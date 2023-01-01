Извлечение значений из списка словарей в Python: эффективно и понятно
Быстрый ответ
Python предлагает эффективный способ извлечения значений из списков словарей. Возможно, вы уже слышали о таком инструменте, как списковые включения (list comprehension). Рассмотрим пример ниже:
значения = [свой_словарь['ключ'] for свой_словарь in список_словарей if 'ключ' in свой_словарь]
В данном примере этот компактный фрагмент кода создает новый список
значения, который содержит данные, соответствующие
'ключ' в каждом словаре из
список_словарей. Просто замените
'ключ' на необходимый вам ключ.
Работа с особенностями и проблемы в списковых включениях
Часто при работе с данными бывает так, что не в каждом словаре присутствует требуемый ключ. Для обхода этой проблемы вы можете использовать метод
get(), он позволяет указать значение по умолчанию для ключей, которых может не быть:
значения = [свой_словарь.get('ключ', None) for свой_словарь in список_словарей]
Совет: Как значение по умолчанию в методе
get() можно установить ту информацию, которая вам понадобится в случае отсутствия ключа. Так, вы будете избавлены от ошибки
KeyError.
Работа с большим обьемом данных и использование памяти
Учтите, что при работе с большим объемом данных нужно заботиться о нагрузке на память. Списковые включения формируют полный список значений в памяти, что не всегда оптимально. Для более экономного использования ресурсов можно использовать генераторные выражения:
генератор_значений = (словарь.get('ключ', None) for словарь in список_словарей)
генератор_значений представляет собой итерируемый объeкт, который позволяет перебирать значения в цикле, не загружая сразу все в память.
Визуализация
Представим, что у нас есть набор фруктов, каждый из которых задан словарем в корзине:
Корзина фруктов (🧺): [{'apple': '🍎'}, {'banana': '🍌'}, {'cherry': '🍒'}]
И мы стремимся извлечь изображения фруктов по их названиям:
# Не доверяйте фруктам без изображения 🕵️
изображения_фруктов = [фрукт['название'] for фрукт in корзина_фруктов if 'название' in фрукт]
Так выглядит наша фруктовая экспозиция:
| 🍎 | 🍌 | 🍒 |
Как видите, это не только занимательно, но еще и очень эффективно. 🧺 ➡️ 🍎 ➡️ 🍌 ➡️ 🍒
Углубленная работа со словарями
Если вы столкнулись с более сложными структурами данных, вам могут пригодиться мощные библиотеки, такие как
dpath или
jsonpath-ng. Они помогают извлекать информацию из вложенных словарей:
# Исследуйте ваши словари как можно глубже
from jsonpath_ng import jsonpath, parse
выражение_jsonpath = parse('$.store.book[*].author')
авторы = [match.value for match in выражение_jsonpath.find(my_json_document)]
Благодаря этим инструментам перед вами открывается широкий спектр возможностей для извлечения информации из сложных данных.
Обработка ленивых операций и стремление к чистоте кода
В Python 3 функции
map() и
filter() возвращают итераторы, а не списки. Если вам нужен именно список, проведите явное преобразование:
# Не забывайте о явном преобразовании типов, чтобы избежать непонимания
map_values = list(map(lambda x: x.get('ключ', 'значение_по_умолчанию'), список_словарей))
Хотя лямбда-функции могут быть весьма удобными, во многих случаях для обеспечения читаемости кода лучше использовать
operator.itemgetter() или другие специализированные функции:
# Чистый и элегантный код приводит к успеху
from operator import itemgetter
map_values = list(map(itemgetter('ключ'), список_словарей))
"Читаемость кода важнее хитроумия" – говорит дядя Боб, и сложно с ним не согласиться.
Целесообразное отбор данных
Функция
filter() идеально подходит для отсечения данных по определенным критериям. В сочетании с функцией-предикатом она обеспечивает большую гибкость и мощь:
# Продуманное отбор данных для вашей "коллекции" значений 💪
def строгое_значение(словарь, ключ):
return ключ in словарь and bool(словарь[ключ])
отобранные_значения = [словарь[ключ] for словарь in filter(lambda x: строгое_значение(x, 'ключ'), список_словарей)]
Так вам удастся наиболее эффективно отобрать нужные данные, при этом сохраняя дух Python.
Полезные материалы
- 5. Структуры данных — документация Python 3.12.2 — официальный раздел документации Python, посвященный списковым включениям.
- Функция map() в Python — подробно о функции
map()в Python.
- 4. Дополнительные инструменты управления потоком — документация Python 3.12.2 — исчерпывающее изложение лямбда-выражений в Python.
- Встроенные функции — документация Python 3.12.2 (map) — формальное описание функции
map()в Python.
- Встроенные функции — документация Python 3.12.2 (filter) — справочник по функции
filter(), мощному инструменту Python.
- itertools — функции создания итераторов для эффективного циклического выполнения — документация Python 3.12.2 — знакомство с библиотекой
itertools, представляющей собой превосходный ресурс для создания эффективных итераторов в Python.
- Учебник | DigitalOcean — практическое пособие по работе со списками словарей в Python.
Таисия Ермакова
backend-разработчик