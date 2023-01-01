Извлечение текста из PDF с помощью Python и PyPDF2
Быстрый ответ
Для извлечения текста из PDF-файлов в языке программирования Python можно использовать библиотеку
PyPDF2:
import PyPDF2
# Открываем PDF-файл
with open('file.pdf', 'rb') as file:
reader = PyPDF2.PdfFileReader(file)
text = "".join([reader.getPage(i).extractText() for i in range(reader.numPages)])
print(text) # И вот текст из файла!
Этот код собирает текст со всех страниц PDF и выводит его на экран. Если библиотека
PyPDF2 вам не подходит, можно попробовать воспользоваться
PDFMiner или
PyMuPDF для решения более сложных задач.
Дополнительные библиотеки Python
Если библиотека
PyPDF2 не отвечает вашим требованиям, изучите следующий список альтернатив:
- PDFMiner.six: Эффективный инструмент для анализа сложных документов.
- PyMuPDF: Быстрая и мощная библиотека для работы с PDF.
- Textract: Простая и надежная библиотека, поддерживающая многие форматы.
- pdftotext из xpdf: Отлично подходит для работы с AWS Lambda, прост в интеграции.
- pypdfium2: Достаточно новая библиотека, которую стоит опробовать.
Каждый PDF-файл уникален, отсюда и вариативность качества извлечения текста, которое зависит от его специфики.
Преодоление сложностей с PDF
Извлечение текста из PDF может столкнуться с определенными трудностями.
Необходимость Java runtime для Tika
Для использования
tika обязательно нужно установить Java runtime, так как этот компонент необходим для работы с Apache Tika™.
Возможные проблемы с кодировкой UTF-8
С кодировкой UTF-8 могут быть связаны некоторые проблемы. Вот как это можно решить:
import subprocess
# Настраиваем кодировку UTF-8
result = subprocess.run(['pdftotext', '-enc', 'UTF-8', 'file.pdf', '-'], stdout=subprocess.PIPE)
print(result.stdout.decode('utf-8')) # Теперь текст можно без препятствий прочесть
Вопросы скорости и эффективности
Важно найти баланс между скоростью и эффективностью. PyMuPDF примечательна своей скоростью, однако стоит провести тесты на производительность, чтобы определить наиболее подходящий инструмент.
Работа со сложными PDF
Иногда для извлечения текста из сложных PDF-файлов приходится проявить творческий подход.
Визуализация
Ниже представлено, как можно извлечь текст с помощью Python:
Файл PDF 📄: [🔒 Запертый текст 🔒]
Открываем доступ к тексту:
import PyPDF2
pdf_file = open('file.pdf', 'rb') # открываем PDF-файл
pdf_reader = PyPDF2.PdfFileReader(pdf_file)
page_obj = pdf_reader.getPage(0)
# Извлекаем текст как по волшебству
extracted_text = page_obj.extractText()
Текст становится доступным:
🔓: [Ваш текст теперь доступен!]
Извлечение текста в Python — это искусство использования правильных инструментов для доступа к контенту документа. Обычно результаты радуют нас.
Дополнительные соображения при извлечении текста
Настройка пути к pdftotext
В разных операционных системах путь к
pdftotext может быть разным:
import subprocess
# Указываем путь к pdftotext
pdftotext_path = '/путь/до/pdftotext'
result = subprocess.run([pdftotext_path, 'file.pdf', '-'], stdout=subprocess.PIPE)
print(result.stdout.decode('utf-8')) # И теперь текст извлечён корректно
Собственная сборка pdftotext
Вы можете самостоятельно скомпилировать
pdftotext по инструкции Xpdf.
Не забываем о зависимостях
Очень часто имеются зависимости, не связанные с Python. Убедитесь, что ваша среда подготовлена к работе с такими библиотеками, как
tika и
pdftotext.
Антон Крылов
Python-разработчик