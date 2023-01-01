Извлечение типа, файла и строки исключений в Python#Основы Python #Логирование #Обработка ошибок (try/except)
Быстрый ответ
Для того чтобы получить
тип,
файл и
номер строки исключения, следует использовать модуль
traceback и функцию
sys.exc_info():
import traceback
import sys
try:
# Здесь может возникнуть ошибка... 🐉
raise ValueError('Произошла ошибка значения')
except Exception:
# Время разобраться... 🕵️♂️
exc_type, _, exc_tb = sys.exc_info()
fname = traceback.extract_tb(exc_tb)[-1].filename
line = traceback.extract_tb(exc_tb)[-1].lineno
print(f"Тип исключения: {exc_type.__name__}")
print(f"Имя файла: {fname}")
print(f"Номер строки: {line}")
В блоке
except мы извлекаем
тип исключения (
exc_type.__name__),
имя файла (
fname) и
номер строки (
line).
Глубокое погружение: Столкновение с неизвестным
Работа с сложными структурами кода
В ситуациях с более сложным кодом, когда исключения вложены и имеют цепочку трассировок, нужен более тщательный анализ:
import traceback
# Функция, сгенерирующая ошибку 🔥
def cause_error():
try:
{}['non_existent_key'] # Это вызовет KeyError
except KeyError as e:
raise ValueError('Ошибка KeyError преобразована во ValueError.') from e
try:
cause_error()
except ValueError as e:
tb = e.__traceback__
# Обходим трассировки
while tb:
print(f"Имя файла: {tb.tb_frame.f_code.co_filename}, строка {tb.tb_lineno}, метод: {tb.tb_frame.f_code.co_name}")
tb = tb.tb_next
Такой подход дает детальное представление оцепочке трассировок, помогая их анализу и устранению ошибок.
Оптимизация процесса
Логирование – ключевой элемент поддержки сложных приложений. Модуль Python
logging автоматизирует запись ошибок, избавляя от необходимости экстренной отладки.
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.ERROR) # Не шутки!
try:
# Код, который может вызвать падение программы
except Exception as error:
logger.exception('Поймали баг!') # Записываем трассировку исключения
Таким образом мы получаем полную трассировку стека без дополнительных усилий на форматирование.
Улучшение форматирования трассировки
Функции
traceback.format_exc() и
traceback.format_exception() – прекрасные инструменты, если требуется контролировать форматирование трассировок.
import traceback
import sys
try:
# Код, подверженный ошибкам 🌋
except Exception:
formatted_traceback = ''.join(traceback.format_exception(*sys.exc_info()))
# Хранить преобразованные трассировки для анализа 👓
Вы можете адаптировать форматирование под стандарты вашего проекта или свои эстетические предпочтения.
Визуализация
Детективная работа (🕵️: раскрываем тайны исключений 🕵️)
Вот
шаблон бинго, который всегда будет под рукой 🔍:
| Улика | Инструмент (возможности Python) |
|-------|--------------------------------------|
| Тип исключения | type(exc) |
| Место событий (файл, конечно же) | exc.__traceback__.tb_frame.f_code.co_filename |
| Номер строки с ошибкой | exc.__traceback__.tb_lineno |
Следуя этому пути, вы сможете разгадать пазл ошибки.
Алгоритм: 🕵️→🔎(Тип) →📁(Файл) →🚩(Строка)
Осторожно, ловушки!
Распространённые ошибки и способы их решения
Нужно быть внимательными при обработке исключений:
- Игнорирование истинных причин исключений может скрывать реальную причину ошибки. Применяйте атрибут
__cause__у исключений, чтобы все стало на свои места.
- Циклические ссылки могут вызвать бесконечные циклы. Используйте команду
delдля удаления таких ссылок и предотвращения утечек памяти.
- Подавление исключений усложняет отладку. Документируйте исключения, даже если они преднамеренно игнорируются.
Зернышки мудрости
Профессиональные рекомендации по обработке исключений:
Функция os.path.basename() позволит вам видеть только имя файла, пропуская полный путь:
fname = os.path.basename(exc_tb.tb_frame.f_code.co_filename)
- Перехватчики исключений с помощью
sys.excepthookпомогают вытащить необработанные ошибки на свет божий.
- Менеджеры контекста с использованием
contextlibоблегчают работу с исключениями.
Антон Крылов
Python-разработчик