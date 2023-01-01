Извлечение и парсинг JSON данных из URL в Python#Работа с JSON и CSV #Работа с сетью (requests) #API и интеграции
Быстрый ответ
Для получения данных в формате JSON воспользуйтесь библиотекой
requests в Python. Если она пока не установлена, выполните команду
pip install requests. Для того чтобы сделать GET-запрос и получить JSON, воспользуйтесь следующим куском кода:
import requests
json_data = requests.get('ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ').json() # Ваш JSON на ладони!
print(json_data)
Замените
'ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ' на актуальный URL, и вы сразу получите JSON-данные в ваш Python-скрипт.
Извлечение JSON: подводные камни
Декодирование данных JSON
В ходе работы с различными API и форматами веб-данных, может встретиться необходимость декодировать содержимое из байтовой строки в текст перед тем, как конвертировать его в JSON. Вот как можно выполнить эту задачу:
import requests
import json
response = requests.get('ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ')
data = response.content.decode('utf-8') # Декодируем данные
json_data = json.loads(data) # И вуаля! У нас есть JSON.
Обработка исключений при извлечении JSON
Для предотвращения проблем в работе программы, связанных со сбоями при загрузке страницы или несовместимостью данных с форматом JSON, следует добавить обработку исключений:
import requests
import json
from requests.exceptions import RequestException
try:
response = requests.get('ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ')
response.raise_for_status()
json_data = response.json()
except RequestException as e:
print(f"Проблема с выполнением HTTP-запроса: {e}")
except json.JSONDecodeError:
print("Не удалось декодировать JSON. Пожалуйста, попробуйте еще раз.")
Продвинутая работа с HTTP-запросами
Для расширения возможностей управления HTTP-запросами вы можете использовать другие подходы, предоставленные Python.
Взаимодействие с urllib.request
urllib.request из стандартной библиотеки Python может пригодиться в особых случаях работы с HTTP-запросами:
import urllib.request
import json
url = "ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ"
req = urllib.request.Request(url)
try:
with urllib.request.urlopen(req) as response:
data = response.read().decode('utf-8')
json_data = json.loads(data) # Конвертируем данные в JSON.
except urllib.error.URLError as e:
print(f"Проблема с URL: {e.reason}")
except json.JSONDecodeError:
print("При декодировании JSON произошла ошибка.")
Мастерство настройки заголовков запроса
Иногда веб-страницы требуют отправку заголовков вместе с запросом. Библиотека
requests облегчает эту задачу:
import requests
url = 'ВАШ_URL_ВЕБ-СТРАНИЦЫ'
headers = {'User-Agent': 'My User Agent 1.0', 'From': 'youremail@domain.com'}
try:
response = requests.get(url, headers=headers)
response.raise_for_status()
json_data = response.json()
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"Запрос завершился с ошибкой: {e}")
Обработка данных JSON из API
Воспользуемся GitHub API для демонстрации работы с JSON:
import requests
url = 'https://api.github.com/repos/psf/requests'
json_data = requests.get(url).json() # GitHub API предоставляет нужные данные.
print(f"Название репозитория: {json_data['name']}")
print(f"Количество звёзд: {json_data['stargazers_count']}") # Величина популярности в цифрах.
Здесь мы извлекаем и анализируем JSON, чтобы получить информацию о репозитории библиотеки requests.
Расширение возможностей HTTP-запросов
Обычно
requests — это первый выбор для работы с данными в сети, однако для специфических задач могут потребоваться дополнительные инструменты:
- BeautifulSoup: необходим, когда нет API и приходится извлекать JSON из HTML.
- Scrapy: используется для масштабного веб-скрапинга и краулинга.
- aiohttp: подходит для выполнения асинхронных веб-запросов и управления множеством HTTP-соединений.
Полезные ресурсы
- Requests: HTTP for Humans™ — Requests 2.31.0 documentation — руководство по управлению HTTP-запросами с использованием Requests.
- Working With JSON Data in Python – Real Python — детальное руководство по работе с JSON в Python от Real Python.
- Beautiful Soup Documentation — Beautiful Soup 4.12.0 documentation — руководство по парсингу HTML с помощью Beautiful Soup.
- Scrapy | A Fast and Powerful Scraping and Web Crawling Framework — сайт с инструментами для работы с веб-краулингом и скрапингом Scrapy.
- Python API Tutorial: Getting Started with APIs – Dataquest — руководство для начинающих по работе с API.
- json — JSON encoder and decoder — Python 3.12.2 documentation — официальная документация по кодированию и декодированию JSON в Python.
Платон Карпов
Python-инженер