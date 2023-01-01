Извлечение типа, файла и строки исключений в Python

Быстрый ответ

Для того чтобы получить тип , файл и номер строки исключения, следует использовать модуль traceback и функцию sys.exc_info() :

Python Скопировать код import traceback import sys try: # Здесь может возникнуть ошибка... 🐉 raise ValueError('Произошла ошибка значения') except Exception: # Время разобраться... 🕵️‍♂️ exc_type, _, exc_tb = sys.exc_info() fname = traceback.extract_tb(exc_tb)[-1].filename line = traceback.extract_tb(exc_tb)[-1].lineno print(f"Тип исключения: {exc_type.__name__}") print(f"Имя файла: {fname}") print(f"Номер строки: {line}")

В блоке except мы извлекаем тип исключения ( exc_type.__name__ ), имя файла ( fname ) и номер строки ( line ).

Глубокое погружение: Столкновение с неизвестным

Работа с сложными структурами кода

В ситуациях с более сложным кодом, когда исключения вложены и имеют цепочку трассировок, нужен более тщательный анализ:

Python Скопировать код import traceback # Функция, сгенерирующая ошибку 🔥 def cause_error(): try: {}['non_existent_key'] # Это вызовет KeyError except KeyError as e: raise ValueError('Ошибка KeyError преобразована во ValueError.') from e try: cause_error() except ValueError as e: tb = e.__traceback__ # Обходим трассировки while tb: print(f"Имя файла: {tb.tb_frame.f_code.co_filename}, строка {tb.tb_lineno}, метод: {tb.tb_frame.f_code.co_name}") tb = tb.tb_next

Такой подход дает детальное представление оцепочке трассировок, помогая их анализу и устранению ошибок.

Оптимизация процесса

Логирование – ключевой элемент поддержки сложных приложений. Модуль Python logging автоматизирует запись ошибок, избавляя от необходимости экстренной отладки.

Python Скопировать код import logging logger = logging.getLogger(__name__) logging.basicConfig(level=logging.ERROR) # Не шутки! try: # Код, который может вызвать падение программы except Exception as error: logger.exception('Поймали баг!') # Записываем трассировку исключения

Таким образом мы получаем полную трассировку стека без дополнительных усилий на форматирование.

Улучшение форматирования трассировки

Функции traceback.format_exc() и traceback.format_exception() – прекрасные инструменты, если требуется контролировать форматирование трассировок.

Python Скопировать код import traceback import sys try: # Код, подверженный ошибкам 🌋 except Exception: formatted_traceback = ''.join(traceback.format_exception(*sys.exc_info())) # Хранить преобразованные трассировки для анализа 👓

Вы можете адаптировать форматирование под стандарты вашего проекта или свои эстетические предпочтения.

Визуализация

Markdown Скопировать код Детективная работа (🕵️: раскрываем тайны исключений 🕵️)

Вот шаблон бинго , который всегда будет под рукой 🔍:

Markdown Скопировать код | Улика | Инструмент (возможности Python) | |-------|--------------------------------------| | Тип исключения | type(exc) | | Место событий (файл, конечно же) | exc.__traceback__.tb_frame.f_code.co_filename | | Номер строки с ошибкой | exc.__traceback__.tb_lineno |

Следуя этому пути, вы сможете разгадать пазл ошибки.

Markdown Скопировать код Алгоритм: 🕵️→🔎(Тип) →📁(Файл) →🚩(Строка)

Осторожно, ловушки!

Распространённые ошибки и способы их решения

Нужно быть внимательными при обработке исключений:

Игнорирование истинных причин исключений может скрывать реальную причину ошибки . Применяйте атрибут __cause__ у исключений, чтобы все стало на свои места.

может скрывать . Применяйте атрибут у исключений, чтобы все стало на свои места. Циклические ссылки могут вызвать бесконечные циклы. Используйте команду del для удаления таких ссылок и предотвращения утечек памяти .

могут вызвать бесконечные циклы. Используйте команду для удаления таких ссылок и . Подавление исключений усложняет отладку. Документируйте исключения, даже если они преднамеренно игнорируются.

Зернышки мудрости

Профессиональные рекомендации по обработке исключений:

Функция os.path.basename() позволит вам видеть только имя файла , пропуская полный путь: Python Скопировать код fname = os.path.basename(exc_tb.tb_frame.f_code.co_filename)

Перехватчики исключений с помощью sys.excepthook помогают вытащить необработанные ошибки на свет божий.

с помощью помогают вытащить необработанные ошибки на свет божий. Менеджеры контекста с использованием contextlib облегчают работу с исключениями.

