Извлечение строкового представления исключения в Python

Быстрый ответ

Если вам необходимо узнать причину возникновения ошибки, примените конструкцию try...except и сохраните выбрасываемое исключение в переменную, используя as . Для вывода ошибки преобразуйте её в строку, применив функцию str() .

Python Скопировать код try: # Некоторая рискованная операция, например, приглашение кошки на вечеринку собак 🐱🐶 problematic_operation() except Exception as e: print(f"Ошибка: {str(e)}") # Выводится сообщение об ошибке, а не о катастрофе на вечеринке

Вы можете использовать f"Ошибка: {str(e)}" для вывода сообщения об ошибке и определения причины трудностей, минуя технические подробности.

Основы работы с исключениями

Структура исключения

Исключения — это экземпляры класса Exception или его наследников.

или его наследников. Атрибут args содержит кортеж с аргументами, переданными в исключение при его создании.

содержит кортеж с аргументами, переданными в исключение при его создании. Обычно первый элемент args[0] содержит информацию об ошибке.

Когда следует использовать repr(e)

Хотя str(e) чаще всего удобнее для использования, полное представление исключения предоставляет repr(e) .

чаще всего удобнее для использования, полное представление исключения предоставляет . При помощи repr(e) вы получите имя класса исключения и более подробную информацию, необходимую для отладки.

Взаимодействие с трассировкой исключений

Расширение информации о трассировке

Если вам требуется больше деталей, нежели простая информация об ошибке, используйте traceback.print_exc() или traceback.format_exc() для более глубокого анализа проблемы.

или для более глубокого анализа проблемы. Модуль traceback предоставляет полную информацию о трассировке, что может быть гораздо информативнее обычного вывода ошибки.

Особенности исключений

В Exception.args может быть несколько элементов, как в переполненной сумке с покупками.

может быть несколько элементов, как в переполненной сумке с покупками. Если вы используете сторонние библиотеки, будьте готовы к их уникальным шаблонам обработки ошибок, таким как e.message или e.args[1] .

Лучшие практики работы с исключениями: безопасность превыше всего

Делаем ошибки понятными

Помните о тех, кто будет читать сообщения об ошибках: обычные пользователи или разработчики. Выбирайте между str(e) или repr(e) исходя из этого.

или исходя из этого. Если ошибка адресована конечному пользователю, убедитесь, что информация об ошибке ясна и понятна, чтобы избежать удаления вашего приложения пользователем.

Приспособление потока кода

Разбор e.args позволяет определить конкретные сообщения об ошибках и разработать специальные решения для разных случаев исключительных ситуаций.

Визуализация

Давайте рассмотрим на примере получение информации об исключении:

Возьмём сценарий с вечеринкой для кошек и собак:

Python Скопировать код try: invite_cat_to_dog_party() # Пригласить кошку на вечеринку с собаками? 🐱🐶 Что может пойти не так? except Exception as e: print(f"Упс: {e}") # Выводится сообщение "Собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна"

Что произошло после ошибки на вечеринке:

Markdown Скопировать код До вечеринки: [🐱🐶] (Кто выпустил кота?) После вечеринки: [🐱🐕‍🦺] (Упс: собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна.)

Суть проблемы скрывается в переменной e и раскрывает, почему вечеринка не прошла по плану.

Markdown Скопировать код **Отголоски вечеринки:** - Что за черт? 🔍 - Вот оно что: "Собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна." 🐕‍🦺💬

e — это неприятность, которая раскрывает подробности хаоса на вечеринке собак и кошек.

Вариации сообщений об ошибках

Адаптация к паттернам библиотек

Различные библиотеки применяют свои правила для сообщений об ошибках; встречаются атрибуты message , а также использование Exception.args .

, а также использование . Важно тщательно ознакомиться с документацией библиотеки или исследовать объект исключения для понимания структуры ошибки.

Отправка вашего сообщения

Если ваше приложение предназначено для международной аудитории, сообщения об ошибках следует локализовать, чтобы они были доступны на родном языке пользователей.

Поддержка локализации в Python — важный инструмент для автоматического перевода сообщений.

Защита конфиденциальных данных

Избегайте вывода сообщений об ошибке, которые содержат чувствительные данные.

Предоставление лишней информации может увеличить уязвимость вашей системы перед хакерскими атаками, поэтому следует ограничиваться общими формулировками или маскировать сообщения об ошибках в целях безопасности.

Инструменты для анализа исключений

Практика

В рабочем окружении изучите исключения с использованием отладчиков, таких как pdb или интерактивной оболочки IPython , чтобы лучше разобраться в теме.

или интерактивной оболочки , чтобы лучше разобраться в теме. Исследуйте атрибуты и методы исключений, чтобы углубить свои знания в области обработки ошибок.

Запись ошибок

Регистрируйте ошибки при помощи модуля logging в Python — этот механизм сохранит все взлёты и падения вашего приложения.

в Python — этот механизм сохранит все взлёты и падения вашего приложения. Логирование поможет вам не только в момент возникновения ошибки, но и будет долгосрочной записью происходящего, дополняя временные данные, которые предоставляет traceback.print_exc() .

