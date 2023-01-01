Как исправить ошибку NameError с 'xrange' в Python 3
Быстрый ответ
В Python 3 функция
xrange больше не существует. Вместо неё следует использовать функцию
range. Теперь она эффективна в плане использования памяти, как и её прежний аналог!
# Добро пожаловать в мир Python 3!
for i in range(5):
print(i)
Простое замещение
xrange на
range обеспечит совместимость вашего кода с Python 3.
Разбираемся в изменениях
При переходе с Python 2 на Python 3 необходимо учесть не только замену
xrange на
range.
Было возможно в Python 2 обойтись без этого изменения, используя следующий небольшой трюк:
try:
range = xrange # Python 2
except NameError:
pass # Python 3
Такой подход позволит вашей программе работать как на Python 2, так и на Python 3.
Избегаем потенциальных проблем
Поняв, что такое
xrange, стоит помнить и о других изменениях в Python 3:
- Команда
- Правила выполнения операций деления были изменены.
- Изменилась обработка строк в Unicode, здесь требуется новый подход.
- Библиотеки и модули претерпели значительные обновления и изменения.
Визуализация
Посмотрим, как
xrange превратился в
range в истории Python:
В Python 2 (⏳): **xrange(1, 10)**
# Производится вычисление чисел "на лету", без лишнего занимания памяти!
В Python 3 (🕰️): **range(1, 10)**
# Наследовал все лучшие качества `xrange`, став ещё эффективнее.
Псевдоним
range = xrange обеспечивает обратную совместимость:
Python 2 **xrange** → Python 3 **range**
Пришло время перейти на Python 3 и воспользоваться его преимуществами:
for i in range(1, 10):
print(i)
Добро пожаловать в мир Python 3!
Марафон перехода
Переход на Python 3 требует учета множества деталей:
Обработка текста и данных
В Python 3 строго разделены типы
str и
bytes, что важно для корректной работы с текстовыми и бинарными данными.
Методы работы со словарями
Теперь
.keys(),
.values() и
.items() возвращают view-объекты. Для преобразования к списку используйте конструкцию:
keys_list = list(my_dict.keys())
Обработка исключений
В Python 3 следует использовать скобки при определении кортежей исключений:
try:
except (ExceptionType1, ExceptionType2) as e:
Синтаксические изменения
Среди прочих изменений в Python 2 и Python 3 можно выделить изменения в list comprehensions, делении и распаковке аргументов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы