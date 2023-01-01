Извлечение значений из списка словарей в Python: эффективно и понятно

#Списки, кортежи, множества  #Словари  #List comprehension  
Быстрый ответ

Python предлагает эффективный способ извлечения значений из списков словарей. Возможно, вы уже слышали о таком инструменте, как списковые включения (list comprehension). Рассмотрим пример ниже:

значения = [свой_словарь['ключ'] for свой_словарь in список_словарей if 'ключ' in свой_словарь]

В данном примере этот компактный фрагмент кода создает новый список значения, который содержит данные, соответствующие 'ключ' в каждом словаре из список_словарей. Просто замените 'ключ' на необходимый вам ключ.

Работа с особенностями и проблемы в списковых включениях

Часто при работе с данными бывает так, что не в каждом словаре присутствует требуемый ключ. Для обхода этой проблемы вы можете использовать метод get(), он позволяет указать значение по умолчанию для ключей, которых может не быть:

значения = [свой_словарь.get('ключ', None) for свой_словарь in список_словарей]

Совет: Как значение по умолчанию в методе get() можно установить ту информацию, которая вам понадобится в случае отсутствия ключа. Так, вы будете избавлены от ошибки KeyError.

Работа с большим обьемом данных и использование памяти

Учтите, что при работе с большим объемом данных нужно заботиться о нагрузке на память. Списковые включения формируют полный список значений в памяти, что не всегда оптимально. Для более экономного использования ресурсов можно использовать генераторные выражения:

генератор_значений = (словарь.get('ключ', None) for словарь in список_словарей)

генератор_значений представляет собой итерируемый объeкт, который позволяет перебирать значения в цикле, не загружая сразу все в память.

Визуализация

Представим, что у нас есть набор фруктов, каждый из которых задан словарем в корзине:

Корзина фруктов (🧺): [{'apple': '🍎'}, {'banana': '🍌'}, {'cherry': '🍒'}]

И мы стремимся извлечь изображения фруктов по их названиям:

# Не доверяйте фруктам без изображения 🕵️
изображения_фруктов = [фрукт['название'] for фрукт in корзина_фруктов if 'название' in фрукт]

Так выглядит наша фруктовая экспозиция:

| 🍎 | 🍌 | 🍒 |

Как видите, это не только занимательно, но еще и очень эффективно. 🧺 ➡️ 🍎 ➡️ 🍌 ➡️ 🍒

Углубленная работа со словарями

Если вы столкнулись с более сложными структурами данных, вам могут пригодиться мощные библиотеки, такие как dpath или jsonpath-ng. Они помогают извлекать информацию из вложенных словарей:

# Исследуйте ваши словари как можно глубже
from jsonpath_ng import jsonpath, parse
выражение_jsonpath = parse('$.store.book[*].author')
авторы = [match.value for match in выражение_jsonpath.find(my_json_document)]

Благодаря этим инструментам перед вами открывается широкий спектр возможностей для извлечения информации из сложных данных.

Обработка ленивых операций и стремление к чистоте кода

В Python 3 функции map() и filter() возвращают итераторы, а не списки. Если вам нужен именно список, проведите явное преобразование:

# Не забывайте о явном преобразовании типов, чтобы избежать непонимания
map_values = list(map(lambda x: x.get('ключ', 'значение_по_умолчанию'), список_словарей))

Хотя лямбда-функции могут быть весьма удобными, во многих случаях для обеспечения читаемости кода лучше использовать operator.itemgetter() или другие специализированные функции:

# Чистый и элегантный код приводит к успеху
from operator import itemgetter
map_values = list(map(itemgetter('ключ'), список_словарей))

"Читаемость кода важнее хитроумия" – говорит дядя Боб, и сложно с ним не согласиться.

Целесообразное отбор данных

Функция filter() идеально подходит для отсечения данных по определенным критериям. В сочетании с функцией-предикатом она обеспечивает большую гибкость и мощь:

# Продуманное отбор данных для вашей "коллекции" значений 💪
def строгое_значение(словарь, ключ):
    return ключ in словарь and bool(словарь[ключ])
отобранные_значения = [словарь[ключ] for словарь in filter(lambda x: строгое_значение(x, 'ключ'), список_словарей)]

Так вам удастся наиболее эффективно отобрать нужные данные, при этом сохраняя дух Python.

Таисия Ермакова

backend-разработчик

