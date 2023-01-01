Извлечение последней части пути в Python: обработка строк#Основы Python #Файлы и пути #Работа со строками
Быстрый ответ
Для того чтобы получить последнюю часть пути к указанному файлу или директории, вы можете воспользоваться функцией
os.path.basename() или же методом
Path.name атрибута
Path:
import os
from pathlib import Path
# Использование os.path
print(os.path.basename('/foo/bar/item.ext')) # Вывод: 'item.ext'
# Использование pathlib
print(Path('/foo/bar/item.ext').name) # Вывод: 'item.ext'
Данные методы позволяют нам легко извлечь последний элемент пути, независимо от того, указывает ли он на файл или директорию.
Как обрабатывать неожиданные ситуации
В процессе работы с путями могут возникать определенные особенности, например, пути, заканчивающиеся на слеш, или же пустые строки. Для обработки таких случаев предлагаются следующие подходы:
Обработка особенных случаев с использованием
os.path
# Путь, оканчивается слешем, и это может создать некоторые затруднения.
trail_slash_path = "/foo/bar/"
norm_trail_slash_path = os.path.normpath(trail_slash_path)
print(os.path.basename(norm_trail_slash_path)) # Вывод: 'bar'
# Пустой путь: что выведет basename при попытке извлечь имя?
empty_path = ""
print(os.path.basename(empty_path)) # Вывод: ''
Способ обработки особенных случаев с использованием
pathlib
# Модуль pathlib эффективен при решении вопросов с излишними слешами и дается на откуп пустым путям.
trail_slash_path = Path("/foo/bar/")
print(trail_slash_path.name) # Вывод: 'bar'
empty_path = Path("")
print(empty_path.name) # Вывод: ''
Как вы можете заметить, при использовании
os.path нужно нормализовать пути с помощью
os.path.normpath для корректной работы методов, в то время как
pathlib предлагает готовые к работе решения.
Файл или папка: как определить, что находится в конце пути
В некоторых случаях важно определить, указывает ли путь на файл или директорию, или же нужно извлечь имя последнего каталога. Вот как осуществить эти задачи:
Как определить, что путь ведет к каталогу:
# Это способ задать вопрос: "Являешься ли ты директорией?"
if os.path.isdir('/foo/bar/'):
print("Это директория.")
if Path('/foo/bar/').is_dir():
print("Да, это действительно директория.")
Представленных выше запросы помогают определить, какие действия нужно выполнить дальше при работе с путем.
Получение названия последнего каталога в пути:
Ниже представлены примеры, демонстрирующие, как выполнить данное действие с использованием
os.path.basename и
Path.name:
# os.path не дает ответа на этот вопрос:
print(os.path.basename('/foo/bar/')) # Вывод: ''
# В то время как pathlib успешно справляется с задачей:
print(Path('/foo/bar/').parent.name) # Вывод: 'bar'
Атрибут
parent.name класса
pathlib.Path позволяет обойти сложности, связанные с тем, что путь заканчивается на слеш, и извлекает имя последнего каталога.
Визуализация
Посмотрим на визуализацию использования
os.path.basename для получения последней части пути в Python:
your_long_path = "/this/is/a/very/long/path/filename.txt"
Представьте себе поезд, едущий по рельсам, и вам нужно сфокусироваться только на последнем вагоне:
🛤️: /this/is/a/very/long/path/
🚂: filename.txt
А вот как функция
os.path.basename помогает достичь этой цели:
last_part = os.path.basename(your_long_path) # 🎯 Извлекает 'filename.txt'
Вот так результат выглядит на практике:
До: Путь: /this/is/a/very/long/path/filename.txt
После: Итог! filename.txt ⭐
Знакомство с функциональностью pathlib
Когда работа со сложной структурой путей требует больше, чем просто извлечение последнего сегмента,
pathlib предлагает объектно-ориентированный и гибкий подход:
Извлечение различных сегментов пути
p = Path('/foo/bar/item.ext')
print(p.stem) # Вывод: 'item'
print(p.suffix) # Вывод: '.ext'
print(p.parent) # Вывод: '/foo/bar'
Универсальность применения pathlib для разных операционных систем
Модуль
pathlib прекрасно работает на различных операционных системах, что позволяет делать ваш код более универсальным и переносимым:
# Обработка Windows-пути аналогична обработке POSIX-путей.
windows_path = Path(r"C:\Users\Name\file.txt")
print(windows_path.name) # Вывод: 'file.txt'
Оптимизация работы с путями
Операции с путями в
pathlib становятся более интуитивно понятными:
# Слияние путей похоже на воссоединение семьи.
new_path = posix_path.parent / 'newfile.txt'
print(new_path) # Вывод: '/home/name/newfile.txt'
# Перебор содержимого каталога подобен осмотру комнат в доме.
for child in posix_path.parent.iterdir():
print(child) # Выводит каждый элемент, находящийся внутри директории
Антон Крылов
Python-разработчик