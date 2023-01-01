Как исправить ошибку NameError с 'xrange' в Python 3

Быстрый ответ

В Python 3 функция xrange больше не существует. Вместо неё следует использовать функцию range . Теперь она эффективна в плане использования памяти, как и её прежний аналог!

Python Скопировать код # Добро пожаловать в мир Python 3! for i in range(5): print(i)

Простое замещение xrange на range обеспечит совместимость вашего кода с Python 3.

Разбираемся в изменениях

При переходе с Python 2 на Python 3 необходимо учесть не только замену xrange на range .

Было возможно в Python 2 обойтись без этого изменения, используя следующий небольшой трюк:

Python Скопировать код try: range = xrange # Python 2 except NameError: pass # Python 3

Такой подход позволит вашей программе работать как на Python 2, так и на Python 3.

Избегаем потенциальных проблем

Поняв, что такое xrange , стоит помнить и о других изменениях в Python 3:

Команда print требует использования скобок.

требует использования скобок. Правила выполнения операций деления были изменены.

Изменилась обработка строк в Unicode, здесь требуется новый подход.

Библиотеки и модули претерпели значительные обновления и изменения.

Визуализация

Посмотрим, как xrange превратился в range в истории Python:

В Python 2 (⏳): **xrange(1, 10)** # Производится вычисление чисел "на лету", без лишнего занимания памяти! В Python 3 (🕰️): **range(1, 10)** # Наследовал все лучшие качества `xrange`, став ещё эффективнее.

Псевдоним range = xrange обеспечивает обратную совместимость:

Python 2 **xrange** → Python 3 **range**

Пришло время перейти на Python 3 и воспользоваться его преимуществами:

Python Скопировать код for i in range(1, 10): print(i)

Марафон перехода

Переход на Python 3 требует учета множества деталей:

Обработка текста и данных

В Python 3 строго разделены типы str и bytes , что важно для корректной работы с текстовыми и бинарными данными.

Методы работы со словарями

Теперь .keys() , .values() и .items() возвращают view-объекты. Для преобразования к списку используйте конструкцию:

Python Скопировать код keys_list = list(my_dict.keys())

Обработка исключений

В Python 3 следует использовать скобки при определении кортежей исключений:

Python Скопировать код try: except (ExceptionType1, ExceptionType2) as e:

Синтаксические изменения

Среди прочих изменений в Python 2 и Python 3 можно выделить изменения в list comprehensions, делении и распаковке аргументов.

Полезные материалы