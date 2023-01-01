Извлечение последних 4 символов строки в Python: срезы

Быстрый ответ

Для того чтобы в Python извлечь последние 4 символа из строки, можно использовать следующий код:

Python Скопировать код last_four = my_string[-4:]

Применение отрицательного индексирования в срезе позволяет получить подстроку, начиная с четвертого символа с конца строки и до её конца.

Заметка: строка может быть короче четырёх символов

Даже в случае, если длина вашей строки не доходит до 4 символов, указанный выше метод среза будет надлежащим образом функционировать:

Python Скопировать код short_string = "Lot" last_four = short_string[-4:] # Вернет "Lot".

Здесь переменная last_four будет содержать значение "Lot" .

Крайности Python

При применении среза к пустой строке возвращается пустая подстрока:

Python Скопировать код empty_string = "" last_four = empty_string[-4:] # Результатом будет "".

Python обрабатывает ситуацию с срезами из пустой строки без ошибок, что очень удобно при работе со строковыми типами.

Визуализация

Процесс извлечения последних 4 символов строки можно ассоциировать с процессом упаковки чемодана перед поездкой:

Python Скопировать код string = 'Let\'s pack for trip!' last_4 = string[-4:]

Результат будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Чемодан: "Let's pack for trip!" Последнее упаковано: "trip"

Повороты и изгибы: варианты реализации

Инверсия строки и срез

Вы можете перевернуть строку и взять первые 4 символа, а затем снова её перевернуть:

Python Скопировать код reversed_four = my_string[::-1][:4][::-1] # Python превращается в onhtyP!

Использование функции

Может оказаться полезным создать функцию для получения последних символов из строки:

Python Скопировать код def get_last_n_chars(string, n): return string[-n:] if len(string) >= n else string # Например: last_four = get_last_n_chars("Programming", 4)

Условный срез

При неизвестной длине строки используйте условный срез:

Python Скопировать код last_four = my_string[-4:] if len(my_string) >= 4 else my_string

Этот подход использует тернарный оператор и делает выбор между срезом и возвратом исходной строки.

Практическое применение

Строковые срезы полезны для извлечения информации. Например, они могут использоваться при работе с расширениями файлов, со специальными кодами и при форматировании данных.

Парсинг расширений файлов

Пример использования среза для получения расширения файла:

Python Скопировать код file_name = "selfie.jpg" extension = file_name[-4:] # Работает, если расширение не более 4 символов.

Работа с идентификационными номерами и специальными кодами

Выделение проверочных кодов из идентификационных номеров:

Python Скопировать код id_number = "1234-5678-91238" check_code = id_number[-4:] # Вернет "1238".

