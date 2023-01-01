Как найти путь установки Python на компьютере: руководство
Быстрый ответ
Для Unix/Linux/Mac:
which python3
Для Python версии 2.x:
which python
Для Windows:
where python
В Python скрипте или интерактивном режиме:
import sys
print(sys.executable)
Вышеуказанные команды позволяют определить путь к исполняемому файлу Python.
sys.executable возвращает полный путь в любом Python-окружении.
Подробные возможности с помощью модуля sys
Модуль sys раскрывает и другую важную информацию:
- sys.exec_prefix указывает путь к папке со стандартными библиотеками Python.
- sys.path выводит список каталогов, где Python ищет модули.
Пример кода:
import sys
print("Путь к исполняемому файлу:", sys.executable)
print("Путь к стандартным библиотекам:", sys.exec_prefix)
print("Каталоги поиска модулей:", sys.path)
Заметка: если исполняемый файл Python не добавлен в системный
PATH, команды типа
which или
where могут не работать.
Управление несколькими версиями Python
Если у вас установлено несколько версий Python и используются виртуальные окружения, поиск может усложниться. Для облегчения задачи применяются следующие команды:
Для Unix/Linux/Mac:
type -a python3
Эта команда выведет все пути к исполняемым файлам
python3.
Для Windows: в PowerShell:
Get-Command python | Select-Object -ExpandProperty Definition
В виртуальных окружениях сначала активируйте их, затем команда
sys.executable покажет точный путь:
source env/bin/activate
python -c 'import sys; print(sys.executable)'
Типичные проблемы при поиске установки Python
Вы можете столкнуться с такими неприятностями:
- Python 2 против Python 3: Может быть получен путь к неподходящей версии, если обе версии установлены.
- Различия командных оболочек: Установки
PATHв разных оболочках могут влиять на результаты команд
whichили
where.
- Символические ссылки: Временами
whichвозвращает путь к символической ссылке, а не к реальному файлу установки.
Визуализация
Представьте себя детективом (🕵️♂️), ищущим скрытого Python:
Инструмент | Поиски Python
------------------------ | -----------------
`which python` | 🔎🐍 (для Unix-подобных систем)
`where python` | 🔎🐍 (для Windows)
`sys.executable` | 🔎🐍 (в любом скрипте на Python)
Каждый инструмент с отличающейся точностью указывает на местоположение Python, где бы он ни прятался.
Уровень эксперта: Раскрытие Python
Вот ещё команды, позволяющие раскрыть установленные версии Python:
Поиск абсолютного пути Pythonistic
Для пользователей Unix readlink поможет определить реальное расположение исполняемого файла Python:
readlink -f $(which python3)
Python и ваша оболочка
У пользователям Bash могут быть интересны команды, связанные с историей использования Python:
history | grep python
P.S.: Это как отправиться на поиски сокровищ в собственном терминале — кто знает, что можно обнаружить!
Переменные окружения под лупой
Переменные окружения, как
PATH,
PYTHONHOME и
PYTHONPATH, могут предоставить дополнительную информацию:
printenv | grep PYTHON
echo $PATH
