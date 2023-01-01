Извлечение строкового представления исключения в Python#Основы Python #Работа со строками #Обработка ошибок (try/except)
Быстрый ответ
Если вам необходимо узнать причину возникновения ошибки, примените конструкцию
try...except и сохраните выбрасываемое исключение в переменную, используя
as. Для вывода ошибки преобразуйте её в строку, применив функцию
str().
try:
# Некоторая рискованная операция, например, приглашение кошки на вечеринку собак 🐱🐶
problematic_operation()
except Exception as e:
print(f"Ошибка: {str(e)}") # Выводится сообщение об ошибке, а не о катастрофе на вечеринке
Вы можете использовать
f"Ошибка: {str(e)}" для вывода сообщения об ошибке и определения причины трудностей, минуя технические подробности.
Основы работы с исключениями
Структура исключения
- Исключения — это экземпляры класса
Exceptionили его наследников.
- Атрибут
argsсодержит кортеж с аргументами, переданными в исключение при его создании.
- Обычно первый элемент
args[0]содержит информацию об ошибке.
Когда следует использовать
repr(e)
- Хотя
str(e)чаще всего удобнее для использования, полное представление исключения предоставляет
repr(e).
- При помощи
repr(e)вы получите имя класса исключения и более подробную информацию, необходимую для отладки.
Взаимодействие с трассировкой исключений
Расширение информации о трассировке
- Если вам требуется больше деталей, нежели простая информация об ошибке, используйте
traceback.print_exc()или
traceback.format_exc()для более глубокого анализа проблемы.
- Модуль
tracebackпредоставляет полную информацию о трассировке, что может быть гораздо информативнее обычного вывода ошибки.
Особенности исключений
- В
Exception.argsможет быть несколько элементов, как в переполненной сумке с покупками.
- Если вы используете сторонние библиотеки, будьте готовы к их уникальным шаблонам обработки ошибок, таким как
e.messageили
e.args[1].
Лучшие практики работы с исключениями: безопасность превыше всего
Делаем ошибки понятными
- Помните о тех, кто будет читать сообщения об ошибках: обычные пользователи или разработчики. Выбирайте между
str(e)или
repr(e)исходя из этого.
- Если ошибка адресована конечному пользователю, убедитесь, что информация об ошибке ясна и понятна, чтобы избежать удаления вашего приложения пользователем.
Приспособление потока кода
- Разбор
e.argsпозволяет определить конкретные сообщения об ошибках и разработать специальные решения для разных случаев исключительных ситуаций.
Визуализация
Давайте рассмотрим на примере получение информации об исключении:
Возьмём сценарий с вечеринкой для кошек и собак:
try:
invite_cat_to_dog_party() # Пригласить кошку на вечеринку с собаками? 🐱🐶 Что может пойти не так?
except Exception as e:
print(f"Упс: {e}") # Выводится сообщение "Собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна"
Что произошло после ошибки на вечеринке:
До вечеринки: [🐱🐶] (Кто выпустил кота?)
После вечеринки: [🐱🐕🦺] (Упс: собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна.)
Суть проблемы скрывается в переменной
e и раскрывает, почему вечеринка не прошла по плану.
**Отголоски вечеринки:**
- Что за черт? 🔍
- Вот оно что: "Собаки в замешательстве, а кошка осталась недовольна." 🐕🦺💬
e — это неприятность, которая раскрывает подробности хаоса на вечеринке собак и кошек.
Вариации сообщений об ошибках
Адаптация к паттернам библиотек
- Различные библиотеки применяют свои правила для сообщений об ошибках; встречаются атрибуты
message, а также использование
Exception.args.
- Важно тщательно ознакомиться с документацией библиотеки или исследовать объект исключения для понимания структуры ошибки.
Отправка вашего сообщения
- Если ваше приложение предназначено для международной аудитории, сообщения об ошибках следует локализовать, чтобы они были доступны на родном языке пользователей.
- Поддержка локализации в Python — важный инструмент для автоматического перевода сообщений.
Защита конфиденциальных данных
- Избегайте вывода сообщений об ошибке, которые содержат чувствительные данные.
- Предоставление лишней информации может увеличить уязвимость вашей системы перед хакерскими атаками, поэтому следует ограничиваться общими формулировками или маскировать сообщения об ошибках в целях безопасности.
Инструменты для анализа исключений
Практика
- В рабочем окружении изучите исключения с использованием отладчиков, таких как
pdbили интерактивной оболочки IPython, чтобы лучше разобраться в теме.
- Исследуйте атрибуты и методы исключений, чтобы углубить свои знания в области обработки ошибок.
Запись ошибок
- Регистрируйте ошибки при помощи модуля
loggingв Python — этот механизм сохранит все взлёты и падения вашего приложения.
- Логирование поможет вам не только в момент возникновения ошибки, но и будет долгосрочной записью происходящего, дополняя временные данные, которые предоставляет
traceback.print_exc().
Полезные материалы
- Python Exceptions: An Introduction – Real Python — Полное погружение в мир исключений Python.
- Built-in Exceptions — Python 3.12.2 documentation — Информация о встроенных исключениях в Python от официального источника.
- 8. Errors and Exceptions — Python 3.12.2 documentation — Советы по обработке ошибок и исключений в Python.
- traceback — Print or retrieve a stack traceback — Python 3.12.2 documentation — Как использовать модуль traceback при обработке ошибок.
- Catch and print full Python exception traceback without halting/exiting the program – Stack Overflow — Обсуждения сообщества о том, как формировать полные трассировки исключений без остановки программы.
- Python Exception Handling – GeeksforGeeks — Подробное руководство по обработке исключений в Python.
- Code Style — The Hitchhiker's Guide to Python — Руководство по стилю кода в части обработки исключений в Python.
