь к неподходящей версии, если обе версии установлены.

Может быть получен путь к неподходящей версии, если обе версии установлены. Различия командных оболочек: Установки PATH в разных оболочках могут влиять на результаты команд which или where .

Установки в разных оболочках могут влиять на результаты команд или . Символические ссылки: Временами which возвращает путь к символической ссылке, а не к реальному файлу установки.

Визуализация

Представьте себя детективом (🕵️‍♂️), ищущим скрытого Python:

Markdown Скопировать код Инструмент | Поиски Python ------------------------ | ----------------- `which python` | 🔎🐍 (для Unix-подобных систем) `where python` | 🔎🐍 (для Windows) `sys.executable` | 🔎🐍 (в любом скрипте на Python)

Каждый инструмент с отличающейся точностью указывает на местоположение Python, где бы он ни прятался.

Уровень эксперта: Раскрытие Python

Вот ещё команды, позволяющие раскрыть установленные версии Python:

Поиск абсолютного пути Pythonistic

Для пользователей Unix readlink поможет определить реальное расположение исполняемого файла Python:

sh Скопировать код readlink -f $(which python3)

Python и ваша оболочка

У пользователям Bash могут быть интересны команды, связанные с историей использования Python:

sh Скопировать код history | grep python

P.S.: Это как отправиться на поиски сокровищ в собственном терминале — кто знает, что можно обнаружить!

Переменные окружения под лупой

Переменные окружения, как PATH , PYTHONHOME и PYTHONPATH , могут предоставить дополнительную информацию:

sh Скопировать код printenv | grep PYTHON echo $PATH

Полезные материалы