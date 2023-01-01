Как безопасно удалить Anaconda и восстановить Python на Mac#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Быстрый ответ
Для удаления Anaconda воспользуйтесь командой
anaconda-clean, которая позволит очистить конфигурационные файлы. Затем следует удалить корневую папку. Процедура выглядит следующим образом:
Очищаем конфигурации при помощи
anaconda-clean:
conda install anaconda-clean && anaconda-clean --yes # Очищаем настройки!
Удаляем корневую папку Anaconda (для Unix-подобных систем это
~/anaconda3, а для Windows —
C:\Users<Имя пользователя>\Anaconda3):
rm -rf ~/anaconda3 # Для Unix-подобных систем rmdir /S /Q C:\Users\<Имя пользователя>\Anaconda3 # Для Windows
Обновляем переменную PATH в вашей системе, чтобы избавиться от ссылок на папки Anaconda.
Не забудьте создать резервные копии для сохранения важных данных перед началом работы.
Очистка конфигураций после удаления
После удаления папки Anaconda важно избавиться от остатков конфигураций. Проверьте и, при необходимости, измените файлы инициализации оболочки, такие как
~/.bash_profile или
~/.bashrc на Unix-подобных системах и
C:\Users<Имя пользователя>.bash_profile на Windows, чтобы удалить упоминания о Anaconda из PATH.
Также стоит просмотреть скрытые директории
.condarc,
.conda и
.continuum на предмет устаревших настроек или данных о предыдущем использовании и при необходимости удалить их.
Чтобы убедиться, что стандартный интерпретатор Python не связан с Anaconda, выполните команду
which python (для Unix-подобных систем) или
where python (для Windows). Затем перезагрузите оболочку, используя команду
source ~/.bashrc, или откройте новое окно командной строки на Windows, чтобы изменения вступили в силу.
Проверка полного удаления Anaconda
Чтобы убедиться в полном удалении Anaconda, попробуйте воспользоваться командой
conda или другим инструментом, связанным с ней. Если команда не найдена и возникает ошибка, значит, удаление прошло успешно!
Используйте команду
rm -rf с осторожностью, поскольку она может удалить важные данные.
Обеспечение будущего без конфликтов
После удаления Anaconda очистите PATH от всех упоминаний о ней, просмотрев файлы
.bash_profile или
.bashrc. Создайте резервные копии этих файлов перед внесением изменений – это поможет избежать ошибок.
Визуализация
Процесс удаления Anaconda можно сравнить с прочисткой заросшего леса:
До: 🎢🔧 [Anaconda с засорёнными зависимостями]
Безопасная процедура удаления:
conda remove --name myenv --all # Удаление конкретного окружения
conda env remove --name myenv # Альтернативная команда для этого
anaconda-clean --yes # Глубокая очистка
rm -rf ~/anaconda3 # Полное удаление
После того, как вы выполнили все действия:
После: 🏗️🧹 [Система в порядке и ослепляет чистотой]
Главное правило : будьте внимательны на каждом этапе. Это позволит систематически удалить все элементы, избегая серьёзных ошибок.
Сценарий работы: Резервное копирование и anaconda-clean
Даже если вы временно прощаетесь с Anaconda, сохраните резервную копию, которая может пригодиться в будущем.
anaconda-clean поможет удалить файлы и папки, связанные с Anaconda.
Восстановление системного python
После удаления Anaconda установите системный Python как стандартный интерпретатор или при необходимости переустановите его. Если вы используете macOS, помните о разнице между
python для версии 2.7 и
python3 для версий 3.x.
Антон Крылов
Python-разработчик