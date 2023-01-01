Как конвертировать числа с плавающей точкой в int в Pandas

Быстрый ответ

Для преобразования чисел с плавающей точкой в целые числа в Pandas используйте метод .astype() с аргументом 'int' или 'Int64' . Применять его можно как к отдельным столбцам, так и ко всему DataFrame.

Вот примеры использования:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].astype(int) # Применение к конкретному столбцу df = df.astype(int) # Применение ко всему DataFrame

Обработка пропущенных значений и округление

Работая с числами с плавающей точкой, следует обращать внимание на округление и обработку пропущенных значений. Чтобы заменить пропущенные значения (NaN), используйте fillna(0.0) перед преобразованием типов данных. Для сохранения точности данных после округления используйте функцию round() :

Python Скопировать код # Будьте аккуратны c NaN, они — тихие разрушители данных! df['col'] = df['col'].fillna(0.0).round().astype('Int64') df = df.fillna(0.0).round().astype('Int64') # Округляем и сразу боремся с NaN! 👊

Массовое преобразование: Мощный ход

Для больших DataFrame требуются эффективные способы преобразования данных. Используйте applymap(np.int64) для точного преобразования на больших объемах и select_dtypes(include=['float64']) для отбора и преобразования только столбцов с числами с плавающей точкой:

Python Скопировать код # Выбираем столбцы с числами с плавающей точкой float_cols = df.select_dtypes(include=['float64']).columns # Преобразуем эти столбцы к целочисленному типу df[float_cols] = df[float_cols].applymap(np.int64)

Изменение отображения: Камуфляж

Если вы хотите оставить данные в формате с плавающей точкой, но при этом отображать их как целые числа, сделать это можно с помощью options.display.float_format :

Python Скопировать код # "Я всего лишь целое число, во мне нет ничего подозрительного!" 🕵️‍♂️ pd.options.display.float_format = '{:,.0f}'.format

Контроль типа целого числа: Контрольный пункт

Иногда данные требуют конкретного типа целого числа в зависимости от их размера или знака. В таком случае используйте специальные типы, такие как np.int8 , np.int16 , np.int32 или np.int64 :

Python Скопировать код # "Мне нужен не просто целый тип, я выбираю int32!" 😍 df['col'] = df['col'].astype(np.int32)

Визуализация

Представьте данный DataFrame как поднос, на котором числа с плавающей точкой выглядят как фрукты:

Markdown Скопировать код DataFrame-поднос: [🍏 2.0, 🍊 3.5, 🍋 4.9, 🍉 5.0]

При преобразовании этих чисел в целые, это можно представить как нож для фруктов (🔪), который отрезает дробную часть:

Markdown Скопировать код Применяем: df.astype(int)

И в итоге, все фрукты становятся идеальными целыми числами:

Markdown Скопировать код 🔪➡️ [🍏 2, 🍊 3, 🍋 4, 🍉 5]

Обратите внимание, что это преобразование необратимо: десятичные доли теряются навсегда!

Сознательное преобразование: Сохранение целостности данных

Преобразование чисел с плавающей точкой в целые часто приводит к потере информации, это можно сравнить с потерей чемодана в аэропорту. Поэтому необходимо тщательно подходить к конвертации, сохраняя целостность данных.

Импорт данных: Задание типов

При импорте данных можно сразу задать нужный тип данных с помощью dtype='Int64' . Это можно сравнить с маркировкой багажа – вы точно знаете, что в него запаковали:

Python Скопировать код # "Добро пожаловать на борт, целочисленные путешественники типа Int64!" 🛫 df = pd.read_csv('file.csv', dtype={'col': 'Int64'})

Проверка после преобразования: Перепроверка данных

Не забывайте проверять изменения! Действительно ли все данные сохранились? Для проверки используйте df.dtypes :

Python Скопировать код # "Все данные на месте!" – Удовлетворенный аналитик данных 🧑‍🔬 print(df.dtypes)

Лучшая производительность: Эффективная конвертация

Для улучшения производительности используйте векторные операции типа applymap() . После преобразования важно вернуть измененные столбцы обратно в DataFrame:

Python Скопировать код # "Applymap — это волшебник в мире векторных карт!" – Возможно, немного озадаченный аналитик данных df[float_cols] = df[float_cols].applymap(lambda x: int(round(x)))

